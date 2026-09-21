 Užfiksuota: raudoniau nebūna

Užfiksuota: raudoniau nebūna

2026-09-21 17:03 klaipeda.diena.lt inf.

„Reidas TV” pasidalijo keliais vaizdo įrašais, kur užfiksuoti Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai Kaune ar netoli jo.

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Užfiksuota: raudoniau nebūna / „Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadrai

Viename vaizdo įraše matyti, kaip autovežis pralekia pro raudoną šviesoforo signalą.

„Raudoniau nebūna“, – rašoma prie vaizdo įrašo.

Greičiausiai vaizdas užfiksuotas Kaune, Savanorių prospekte, netoli Kalniečių parko. 

Akylesni internautai pastebėjo: „Ir dar A juostoj.“ 

„Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadras.

Kitose eismo juostose transporto priemonės prie draudžiančio važiuoti šviesoforo signalo sustoja.

„Reidas TV“ vaizdo įrašai.

Kitas galimas KET pažeidimas užfiksuotas Kaune, Jonavos gatvėje. 

„Ai, kas bus, tas bus“, – rašoma prie vaizdo įrašo.

Čia matyti, kaip automobilis „Audi“ per ištisinę juostą, prieš pat pėsčiųjų perėją, persirikiuoja į pirmą eismo juostą. Taip „Audi“  apvažiuoja prieš ją antroje eismo juostoje stabtelėjusį automobilį.

„Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadras.

Trečiame vaizdo įraše užfiksuota, kaip magistraliniame kelyje Vilnius-Kaunas autobusiukas važiuoja šalikele. Kiti automobiliai važiuoja pirma ir antra eismo juosta.

Primename, kad važiuoti šalikele magistralėje/greitkelyje yra draudžiama. Šalikelė yra skirta tik avariniam sustojimui, o ne ja važiuoti ar aplenkti kitą transporto priemonę.

„Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadras.

Už tokius ir panašius KET pažeidimus gali tekti ne tik paploninti piniginę, bet ir netekti teisės vairuoti.

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles, užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Už tai gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki šešių mėnesių.

 

Šiame straipsnyje:
KET
kelių eismo taisyklės
pažeidė KET
pravažiavo per raudoną šviesoforą
lenkė per ištisinę juostą

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