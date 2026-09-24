Tris dienas Kauno centrą užlies mugė: kur bus ribojamas eismas?

Kauno miesto savivaldybė skelbia, jog nuo penktadienio 8 val. iki sekmadienio 20 val. centrinėje dalyje bus ribojamas automobilių eismas.
„Dėl renginio ir jo lankytojų saugumo laikinai bus uždarytos Laisvės alėją kertančios Maironio ir A. Mickevičiaus gatvės.
Kviečiame vairuotojus iš anksto planuoti maršrutus. Organizatoriai rekomenduoja į renginį atvykti viešuoju transportu, dviračiais arba pėsčiomis“, – pažymėjo miesto atstovai.
Planuojama, kad Kauno mugė pritrauks tūkstančius lankytojų, kurie išsiilgę rudens gėrybių bei amatininkų darbų. Didelis kauniečių ir miesto svečių srautas sumažins ir automobilių statymo vietų skaičių, tad tai dar vienas argumentas rinktis Kauno autobusus ir troleibusus.
Primename, kad Kauno mugė Laisvės alėjoje vyks tris dienas. Prekybininkai suskirstyti zonomis, tad bus galima patogiai rasti tiek maisto, tiek ir rankdarbių palapines, iš arti pamatyti amatininkų darbus. Taip pat bus įrengtos scenos, kuriose – pasirodymų gausa. Tad šurmulio tikrai netrūks.
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