16-oji Kauno bienalė grįžta 2027-aisiais: parodą kuruos Josée Drouin-Brisebois ir Nivi Christense

„Pasitinkant Kauno bienalės 30-metį, mums buvo svarbu atsigręžti į sukauptą jos patirtį ir kartu pažvelgti į ateitį. Šią jungtį atspindi pasirinktas kuratorių duetas. Josée kuravo 13-ąją Kauno bienalę – ji jau yra susipažinusi su miestu, jo kultūra, auditorijomis. Tuo tarpu Nivi Lietuvoje lankosi pirmą kartą. Ji į bienalę atsineša Grenlandijos kultūros lauko patirtį ir žvilgsnį iš regiono, kuris mūsų programoje iki šiol nebuvo tyrinėtas. Tikimės, kad šių dviejų kuratorinių perspektyvų susitikimas leis naujai pažvelgti ir į Kauną, ir į pačią bienalę“, – sakė Kauno bienalės direktorė Renata Bartusevičiūtė.
Paroda suburs menininkus savo kūryboje tyrinėjančius santykį su vieta, priklausymo ir pasipriešinimo būsenas – tai, kas šias patirtis sieja ir skiria.
Pasitelkdami tekstilę, performanso meną, instaliaciją, savo balsą ir pasakojimus, kūriniuose jie perteiks darbo, rūpesčio ir tarpkartines istorijas.
Čia susipins čiabuvių tapatybės ir kolonijinės atminties klausimai, bus nagrinėjami ir bendruomenių, gamtos ir žemės tarpusavio ryšiai.
Solidarumas ir rūpestis parodoje suvokiami ne kaip pasyvi laikysena, bet kaip politiniai veiksmai ir kvietimas veikti – sąmoningai atsigręžti į tuos, kuriems balsas nesuteiktas: į žemę ir medžius, arba į tuos, kurių balsas nutildytas, ar tuos, kurie kovoja, kad būtų išgirsti, į gyvenusius prieš mus ir ateisiančius po mūsų.
Nestabiliame pasaulyje, kuriame iki šiol nekvestionuoti įsitikinimai ir vertybės ima klibėti, paroda klaus, kaip galėtume kurti saugias erdves, pagrįstas bendru rūpesčiu ir supratingumu.
„Mus domina solidarumas kaip praktika – būdas klausytis, pripažinti skirtumus, dalytis atsakomybe ir veikti kartu“, – teigė kuratorės J. Drouin-Brisebois ir N. Christensen.
Parodą kuratorės kuria kaip gyvą dialogą tarp menininkų, kraštovaizdžių ir tebevykstančių istorijų. Bienalė kvestionuos požiūrį, jog solidarumas yra suteikiamas iš galios pozicijos. Priešingai, jis kyla iš periferijos – iš tų, kurie gerai žino, ką reiškia būti čia ir dabar, ir vis dėl to lieka nematomi ir neišgirsti.
Platesnę programą papildys Kauno bienalės 30-mečiui skirti renginiai – parodos, pokalbiai, susitikimai ir diskusijos, edukacinės ir kūrybinės veiklos, kuriuose bus apžvelgiama organizacijos istorija, jos ryšys su miestu ir reikšmė Lietuvos šiuolaikinio meno laukui.
Šios istorijos pradžia – 1997 m. Kaune surengta tarptautinė paroda „TEKSTILĖ’97“, skirta Baltijos šalių tekstilės meno procesams ir eksperimentams pristatyti.
Apie kuratores
Josée Drouin-Brisebois – Kanados nacionalinės galerijos (ang. National Gallery of Canada) nacionalinių programų vadovė, anksčiau dirbusi vyresniąja šiuolaikinio meno kuratore.
2011–2019 m. ji prisidėjo prie parodų Kanados paviljone Venecijos meno bienalėje. J. Drouin-Brisebois yra kuravusi parodas Kanadoje, Italijoje, Austrijoje ir Lietuvoje.
Nivi Christensen – Nuuk meno muziejaus (ang. Nuuk Art Museum) direktorė Grenlandijoje. Ji kuruoja parodas, konsultuoja meno projektus šalyje ir už jos ribų, yra kviestinė lektorė Grenlandijos universitete „Ilisimatusarfik“.
Savo veikloje N. Christensen daug dėmesio skyrė Grenlandijos meno lauko stiprinimui ir Arkties regiono čiabuvių kultūrų atstovų tarpusavio ryšiams.
Bienalėje dalyvaujančių menininkų sąrašas ir išsamesnė programa bus paskelbti artimiausiu metu.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė.
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