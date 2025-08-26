Dainų slėnį užlies Martyno Kavaliausko koncertas: muzika gyvai, kelionė sklandžiai!

Organizatoriai tikina – M. Kavaliauskas kyla į aukščiausią savo karjeros tašką, tad šią vasarą Kauno Dainų slėnyje prasideda svarbiausias ir galingiausias jo koncertinis turas, kurį vainikuos įspūdingi pasirodymai didžiausiose šalies arenose ateinančią žiemą. Tuo tarpu miesto atstovai kviečia į šį renginį atvykti Kauno autobusais ir troleibusais. Bus ir papildomų maršrutų, kurie leis patogiai po koncerto pasiekti namus.
„Muzika gyvai, kelionė sklandžiai! Po koncerto namo – autobusais ir troleibusais“, – kvietė „Kauno autobusų“ atstovai.
Skelbiama, kad iš stotelių „Dainų slėnis“ apie 22 val. autobusai ir troleibusai važiuos į visas miesto puses. Autobusai: 3 maršrutas – link Onkologijos ligoninės, 39 maršrutas – link Romainių, 57 maršrutas – link Šilainių, 34 maršrutas – abiem kryptimis: į Prancūzų g. ir Kauno ligoninę (Šilainiai) ir 42 maršrutas – abiem kryptimis: į Kauno ligoninę (Šančiai) ir Technikumo g.
Iš minėtos stotelės po koncerto veš šie troleibusai: 13 ir 14 maršrutai – link Islandijos pl., 15 ir 16 maršrutai – link Partizanų g., 5 maršrutas – abiem kryptimis (į Petrašiūnus ir Varnių g.) bei7 maršrutas – abiem kryptimis (į Partizanų g. ir Kaniūkus).
„Kauno autobusų“ atstovai priminė, kad miesto autobusuose ir troleibusuose už kelionę galima sumokėti „Žiogo“ programėle, el. bilietu, perkant vienkartinį bilietą pas vairuotoją arba pasinaudojant banko kortele. Norint ja sumokėti už bilietą, tereikia ją priglausti prie komposterio ir pinigai už bilietą bus nuskaityti.
