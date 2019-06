„Cirkuliacija’19“: pajusti, prisiminti, pabusti

Svajonių šeima

"Cirkuliacija" žavi net tik dar menkai mūsų šalyje žinomu šiuolaikinio cirko pasauliu, kvapą gniaužiančiais užsienio trupių pasirodymais, unikaliomis edukacinėmis veiklomis, bet ir tuo, kad kasmet įsikuria vis skirtingame miesto mikrorajone. O tai taip pat kuria didelę vertę: leidžia atitinkamų mikrorajonų gyventojams labiau pažinti savo gyvenamąją erdvę, kaimynus ir save pačius bei kauniečiams užmegzti glaudesnį ryšį su čia iš kitur atvykstančiais.

Po pasirodymo labai norėjosi patikėti, kad visi galime įveikti baimes ir išnaudoti savo kūno galimybes, kurių neišnaudojame.

Pernai palapinę Šilainiuose pasistatęs festivalis šiemet įsikūrė Dainavoje esančiuose buvusiuose vaikų namuose "Atžalynas". Iš pirmo žvilgsnio pilkas ir liūdnas apleistas pastatas tapo antraisiais namais – dar nesibaigus vienai dienai, jau nekantriai laukdavai rytdienos. Čia atvykęs visą laiką jauteisi it svajonių šeimoje, kur visada esi laukiamas, kur tave priima tokį, koks tu esi, kur niekas tau nepriekaištauja ir nekritikuoja. Ir nesvarbu, esi lietuvis, italas, belgas ar dar kurios kitos šalies pilietis. Visi socialiniai, kūniški ir vidiniai skirtumai ištirpo, liko tik stiprus noras kuo labiau išnaudoti šią unikalią galimybę kiek įmanoma giliau susipažinti su šiuolaikiniu cirku ir jį kuriančiais žmonėmis.

Šiuolaikinis cirkas – jauna scenos meno kryptis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dėl "Cirkuliacijos" ir pavienių iniciatyvų Kaune jis tampa vis labiau identifikuojamas ir suprantamas. Nors vis dar reikia, kviečiant kartu festivalyje apsilankyti draugus ar kolegas, paaiškinti, kas yra šiuolaikinis cirkas. Vis dar gyvas suvokimas, kad cirkas išimtinai skirtas vaikams ir atlieka pramoginę funkciją, ypač kai jame savo numerius demonstruoja gyvūnai.

Būties absurdiškumas

Šiuolaikinį cirką, aplinką lyg kokią perregimą ir beformę medžiagą sugeriantį net bauginančiai imliai, įtalpinti į kurio nors vieno trumpo apibrėžimo rėmus yra neįmanoma. Jis apima klasikinio cirko technikas, vaidybos meną, šiuolaikinį šokį, vizualiuosius menus, muziką, kiną, naująsias technologijas, mokslo aktualijas, šiuolaikinio žmogaus būties žaismingumą ir absurdiškumą. Bet tai tik keletas žodžių, kuriais būtų galima apčiuopti šį meną. Skirtinga trupė akcentuoja skirtingas jo galimybes.

Tai buvo itin akivaizdu šių metų festivalyje, kurio programa buvo gana įvairi ir skirta absoliučiai visokio amžiaus tiek Dainavos, tiek kitų mikrorajonų ar miestų gyventojams. Būtų galima su didžiuliu entuziazmu ilgai pasakoti apie visas veiklas ir jų neįkainojamą vertę. Vis dėlto šiame tekste apsiribosime festivalyje lietuvių ir užsienio atlikėjų pristatytais spektakliais, leidusiais pajusti šiuolaikinio cirko pulsą.

Pasirodymus šiųmetėje "Cirkuliacijoje" vienijo dominuojantis teatrališkumo elementas. Gana skirtingi pasirodymai cirko kalbą naudojo tam, kad papasakotų tam tikras istorijas, kartu stipriai prajuokinančias ir verčiančias į savo būtį pažvelgti nauju žvilgsniu.

Išeiti iš kūno

Festivalis atidarytas kūrybinių dirbtuvių profesionalams metu, kurioms vadovavo Alexis Akrovatakis (Graikija) ir Benas Smithas (Didžioji Britanija), gimusiu pasirodymu, skirtu Partizanų g. 208 namo gyventojams. Jie galėjo tiesiog išeiti į balkonus, o žiūrovai – sustoti, sutūpti ar susėsti aplink šio ir kitų namų esančią vaikų žaidimų aikštelę, kurią, stebėtinai panašią, galima surasti bet kuriame greta esančiame namų kieme ar ir visai kitame Kauno sovietinių daugiabučių kvartale. Pasirodyme buvo tyrinėjamas esamasis momentas.

Skirtingų šalių cirko artistai leido atsiverti tam, kas yra nematoma, bet nuolat patiriama. Tai, iš ko susideda kiekvieno mūsų būtis: nuobodulio, pasikartojančių dalykų, išskirtinai džiugių akimirkų, šiltos ir ambicingos kaimynų komunikacijos, parkritimo ir vėl visko pradėjimo iš naujo, neišvengiamos egzistencinės tuštumos pojūčio ir virš viso to leidžiančios pakilti jėgos sūkurio, galinčio tave į kitokį egzistencinio prasmingumo pojūtį įsukti visiškai netikėtai. Būtent taip ir nutiko pasirodymo pabaigoje, sukantis Cyro ratui ant katilinės stogo, tarp melancholiškoje kaitroje siūbuojančių medžių šakų. Galėjai pajusti žodžiais sunkiai įvardijamą visumą, lyg būtum išėjęs iš fizinio kūno ir pamatęs, kaip viskas vienu metu laikina ir amžina, tau jau stovint ne vien prie šio Dainavos daugiabučio, bet kartu ir prie visų kitų Žemėje stovinčių žmonių namų.

Panašius pojūčius leido patirti vienas pirmųjų festivalio vietovėje įsikūrusių artistų – italas Giorgio Bertolotti. Savo spektaklį "Kosmonautas Jurijus" jis pristatė atsivežtoje specialioje palapinėje-kosminiame laive. Pasirodyme susiliejo klounada ir videomappingu sukurti 3D vaizdai (autorius – Petras Formanas), leidę žiūrovams pasijusti kosmonautais, pakylančiais nuo Žemės, patiriančiais nesvarumo būseną ir galiausiai tragikomiškai nukrentančiais mėnulyje. G.Bertolotti virsta labai artimu klounu, skrydis kosminiu laivu – žmogiškojo gyvenimo kelione. Tai vienišumo, komiškų situacijų, (ne)reikšmingų smulkmenų kupina kelionė, kai, net nujausdamas artėjančią vienokią ar kitokią pabaigą, bandai save paguosti ir pralinksminti, menkiausioje smulkmėje įžvelgti prasmę.

Naujos kūno galimybės

Iš Danijos atvykęs Larsas Lindegaardas Gregersenas (trupė "Glimt") monospektaklyje "Sizifas kyla" į gyvenime besikartojančius dalykus, sukeliančius nesibaigiančią kančią, pažvelgė per Sizifo mito perspektyvą. Spektaklyje vėrėsi dar kitoks šiuolaikinio cirko pasaulis, prisodrintas dramos teatro estetika. Spektaklyje greta pribloškiančių akrobatinių atlikėjo galimybių didelį įspūdį paliko ir jo, kaip režisieriaus, kūrybinis talentas. O kūrybos čia tikrai daug ir tokio aukšto lygio, kaip ir atlikėjo fizinis pasirengimas.

Iš pirmo žvilgsnio viskas paprasta – vaizduojama kasdienė eilinio biuro darbuotojo darbo diena, kai jis, it miegodamas, dirba savo darbą, kiekvieną dieną atlikdamas tuos pačius judesius. Tačiau vieną dieną jo siela pabunda ir jis nusprendžia surasti išėjimą iš besisukančio pasikartojimų rato.

Šių dienų Sizifo kasdienybę L.Gregersenas apipina ironija ir metaforomis, keliančiomis bauginančias asociacijas, vaizduotei nuklydus į žmogui pažinti uždraustas zonas. Spektaklis privertė prisiminti Eimunto Nekrošiaus metaforų kalbą. Tik čia jos kuriamos labiau pasitelkiant akrobatiką ir šiuolaikinį šokį. Atlikėjas ieško to, ko negalima pamatyti klasikiniame cirke. Tai, kad, eidamas lynu, jis dar padaro ir špagatą, jam yra savaime suprantamas dalykas. Jo aistra – ieškoti naujų kūno galimybių ir dar neatrasto santykio su įprastais daiktais, kaip kad darbo stalas ir dokumentų spinta.

Visiškai netikėtai naujai įprastą kaunietišką urbanistinį peizažą leido pažinti belgų trupė "Be Flat". Tiksliau, du charizmatiški atlikėjai Wardas Mortier ir Thomas Decaessteckeris. Kartu pažinti, kas yra tikrasis parkūras apskritai. Sunku tiesiogine prasme žodžiais nusakyti, ką jie išdarinėjo buvusių vaikų namų "Atžalynas" teritorijoje ir vėliau kartu su žiūrovais išėję į Dainavos gatves. Užlipti pastato siena ant stogo be jokių įrankių ir apsaugų yra tas pats, kas kitiems atsipūtus eiti gatve. Taip pat – peršokti nuo vienos pastato dalies stogo ant kito, lyg žmogui vorui lipti balkonais ir sienomis.

Ir tai tik 1/10 viso to, ką išvydo publika. Stebėti visa tai be galo įspūdinga – leido prisiminti tarsi pirminę žaismingumo ir dinamiškumo kupiną prigimtinę jėgą, kurią užaugę kažkodėl pamirštame, todėl sustabarėjame it tie daugiabučiai. Regis, apie visai realią riziką patys atlikėjai, akimirkai tampantys antžmogiais, negalvojo. Po pasirodymo labai norėjosi patikėti, kad visi galime įveikti baimes ir išnaudoti savo kūno galimybes, kurių neišnaudojame. Labai knietėjo bent akimis palaipioti savo gyvenamojo rajono namų stogais ir sienomis.

Tikrosios realybės atvertis

Festivalyje buvo pristatyti ir dar trys ne ką mažiau įspūdžių palikę spektakliai. Tai "Barely Methodical Troupe" (Didžioji Britanija) spektaklis "Shift". Spektaklyje Louisas Giftas, Esmeralda Nikolajeff, Elihu Vazquezas ir Charlie Wheeleris privertė į realybę pažvelgti visiškai naujai. Įprastą mūsų realybės suvokimą jie sugriovė parodydami tai, kokia realybė dar gali būti, arba kokia ji yra iš tikrųjų. O ji – begalinė visomis galimybėmis, tiek sielos, tiek kūno atžvilgiu. Spektaklyje, lyg veiksmo filme, rutuliojasi stipriai įtraukiančios situacijos, kuriose kiekvienas atlikėjas atlieka sudėtingus, rizikingus ir dar nematytus akrobatinius numerius.

Dideliu nuoširdumu, stipriu pasiruošimu ir paveikia edukacija pasižymėjo ir du spektakliai, turintys tiesioginių sąsajų su Lietuva. Tai kauniečio cirko artisto Kęsto Matusevičiaus Suomijoje suburtos trupės "Nonine" spektaklis "Nutikimai" ir dviejų lietuvių, klounių Justės Liaugaudės ir Indrės Mickevičiūtės Petrauskienės "Skrydis GR20190614".

Stebint vaidinimus buvo galima susipažinti su klasikinėmis cirko disciplinomis, kaip Cyro ratas, vienaratis, kiniškas stulpas, klounada ir kt. Pirmajame spektaklyje cirkas pasitelkiamas atskleisti Daniilo Charmso tekstų atmosferą ir šis sprendimas stipriai pasiteisina. Būtent cirko kalba leidžia taikliai atverti būties absurdiškumą ir per jo pažinimą galimas surasti naujas galimybes. "Skrydyje", pasitelkiant klounadą, buvo tyrinėjama skrydžio lėktuvu baimė, tai, kaip jaustumės ir reaguotume, jeigu nukristume į jūrą ar vandenyną. Tai juoko ašarų, vidinius blokus sugriaunančio aktyvaus dalyvavimo kupinas nuotykis.

"Cirkuliacija’19" neišvažiavus iš savojo miesto leido pamatyti skirtingų šalių pačių įdomiausių Europos trupių naujausią kūrybą, itin artimai ir plačiai susipažinti su šiuolaikiniu cirko menu. Tai neįkainojama patirtis. Belieka už ją labai padėkoti festivalį organizavusiems ir kitaip prie jo įgyvendinimo prisidėjusiems žmonėms. Visi festivalyje matyti spektakliai – lyg slaptos, simboliais perduodamos žinios – įsispaudė giliai pasąmonėje. Tereikia prisiminti – ir painiausiose gyvenimo kryžkelėse išvysime išeitį.

Šiuolaikinis cirkas įsitaisė po dainaviškių balkonais

Jolanta Garnytė-Jadkauskienė

Dainavos mikrorajone, buvusiuose vaikų globos "Atžalynas" namuose, vykęs šiuolaikinio cirko festivalis "Cirkuliacija" neišsiteko pastato viduje ir kieme – akį traukiantys nekasdieniai reginiai tarsi vasaros karščio įkaitintas gazuotas gėrima

Namai virto amfiteatru

Kaitrią birželio 8-ąją vyko smarkus sujudimas Partizanų g. 208-ojo namo kiemo vaikų žaidimo aikštelės teritorijoje – būrys jaunuolių atliko keistus akrobatinius veiksmus: lipo ant vaikų žaidimo aikštelės karstynių, pasistatė metalinę konstrukciją su kabančiu lynu. Žmonės šnibždėjosi, kad čia bus cirkas. Kiti nepatikliai dairėsi, kad nėra jokios cirko palapinės ar kažko panašaus. Trečias pasitikslino, ar duotas leidimas tokioms atrakcijoms. Duotas. Ir daugiau nei valandą trukusį šiuolaikinio cirko pasirodymą buvo galima stebėti kad ir iš nuosavo balkono.

Artistai ruošėsi. Vienas įsitaisė prie laipynės ir sustingo. Aplinkinių smalsumas didėjo. Maža mergytė, sužinojusi, kad čia bus pasirodymas, išskubėjo atsivesti brolio – būtų pakvietusi ir mamą, bet ji prižiūrėjo mažiausiąją sesutę. Netrukus vaikų susidarė koks tuzinas – tądien jie draugiškai užleido savo erdvę ir valdas pasirodymui.

Į kiemą įsuko garbaus amžiaus vyras. Paklaustas, ar ketina žiūrėti pasirodymą, atsakė, kad taip, – per televiziją girdėjęs, kad bus pasirodymas, atrodo, vaikams. Jis pažadėjo išsikrauti krepšius, o tada žiūrėti iš savo buto balkono. Ir iš tiesų, trijų aplinkinių namų balkonuose pildėsi žiūrovų ložės. Kiti išsinešė kėdes į lauką arba įsitaisė po laiptinės stogeliais.

Skirta konkrečiam kiemui

Pasirodymas taip ir vadinosi "Pasirodymas Partizanų g. 208 namo balkonams". Jis gimė kūrybinių dirbtuvių metu, kai šiuolaikinio cirko ir klounados atlikėjai iš skirtingų šalių: Lietuvos, Latvijos, Argentinos, Rusijos su pasirodymo režisieriumi Alexiu Akrovatakiu (Graikija) ir muzikos autoriumi Benu Smithu (Didžioji Britanija) sukūrė pasirodymą, skirtą būtent šiam kiemui. Vaikų žaidimų aikštelė padiktavo vaikystės temą, su kuria susijusios baimės, svajonės ir keisčiausi nutikimai – didelė laisvė stebėtojams interpretuoti siužetą.

Suskambus muzikai ir tekstui, artistai pradėjo pasirodymą, prie jų prisijungė ir lyno akrobatė, vėliau akrobatas. Elegantiška moteris patylomis samprotavo, kad artistams turėtų būti labai karšta, tad gal pasirodymą derėjo rengti vakare, kai būtų apšvietimas? Bet staiga atsirado ir vėsinančio vandens – artistai juo laistėsi, o vienas kibiras tarsi netyčia aplaistė šalia stovėjusį automobilį. Oi... Ar tik ne ką tik į kiemą sugrįžusios poros?

Minioje nuaudėjo juokas. Įdomu, kad bus toliau. Pasirodė žmogus ant senos boilerinės stogo – ir nesustojamai suko Cyro ratą. "Dieve, kad tik nuo karščio jam galva nesusisuktų!" – pasigirdo iš dešinės. "Žiūrėk, ir dar vienas lipa!" – balsas iš kairės. O finale artistai uždegė spalvotus dūmus, kurie veržėsi kaip tas šiuolaikinis cirkas į namų balkonus.

Pasibaigus pasirodymai, vyras sušuko iš balkono: "Paplokim žmonėms!" Ir visi pritariamai plojo. Tokia tai buvo festivalio, kuris vis dar supažindina su šiuolaikiniu cirku, įžanga. Kaip sakė festivalio organizatorius Gildas Aleksa, nors tai dar nepažinta kultūros sritis (Kaune šis festivalis organizuojamas jau penktą kartą) ir dar tenka aiškinti, kas yra tas šiuolaikinis cirkas, bet norisi tikėti, kad pagaliau netradicinį meną galima sėkmingai integruoti į miesto bendruomenes.

Beprotiškas parkūras

Belieka tik apgailestauti, kad menininkų ir akrobatų Wardo Mortiero ir Thomo Decaessteckerio duetas iš Belgijos parodė tik keturis parkūro "Sek mane" pasirodymus (birželio 15 ir 16 d.). Juo sužavėta liko ir ponia Veronika, ir nešioklėje prie tėčio krūtinės įsitaisęs kūdikis – viso pasirodymo metu buvęs ramus kaip belgas.

Belgų gatvės akrobatai, parkūrininkai sukūrė neeilinę teatrinę kelionę po urbanistinę aplinką, kurios pagrindinė sąlyga – sekti paskui atlikėjus, pasitelkiant vieną priemonę – paprastą sulankstomą kėdutę. Tiesą sakant, atlikėjų ir maždaug 40 dalyvių rankose ši kėdė virto ir lėktuvo sparnais, ir muzikos instrumentu, ir dar kuo nors. Jokio teksto, tik bendras minios šūksnis: "Tu pažiūrėk, ką jie daro!" – kai du patrakėliai laipiojo pastato sienomis, stogais. Šuolis nuo vieno pastato krašto ant kito privertė ne vieną užsimerkti ir atėmė šansą išmaniuoju telefonu įamžinti patrakėlišką akimirką.

Stogais atlikėjai pasiekė paradinius pastato laiptus ir, atlikę keletą įspūdingų salto, pakvietė į gatvę. Kažin ką pamanė prie pėsčiųjų perėjos sustojęs krovininio sunkvežimio vairuotojas, kai ties zebro linija stovėjęs artistas užlipo kitam ant pečių, – nelaukdamas nurūko pirmyn. O tada visa minia įsitaisė ant šaligatvio – sulaukę dėmesio iš pravažiuojančių arba stebinčių iš namo balkonų. Sėstis, keistis vietomis, eiti poromis, bėgti, juoktis ir ploti, keliauti iš vienos vietos į kitą – paprastos ir kartu labai žaismingos užduotys dalyviams. O kai Thomas ir Wardas, įsilipę į daugiabučio balkonus, pradėjo rengti šou, atrodo, šio pasirodymo dalyviai prisiminė seniai užgniaužtą kvailiojimo džiaugsmą.

Jausmą ir emocijas geriausiai įvardijo sutiktų dalyvių atsiliepimai. "Net nėra ką pasakoti, nes nepapasakojama. Nepapasakojama, kaip jautiesi linguodamas su ant užpakalio kabančia kėde, kaip jautiesi su nepažįstamuoju susikibęs rankomis ir bėgdamas Partizanų gatve. Nepapasakojamos žmonių, stebinčių, kaip cirko artistai iš Belgijos lipa į jų kaimynų balkonus, emocijos. Kaip ant boilerinės stogo skamba būgnai. Kaip jie padaro tokius dalykus, kokių nerodo per televizorių", – sakė specialiai į renginį atvykusi jonaviškė Jurga.

Kita parkūro dalyvė Aušra su nedingstančia šypsena veide pasakojo, kad ją labiausiai paveikė vienybės pojūtis: "Aš tampu kartu su miestu vieniu. Nėra jausmo, kad nesmagu, gėda, ką žmonės pasakys. Viskas tarnauja tau, viskas toks vienis, žmonės – kaip tavo žmonės, ne nuosavybė, bet tokia bendrystė. Ir tie namai, gatvės yra tavo dalis. Nėra jokios atskirties."

Užkalbintos ponios Jūratė ir Danguolė – viena iš Dainavos, kita – iš Kalniečių, teigė pirmą kartą buvusios šio festivalio renginyje: "Nesitikėjome, kad parkūras vyks miegamajame rajone, kad vaikščiosime. Skaitėme programą, bet susidarėme ne tokį įspūdį. Supratome, kad bus scena." Paklaustos, ar tokie renginiai turi prasmę, moterys buvo vieningos: "Tikrai reikia. Ne tik Kaune, bet Lietuvoje. Sakytume, Kaunui didelė šventė. Daug žmonių šį renginį mato per balkonus, girdi, kas vyksta. Buvo labai gerai parkūras. Vakare eisim į spektaklį "Shift".

Donato Ališausko nuotr.

Su kauniete Samanta kalbėjomės sekdamos paskui antrą parkūro grupę – moteris labai norėjo pamatyti, kaip tai atrodo iš šalies, nes dalyvavo pirmame. Pernai nuėjusi į pasirodymą "Cirkus I love You", užsikabino ir labai laukė šiemetinio festivalio programos. "Labai profesionalu. Belgai – charizmatiški, labai įtraukia. Mūsų gausiai skirtingo amžiaus kompanijai labai patiko."

Patiko, ką belgai išdarinėjo, ir poniai Veronikai, Dainavoje gyvenančiai nuo 1973 m., kuri tą šeštadienį nusprendė ateiti ir pažiūrėti, kas čia vyksta, – informaciją sužinojo iš pašto dėžutėje rastos brošiūrėlės. "Esu sužavėta žmonių gabumų. Jie kaip voverės šokinėja, laipioja, atrodo įspūdingai, – vardijo festivalio kaimynė ir pasitikslino: – O tie su jais dalyvavę – suvažiavę ar kauniečiai?" "Klausiate, ar reikia tokių renginių? Gal ir reikia", – užbaigė ponia.

Išties negalima per dieną, savaitę tapti cirko artistais – atlikti salto ar šokinėti stogais – bet galima tapti cirko žiūrovu ir juo mėgautis. Kitąmet "Cirkuliacija" drebins Vilijampolę. Laikas ruoštis.