Svarbi informacija vairuotojams: šioje Kauno vietoje – eismo pokyčiai

„Ruošiamės Pietrytinio aplinkkelio atidarymui, todėl Ateities plento tęsinio transporto mazge ties pervaža keičiama iki šiol galiojusi laikina eismo organizavimo tvarka. Iki kelio atidarymo liko nedaug. Greitai bus galima judėti naujomis kryptimis“, – sako Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalusis ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai atvykstančiuosius pasitiks jau pirmadienį ryte.
Nuo birželio pradžios dėl baigiamųjų aplinkkelio pirmojo etapo darbų rangovams teko laikinai uždaryti kelią per Kauno HE. Jau netrukus čia eismas bus atidarytas, o Ateities pl. tęsinį su T. Masiulio gatve sujungs nauja susisiekimo arterija.
Pirmąjį Pietrytinio aplinkkelio statybos etapą iš viso sudaro trys atkarpos. Prieš dvejus metus ties Amaliais atvertas Ateities plento tęsinys – pusantro kilometro atkarpa su naujais viadukais, žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų ir dviračių takais bei atnaujintais požeminiais tinklais.
Pratęsus pirmojo etapo darbus, nuo tunelių virš pervažos iki pat Kauno HE, likusiose dvejose aplinkkelio atkarpose įrengtos požeminės komunikacijos, šviesoforai, kelio pagrindai su asfalto danga, jungiamosios gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viadukas bei atraminė sienutė šlaitams sutvirtinti.
Iš viso Pietrytinio aplinkkelio projektą sudaro keturi etapai. 11 kilometrų kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ trasa Varšuvos kryptimi.
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