Dviračių lenktynės ir elektronikos naktis grįžta į „Vilko“ kartodromą

Kas yra kriteriumas?
Kriteriumas – tai intensyvaus sprinto dviračių varžybos, itin populiarios Vakarų Europoje. Skirtingai nei klasikinės ilgos trasos, čia varžybos vyksta trumpame, dinamiškame rate – dažnai automobilių ar kartingų trasoje.
Šių metų trasa „Vilko“ kartodrome – 800 metrų sprintas su staigiais posūkiais ir greitais tempais. Varžytis kviečiami visų tipų dviratininkai: Single Speed, Fixed Gear, Plentai, Gravel, MTB, BMX, elektriniai dviračiai ir kt.
Po oficialių lenktynių trasą išbandyti galės visi norintys – tiek su dviračiais, tiek su riedlentėmis, riedučiais ar paspirtukais.
Treniruotės prieš startą
Norintys įgyti pranašumą varžybų dieną gali išbandyti trasą iš anksto. Registruoti dalyviai kviečiami naudotis Live trasos užimtumo įrankiu – realiu laiku matyti, kada trasa laisva.
Jaunųjų dalyvių klasė
Šiemet organizatoriai plečia dalyvių ratą – prie starto linijos kviečiami ir jauni dviratininkai. Nepilnamečiai gali registruotis jaunių klasėje, pateikdami tėvų raštišką sutikimą. Registracijos metu taip pat patvirtinama, kad sutinkama būti fotografuojamiems ir filmuojamiems renginio metu.
Renginio programa
19 val. – dalyvių registracija
19.30 val. – instruktažas (briefingas): saugumas trasoje ir lenktynių taisyklės
20 val. – bandomieji ratai / kvalifikacija
20.45 val. – jaunių lenktynės
21.20 val. – apdovanojimai
21.30 val. – suaugusiųjų lenktynės (grupėmis)
22.40 val. – apdovanojimai
22.30–02 val. – muzikinė programa / DJ set
Muzikinė programa:
Assasid – techno
Omal – house techno vinyl set
B ore [Greenhill Sound] – drum’n’bass / jungle
b$k – hip hop
Prck – breaks / techno / dnb
Eteris x Crash Komedi
Skreplys – punk
Saugumas ir technika
Visiems lenktynininkams būtina išankstinė registracija ir dalyvavimas 19.30 val. instruktaže. Trasos saugumą užtikrins techninės būklės patikros – „Tvarkingo dviračio“ mechanikai padės sureguliuoti stabdžius, grandinę ir padangas. Į trasą nebus įleidžiami pavojingi ar netvarkingi dviračiai. Renginys – sportinis, todėl neblaivūs dalyviai nebus priimami.
Komfortas ir atmosfera
Lapkričio vakarai vėsūs, todėl organizatoriai pasirūpino šildymo lempomis ir jaukia erdve. Bus įrengtas gėrimų baras, o atsiskaitymai vyks tik grynaisiais.
Prizai ir partneriai
Renginio dalyvius ir prizininkus džiugins GUBERNIJOS ir ELANUS PARTS įsteigti prizai.
Kvietimas
KRITERIUMAS :: TRAUKIA KAIRĖN – tai daugiau nei lenktynės. Tai greičio, garsų ir bendruomenės naktis, kurioje svarbiausia – judėjimas, energija ir gera nuotaika.
2025 m. lapkričio 15 d., 19 val.
„Vilko“ kartodromas, Kaunakiemio g. 5, Kaunas
Žiūrovo bilietas – 5 Eur, lenktynininko – 10 Eur.
Lenktynininkams būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/7CKcEgash8y7BNrX7.
Nepilnamečiams reikalingas tėvų sutikimas: https://shorturl.at/2K4jh.
