„ConTempo“: pasirodymai mieste, gamtoje ir ore

Šių metų „ConTempo“ programoje – dvylika išskirtinių pasirodymų ir speciali jaunųjų menininkų programa. Festivalio scenoje pasirodys kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos, Vokietijos, Airijos, JAV ir Lietuvos. Festivalis lieka ištikimas savo tradicijai – pasirodymai vyks ne tik teatro scenose, bet ir viešosiose miesto erdvėse, gamtoje, gatvėse ir kitose netikėtose vietose.
„ConTempo“ vadovė Gintarė Masteikaitė pastebi: nors pagrindinė šių metų festivalio vieta yra Kaunas, jo žemėlapis plečiamas ir į partnerių miestus: Visaginą, Kaišiadoris ir Užutrakį. „Festivalio programoje atsidūrė kūriniai, kurie pirmiausia veikia mieste – jie ne tik rodomi Kaune, bet ir reaguoja į jo erdves bei kontekstą. Labai svarbi ir žiūrovo patirtis: programa orientuota į skirtingas auditorijas – nuo vaikų edukacijos iki intensyvesnių, net provokuojančių darbų. Kitas svarbus aspektas – gyvumas ir rizika, todėl atrenkami ne saugiais laikomi formatai, o tie, kurie turi netikėtumo, eksperimento ar gyvos situacijos pojūtį“, – pasakoja G. Masteikaitė.
„ConTempo“ programą atidarys įspūdinga vizualika išsiskiriantis spektaklis „RoZéO“, kviesiantis žvilgsnius kelti į dangų. Skambant gyvai muzikai, net 10 m aukštyje siūbuos prancūzų akrobatų trupė „Gratte Ciel“, o šį meditatyvų reginį žiūrovai galės išvysti „Kauno grūdų“ kieme.
Užversti galvą kvies ir festivalio uždarymas – Visagine, Užutrakio dvare ir Kauno Santakos parke belgų lyno ir oro akrobatės pristatys fiziškai sudėtingą, įtampos kupiną pasirodymą „Epiphytes“.
Į Kauną atvyks daugybę šalių apkeliavęs charizmatiškųjų Prancūzijos menininkų spektaklis „One Shot“, pakviesiantis žiūrovus leistis į neįprastą, beveik 1 km ilgio kelionę miesto erdvėmis. Spektaklio metu profesionalūs žonglieriai drąsiai kopia balkonų turėklais, neria į fontanus ir netikėtais veiksmais įtraukia publiką į nenuspėjamą sceninį nuotykį.
Eksperimentinių ir provokuojančių scenos menų mėgėjų laukia susitikimai su ore pakibusia kloune, žmonių kūnus ir konstrukcijas jungiančiomis instaliacijomis bei žiūrovus į veiksmą įpinančiais spektakliais.
Programoje – neseniai teatre debiutavusio kino režisieriaus Karolio Kaupinio ir „Operomanijos“ projektas – muzikinis koliažas „Dainų šventė“ bei minimalistinis, vos du objektus ir žmogaus kūną pasitelkiantis Darragho McLoughlino spektaklis „Stickman“. Kaip namie pasijus ir tradicinio teatro pasiilgę žiūrovai – JAV ir Belgijoje kuriantis menininkas Davisas Freemanas pristatys jautrų spektaklį „Nothing Happens Without You“, kalbantį apie gyvenimą ir netektis.
Kaip visuomet, festivalis „ConTempo“ skatins pastebėti jaunuosius menininkus. Pradedantieji Lietuvos ir užsienio kūrėjai savo darbus pristatys eksperimentinėje, būtent jų pasirodymams skirtoje programos dalyje.
Festivalio programa kuriama galvojant ir apie jauniausią auditoriją. Ne vienas spektaklis bus pritaikytas ar sukurtas specialiai vaikams ir paaugliams. „Svarbus akcentas šiemet bus skiriamas vaikų edukacijai. „ConTempo for Kids“ – tai viena ryškiausių šių metų programos plėtros krypčių, kurią stipriai inspiravo partneriai filantropinis fondas „Devbridge Foundation“, – pasakoja G. Masteikaitė.
Į festivalį Kaune bus kviečiami jaunieji žiūrovai iš aplinkinių miestų ir miestelių, turinčių geležinkelio jungtį su Kaunu. Jiems atsivers galimybė iš arti patirti profesionalų scenos meną – dalyvauti kūrybinėse ir technologinėse dirbtuvėse, stebėti spektaklius ir susitikti su menininkais.
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