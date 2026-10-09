Kleboniškio tilto remontas: vairuotojams – svarbi žinia

Anot bendrovės, sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojant į magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi.
„Gavę eismo dalyvių pastebėjimų, kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą. Mūsų tikslas – kad statybos darbų metu eismo dalyviai galėtų judėti kuo saugiau, todėl į praktikoje kylančias problemas turime reaguoti operatyviai“, – pranešime teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Mūsų tikslas – kad statybos darbų metu eismo dalyviai galėtų judėti kuo saugiau.
Tikimasi, kad eismo nukreipimas apylanka leis išvengti šiuo metu gana sudėtingo išvažiavimo į pagrindinį kelią ir sumažins riziką, jog dėl riboto matomumo vairuotojams bus sunkiau įvertinti pagrindiniu keliu artėjantį transportą.
Šiuo metu Islandijos plente ties Kaunu tęsiamas rekonstravimo projektas, kurio metu remontuojamas viadukas per Jonavos gatvę ir ketvirtasis, paskutinis, tiltas per Nerį. Bendrovės teigimu, šiais darbais bus baigtas antrasis Islandijos plento pertvarkymo etapas – sutvarkyti visi keturi tiltai per Nerį.
Kaip skelbė ELTA, viaduko per Jonavos gatvę ir tilto per Nerį (kairėje pusėje), esančių automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,5–99,8 km ruože, tvarkymą planuojama baigti 2027 m. trečią ketvirtį.
Rekonstrukcijos darbus, siekiančius 6,2 mln. eurų (be PVM), atlieka įmonė „Gevalda“.
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