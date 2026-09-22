Vilijampolėje ryškėja naujo eismo mazgo kontūrai: baigus darbus gerės susisiekimas

Kauno miesto savivaldybė skelbia, kad šiuo metu minėtame objekte jau įgyvendinta pusė visų suplanuotų darbų.
„Jau baigti spraustasienės, gatvės drenažo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai. Šiuo metu formuojamos žiedinės sankryžos abiejose tilto pusėse ir po tiltu juos sujungsianti gatvė. Vienoje žiedinėje sankryžoje jau įrengtas asfalto pagrindo sluoksnis, kitoje – klojami žvyro ir skaldos pagrindai.
Šią savaitę darbus pradės gatvių apšvietimo tinklų komanda, o spalio pabaigoje numatomi intensyvūs asfaltavimo darbai“, – kokie darbai šiuo metu vyksta Vilijampolės eismo mazge, kalbėjo miesto specialistai.
Anksčiau skelbta, kad naujasis transporto mazgas ties P. Vileišio tiltu ženkliai sumažins spūstis tiek vykstantiems į Centrą, tiek ir Vilijampolės kryptimi. Šios eismo pertvarkos taip pat pagerins transporto pralaidumą Pilies žiede bei pasitarnaus gretimose teritorijose besivystantiems kvartalams.
Eismo specialistai anksčiau dėstė, kad įgyvendinus projektą, Jurbarko gatvės sankryžoje, Brastos ir A. Kriščiukaičio gatvėse neliks šviesoforų bei kairiųjų posūkių. Numatyta palikti tik reguliuojamą perėją pėstiesiems per Jurbarko gatvę.
„Brastos gatvę ir naujai suprojektuotą jungtį po P. Vileišio tiltu sujungs žiedinė sankryža. Tokiu būdu bus užtikrintas sklandus eismo pralaidumas. Antrąją žiedinę sankryžą įrengsime kitoje tilto pusėje – naujai suprojektuotos gatvės susikirtime su Neries krantinės važiuojamąja dalimi“, – prieš pradedant Vilijampolės eismo mazgo statybas komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Skelbta, kad naujoji gatvės atkarpa po P. Vileišio tiltu, suprojektuota Neries upės pakrantėje, sujungs abi žiedines sankryžas. Gatvės atskyrimui nuo upės pakrantės suprojektuotas metalinis špuntas.
Spraustasienė laikys po tiltu besitęsiančios gatvės konstrukciją, kad šį neslystų į upę. Tuo pačiu tekantis vanduo neardys gatvės pagrindų. Naujoji atkarpa po tiltu bus dviejų eismo juostų su papildomomis eismo juostomis prieš žiedines sankryžas posūkiams į dešinę. Šalia gatvės taip pat bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas.
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