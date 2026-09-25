Kauno policija saugaus eismo žinias vėl pavertė iššūkiu

Šiemet prie iniciatyvos prisidėję renginio partneriai dalyviams paruošė užduotis, priminusias, kad sau-gumas kelyje prasideda ne vien nuo Kelių eismo taisyklių žinojimo. Svarbu mokėti tinkamai įvertinti situaciją, pastebėti pavojus, prireikus suteikti pagalbą ir gebėti susikalbėti su šalia esančiu žmogumi.
„Šių orientacinių tikslas – ne tik patikrinti dalyvių žinias, bet ir suteikti progą praktiškai išbandyti situ-acijas, su kuriomis galima susidurti kelyje. Norime, kad po renginio liktų ne tik geri įspūdžiai, bet ir daugiau atsakomybės, atidumo bei pasitikėjimo savo gebėjimais“, – sako Kauno apskr. VPK Komu-nikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
KET užduotys – ne visiems pasirodė tokios lengvos
Vienoje iš stotelių – AB „Regitra“ – dalyviai sėdo spręsti vairavimo teorijos testo. Nemaža dalis komandų jį įveikė sėkmingai, tačiau rezultatai parodė ir tai, kad kai kuriems vairuotojams Kelių eismo taisykles dar vertėtų pasikartoti.
Vis dėlto taisyklių žinojimas – tik viena saugaus vairavimo dalis.
„Gautas vairuotojo pažymėjimas nereiškia, kad mokymasis baigėsi. Norint saugiai ir užtikrintai dalyvauti eisme, svarbu ir vėliau atnaujinti savo žinias, domėtis KET pokyčiais bei nepamiršti to, ką kažkada išmo-kome ruošdamiesi egzaminui. Tačiau šiandien norėjome ne dar kartą patikrinti, kaip gerai dalyviai moka KET, o priminti, kad geras vairavimas jomis nesibaigia.
Kelyje nuolat susiduriame su situacijomis, kurių neįmanoma surašyti į taisykles: kartais reikia turėti kantrybės palaukti, užleisti vietą ar tiesiog ramiai priimti kito vairuotojo klaidą. Atrodo, maži dalykai, tačiau būtent iš jų ir susideda vairavimo kultūra. Saugų eismą kuriame ne tik žinodami taisykles, bet ir tuo, kaip elgiamės vieni su kitais kelyje“, – sakė AB „Regitra“ egzaminuotojas Tomas Vitonis.
Kauno apskr. VPK Kelių policijos pareigūnai savo ruožtu dalyviams parengė praktinę užduotį apie veiks-mus patekus į eismo įvykį. Komandos turėjo įvertinti pateiktas situacijas, prisiminti, kada galima pildyti eismo įvykio deklaraciją, kada būtina kviesti policijos pareigūnus ir kaip tinkamai elgtis įvykio vietoje.
Ar automobilyje tikrai yra vaistinėlė?
Kauno klinikose komandų laukė visai kitokie išbandymai. Dalyviai tikrinosi žmogaus anatomijos žinias, ant manekeno praktikavosi atlikti gaivinimą ir krūtinės ląstos paspaudimus, o medikai patikrino ir labai praktišką dalyką – ar jaunuoliai savo automobiliuose iš tiesų vežiojasi pirmosios pagalbos vaistinėles.
Vien žinoti, kur ji padėta, neužteko – komandoms teko ir praktiškai parodyti, kaip gebėtų padėti sužeis-tam žmogui, tvarstant „kraujuojančius“ komandos draugus.
„Kelyje kartais užtenka vienos akimirkos, kad prireiktų skubios pagalbos. Kauno klinikų Skubios pagal-bos skyriuje matome, kokias skaudžias pasekmes gali turėti neatsargumas ar saugumo taisyklių ne-paisymas. Todėl svarbu ne tik atsakingai elgtis kelyje, bet ir žinoti, kaip padėti žmogui nelaimės atveju. Džiaugiamės jau trečius metus prisidėdami prie iniciatyvos „Įsivažiuok“ ir galėdami jaunimui priminti, kad pirmosios pagalbos įgūdžiai nėra vien teorinės žinios – kritinę akimirką jie gali padėti išgelbėti gyvybę“, – sako Kauno klinikų Skubiosios medicinos klinikos skubiosios medicinos gydytoja Ieva Paliokaitė.
Už vairo – manevravimas tamsoje ir sunkvežimių aklosios zonos
Dar daugiau praktikos laukė UAB „ARV-Auto“ autodrome. Čia dalyviai sėdo prie automobilio vairo ir savo vairavimo įgūdžius tikrino važiuodami „gyvatėle“, manevruodami atbuline eiga tarp kūgių bei atlikdami parkavimo užduotis. Kadangi varžybos vyko vakare, įprasti manevrai tapo kiek sudėtingesni – teko ne tik tiksliai valdyti automobilį, bet ir tinkamai įvertinti jo gabaritus tamsiu paros metu.
Komandos taip pat galėjo iš arti pamatyti tai, apie ką eismo saugumo specialistai vairuotojams nuolat primena – sunkiasvorių transporto priemonių akląsias zonas. Įsitaisę vilkiko vairuotojo vietoje dalyviai galėjo patys įvertinti, kiek aplink esančių transporto priemonių vairuotojas mato ir kiek jų visiškai pranyksta iš jo matymo lauko.
„Kiekviena galimybė nuolat tobulinti ir lavinti vairavimo įgūdžius yra vertinga kiekvienam vairuotojui. Viena iš tokių praktinių užduočių – manevravimas tamsiu paros metu, važiuojant atbuline eiga tarp kūgių. Tokie pratimai padeda geriau įvertinti transporto priemonės gabaritus, lavina orientaciją ir gebėjimą saugiai atlikti manevrus sudėtingesnėmis sąlygomis.
Kita naudinga patirtis orientacinių metu – iš vilkiko vairuotojo sėdėjimo pozicijos įvertinti matymo zonas ir suprasti, kurios transporto priemonės aplink vilkiką patenka į vairuotojo matymo lauką, o kurios lieka nematomos – aklosiose zonose. Tokios patirtys padeda vairuotojams geriau įvertinti rizikas, tobulinti vairavimo įgūdžius ir ugdyti atsakingesnį elgesį kelyje“, – sako UAB „ARV-Auto“ vairuotojų mokytojas Edvardas Vanagas.
Policijos šaudykloje svarbiausia buvo ne šaudymas
Atvykusių į Lietuvos policijos mokyklos šaudyklą laukė užduotys, pareikalavusios visai kitokių gebėjimų. Komandos bandė komunikuoti tarpusavyje racijomis, tikrino savo pastabumą ir atmintį – per ribotą laiką turėjo pastebėti su policijos veikla susijusius daiktus, o vėliau kuo tiksliau juos prisiminti ir įvardyti.
Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Aleksejus Chraminas pabrėžia, kad tokios užduotys pirmiausia parodo ne individualų greitį, o komandos gebėjimą veikti kartu.
„Man šitos orientacinės visų pirma yra apie gebėjimą veikti išvien. Ne apie tai, kas greičiausias ar kas pirmas ras punktą. Svarbu, kaip žmonės susikalba, kaip vienas kitą papildo, kaip prisiima atsakomybę už bendrą rezultatą. Policijos komandoje – be to niekur.
Lietuvos policijos mokykla prie šio renginio jungiasi jau ne pirmus metus, ir man tai prasminga tradicija. Ypač šiemet, kai daugiau kalbama apie pareigūno profesiją ir saugų eismą. Abu dalykai iš esmės yra apie tą patį – atsakomybę. Už savo sprendimus, už žmogų šalia, už tai, kaip elgiamės kelyje ir tarnyboje.
Man atrodo svarbu ir tai, kad dalyvaujančios komandos čia gali pamatyti kitokią policijos veiklos pusę. Ne tik išgirsti, kaip elgtis saugiau kelyje ar ką reiškia pareigūno darbas, bet ir pačios patekti į situacijas, kur reikia sustoti, pagalvoti, įvertinti informaciją ir priimti sprendimą. Čia jau atsiranda kritinis mąsty-mas, pastabumas, gebėjimas susieti detales, pasitikrinti savo logiką.
Man šis renginys artimas ir asmeniškai – gerai žinau ir Kauno apskr. VPK žmones, ir tą aplinką. Smagu matyti, kad ši iniciatyva auga ir išlaiko savo esmę – komandą, atsakomybę ir gebėjimą veikti kartu“, – sako Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Aleksejus Chraminas.
Finiše – apdovanojimai ir svarbiausia vakaro pamoka
Įveikusios visas stoteles komandos grįžo į finišą, kur jų laukė rezultatų paskelbimas, apdovanojimai ir renginio partnerių įsteigti prizai.
Tačiau šių varžybų tikslas – ne vien kuo greičiau įveikti maršrutą ar surinkti geriausią rezultatą. Kur kas svarbiau, kad po vakaro dalyviai į Kauno gatves grįžtų atidesni, geriau prisimintų Kelių eismo taisykles, žinotų, kaip padėti nelaimės atveju, suprastų aklųjų zonų keliamą pavojų ir nepamirštų, kiek daug kelyje reiškia atsakomybė ne tik už save, bet ir už kitus.
Prie šių metų orientacinių varžybų „(Įsi)važiuok Kaune’26“ prisidėjo Kauno miesto savivaldybė, AB „Regitra“, Kauno klinikos, UAB „ARV-Auto“, Lietuvos policijos mokykla ir Kauno plaukimo mokyklos Panemunės baseinas.
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