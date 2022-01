Ansamblis „Lietuva“ ir kiti kūrėjai Kaune pristato premjerą – oratoriją „13“

Specialiai šiam projektui muziką sukūrė tarptautinio garso latvių kompozitorius Ērikas Ešenvaldas, kurio kūriniai žinomi ir atliekami visame pasaulyje. Kompozitorius yra tris kartus laimėjęs Latvijos didžiosios muzikos premiją, pelnęs tarptautinį pripažinimą, o jo kūrinius atlieka tokie pasaulio kolektyvai kaip Bostono, Birmingemo simfoniniai orkestrai, amerikiečių chorai ir kiti.

Kartu su „Lietuvos“ choru, šokėjais ir nacionalinių instrumentų orkestru scenoje pasirodys choras „Vilnius“, Vilniaus universiteto kamerinis orkestras bei žiūrovų įvertinti solistai – aktoriai Vladas Bagdonas ir Vytautas Rumšas pakaitomis, folkloro atlikėja Rasa Serra, operos solistė Jovita Vaškevičiūtė ir neįtikėtinu talentu stebinantis, jauniausias projekto solistas Teodoras Lipčius.

Anot kūrėjų, 13 yra magiškas, baugus ir apipintas mistika, tai – skaičius, kartą jau atnešęs mirtį ir atgimimą, kovą tarp gėrio ir tamsos. Su 13 išgyvenamas virsmas, kai visko pabaiga tampa naujo pradžia. Emociškai pagauli oratorija „13“ – tarsi kitokia istorijos knyga, 1991-ųjų sausio įvykius atskleidžianti per šeimos patirtį, pasakojama vaiko, mamos ir tėvo, kiekvieno jų būsenomis bei jautriais vidiniais išgyvenimais. Ką jaučia mažas vaikas, taip arti pamatęs mirtį ir čia pat degančius vilties laužus?

„Istorinė atmintis išlieka per ateitį, per mūsų vaikus. Todėl oratorijoje žvelgiama vaiko žvilgsniu. Mes jam tarsi perduodame tai, ką patyrėme, ko liudininkais tapome. Vaikai juk irgi toje aikštėje buvo kartu su tėvais, stebėjo pro langus ar gatvėse. Reikia žinoti, prisiminti ir vertinti savo istoriją, o tuos įvykius pasirinkome atspindėti būtent per vieną šeimą. Atskiri kūriniai veikia itin emociškai giliai“, – pasakoja oratorijos režisierė Leokadija Dabužinskaitė, kūrusi ir ansamblio baltišką misteriją „Dievai ir žmonės“.

Naujoje oratorijoje tekstu, muzika ir šiam žanrui nebūdinga modernia choreografija bus kuriama refleksija, kuri vieniems reikštų grįžimą mintimis į Sausio 13-osios naktį, kitiems – gilesnį suvokimą, kuo iš tiesų gyveno tuo metu Vilnius, Lietuva, jos žmonės. Oratorijos kūrinius sieja bendros emocinės temos, o šeimos išgyvenimus sustiprina pasakotojų V. Bagdono ir V. Rumšo vyresniojo balsai, lietuvių liaudies dainų motyvai, šūksniai, maldos ir giesmės. Pirmą kartą pajėgas apjungia „Lietuvos“ ir „Vilniaus“ chorai, kurių bendros masinės scenos skambės įtaigiausiai.

„Oratorija skambės kitaip nei įprasta. Čia daug teatro ir jo apraiškų, o pati programa – tarsi spektaklis. Ta forma ir pasaulyje kinta, joje nebematysime tik stovinčių ir dainuojančių choristų, kas būdinga koncertiniam oratorijos atlikimui. Turinio atžvilgiu kūriniai susijungs į vieną pasakojimą, o kiekviena oratorijos dalis turės savo paskirtį. Istorinė, giliai paveiki programa – su kovos išgyvenimais, tačiau šviesia ir viltinga muzika“, – sako režisierė L. Dabužinskaitė, už nuopelnus Lietuvai Prezidentės apdovanota Riterio kryžiumi.

Pasak pranešimo, dauguma oratorijos „13“ kūrėjų atpažįstami iš kitos ansamblio „Lietuva“ programos – koliažinės operos „Mažvydas“. Oratorijai libretą parašė Arnas Ališauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos laureatas. Oratorijos scenografas – Gintaras Makarevičius, dirbantis su tokiais režisieriais, kaip Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, Jonas Vaitkus, Éric‘as Lacascade’as. Garsi ir kostiumų dailininkė – Olga Filatova-Kontrimienė, dažnai bendradarbiaujanti su režisiere Anželika Cholina. Oratorijos „13“ choreografiją kūrė režisierė L. Dabužinskaitė bei ansamblio „Lietuva“ vyr. baletmeisterė, Auksinio scenos kryžiaus ir Padėkos kaukės laureatė Aušra Krasauskaitė.

Oratorija „13“ po Laisvės gynėjų dienai atminti skirtos premjeros Kaune bus pristatyta ir kituose šalies miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje ir Alytuje. 2023 – 2024-aisiais oratoriją planuojama kartoti Sausio 13-osios proga, teigia ansamblio „Lietuva“ atstovai.