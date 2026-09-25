„Žalgirio“ arenos aikštelėje – eismo pokyčiai

Į „Žalgirio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelę galima patekti per dvi įvažas – iš Karaliaus Mindaugo prospekto ties sankryža su Kaunakiemio gatve ir atvykstant nuo A. Mickevičiaus gatvės sankryžos. Būtent pasirinkus šią įvažą, tik kirtus tiltą, vairuotojus pasitiks pakeista eismo tvarka. Čia rengiama žiedinė sankryža, o automobilių numerius nuskaitantys atitvarai bus už jo.
„Žiedas padės užtikrinti patogesnį krovininio transporto ir autobusų įvažiavimą ir išvažiavimą, efektyvesnę transporto srautų kontrolę renginių metu. Įrengus žiedą, nebereikės nepatogiai apsisukti ar atlikti kitų sudėtingų manevrų, o kai kuriais atvejais – ir važiuoti atbulomis, kaip kartais nutikdavo iki šiol, todėl įvažiuoti ir išvažiuoti bus galima sklandžiau ir saugiau“, – dienraščiui komentavo „Žalgirio“ arenos vadovė Radvilė Krušinskienė.
Ji nurodė, kad ties žiedine sankryža numatyta įrengti du įvažiavimo ir du išvažiavimo užtvarus, kurie atskirs aikštelės dalį S. Daukanto tilto kryptimi.
„Tai leis užtikrinti patogų automobilių statymą „Mokslo salos“ ir „Žalgirio“ baseino darbuotojams, o prireikus – ir aptarnaujančio transporto judėjimą. Atnaujinus automobilių statymo schemą, atviroje aikštelėje bendras automobilių statymo vietų skaičius nesikeis“, – pažymėjo R. Krušinskienė.
Kol dar aikštelėje braižomos naujosios žiedinės sankryžos ir statymo vietų linijos, įrengiami atitvarai, nuo A. Mickevičiaus gatvės automobiliai patekti kol kas negali, ties sankryža laikinai įrengti eismą draudžiantys ženklai, tad patekti į „Žalgirio“ arenos aikštelę dabar galima tik per vieną jungtį – Karmelitų tiltą. Iš čia galima patekti į visas automobilių aikštelės zonas.
„Apmokėjimo tvarka nesikeis. Kaip ir iki šiol, kai pagrindinėje „Žalgirio“ arenos salėje nevyksta renginiai, miestiečiai ir miesto svečiai galės nemokamai naudotis aikštele iki trijų valandų“, – pažymėjo „Žalgirio“ arenos vadovė.
Eismo pertvarkas šioje vietoje planuojama užbaigti artimiausiu metu.
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