Dėl kapitalinio remonto Kauno menininkų namai laikinai persikelia į senamiestį

Paskutinį kartą lankytojai galės apsilankyti KMN pastate spalio 15 d., uždarymo išvakarėse. 18 val. jų lauks nemokama ekskursija, kurios metu bus galima iš arčiau pažvelgti į pastato erdves ir pažinti jų istoriją, o 19 val. – grupių „Keista bjauri žuvis“ ir „Tunnel“ koncertas. Spalio 13 d. čia taip pat vyks eksperimentinio skaitymo ir performansų renginys „Juodraštis“.
Naujai pritaikomas istorinis pastatas
1930 m. pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą pastatytas KMN pastatas po remonto bus geriau pritaikytas lankytojams ir kultūrinei veiklai. Bus perplanuoti pastato aukštai, įrengtas liftas ir asmenims su negalia pritaikyti tualetai. Taip pat bus atnaujinta elektros instaliacija, vėdinimo ir šildymo sistemos.
Remonto metu numatoma pagerinti akustines sąlygas pirmojo aukšto salėje ir antrojo aukšto galerijoje. Kartu bus siekiama išsaugoti pastato architektūrinį charakterį ir autentiškus elementus – sienas, lenktų formų duris bei jame esančius meno kūrinius, pavyzdžiui, dailininko Vytauto Banio vitražinius langus ir dailininkės Aldonos Keturakienės keraminį pano „Pėdsakas“.
Kapitalinio remonto ir restauravimo darbus atliks MB „Autostatyba“. Bendra planuojamų darbų vertė – 1 407 857,47 Eur.
KMN veikla persikelia į senamiestį
Kol bus remontuojamas pastatas V. Putvinskio gatvėje, KMN laikinai įsikurs M. Daukšos g. 34, Kauno senamiestyje. Tai kauniečiams puikiai pažįstama vieta – 1992-2017 m. čia veikė Kauno mažasis teatras, o 2018-2022 m. pastatas buvo naudojamas kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kultūros, jaunimo, bendruomenių, mokymosi ir renginių erdvė „TEMPO“.
Naujoje vietoje KMN toliau tęs įprastą veiklą – čia veiks skaitykla, galerija ir Kultūros infocentras, vyks slemai, koncertai, edukacijos ir kiti įstaigos organizuojami renginiai.
Planuojama, kad į atnaujintus Kauno menininkų namus V. Putvinskio gatvėje lankytojai galės sugrįžti 2028 m. pavasarį.
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