Adventinis miestelis: kur spragsi laužai, kvepia meduoliais ir žvilga silkė statinėje

Muziejaus miestelis pakvies į tikrą šventinį nuotykį: nameliuose įsikurs meistrai, amatininkai ir kūrėjai, kviečiantys išmokti nusiverti, nusipinti, išsivelti ar išsikirpti vienetinę kalėdinę puošmeną. Kiti dalinsis paslaptimis, kaip išsikepti meduolius, kūčiukus ar kalėdaitį. Smalsieji galės sužinoti, koks buvo tradicinis Kūčių stalas, kokie papročiai ir būrimai lydėdavo šį laukimo laiką.
Adventinio miestelio širdyje – bažnyčia, kur lankytojų lauks pasakojimas „Prakartėlių tradicija Lietuvoje ir pasaulyje“, kalėdaičiai už auką, dovanėlė Kūčių stalui, o sekmadienį – šv. Mišios su gyvai atliekamomis adventinėmis giesmėmis.
Miestelio aikštėje adventinę nuotaiką kurs fone skambanti muzika, spragsintys laužai, bus vaišinama kvapnia žolelių arbata. Čia šurmuliuos ir tarpukario turgus su gardžiomis gėrybėmis, žolininkės arbatomis ir riebiomis silkėmis statinėje. Juk adventas – ne adventas be riebios silkės ir kvapnaus meduolio! Aikštėje sukiosis spalvingi tarpukario „prekeiviai“ – turgaus „sukčiai“, silkių ir kailių pardavėjai, kiaušinių pardavėja. Norite suspėti į turgų? Paskubėkite – jis veiks iki 15 val., o rankdarbių dirbtuvėlės nameliuose – iki 17 val.
Šventinę nuotaiką kurs ir muzika – gruodžio 6 d. koncertuos Žemyna Trinkūnaitė su grupe, kanklių ir balsų skambesiu pripildysianti miestelį šventinės šviesos.
Čia nebus skubos – tik šypsenos, smagus žmonių klegesys ir tikra tarpukario advento laukimo dvasia, kviečianti sugrįžti į laiką, kai adventas buvo bendruomenės, šviesos laukimo metas.
Norintys atrasti ką nors naujo kviečiami aplankyti naują miestelio ekspoziciją „Universalaus tarpukario amatininko dirbtuves“. Čia lankytojai galės pasmalsauti, kaip atrodė fotoateljė, joje nusifotografuoti, pasėdėti kirpėjo kėdėje ar pažvelgti į laikrodininko kambarį – tarsi trumpam sustabdyti laiką.
