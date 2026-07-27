Ežerėlyje – muzika, šokis ir poezija senajai technikai

Taip pat bus pristatoma fotografo Mato Gineikos nuotraukų paroda, kurioje senosios technikos eksponatai atgyja lyg ateities įrenginiai.
Pagrindinę spektaklio muzikinę-poetinę dalį kuria muzikantas ir atlikėjas Žygimantas Kudirka-Mesijus. Pasirodymo Ežerėlyje metu skambės jo rinktiniai raštai – gyvai atliekami elektroninės muzikos ir avangardinio repo kūriniai apie įrenginius, mašinas ir mechanizmus tarp įrenginių, mašinų ir mechanizmų.
Temstant pasirodymas įgaus ir technologijų technomuzikos atspalvių.
Galiausiai, šioje postapokaliptinėje aplinkoje nuskambės ir Ž. Kudirkos-Mesijaus specialiai Ežerėlio technikos ekspozicijai sukurtas kūrinys. Jo iki tol nebus girdėję niekas. Net mašinos!
Technomuzikos ritmus atkartos šokėjas Edvinas Aušvicas ir šiuolaikinių šokių studijos „Force“ šokėjai. Lyrišką ir nostalgišką nuotaiką kurs praėjusio amžiaus lietuviškos dainos, kurias atliks solistas Vygantas Bemovas kartu su jaunaisiais Ežerėlio atlikėjais.
Renginio organizatoriai ragina: būtinai išgirskite, pamatykite, pajauskite šį originalų kūrinį apie senąją ir naująją techniką, nes tai vienintelė galimybė susipažinti su dar viena neatskiriama Ežerėlio tapatybės dalimi.
Spektaklio kūrimas finansuotas Kauno rajono savivaldybės pagal „Šiuolaikinių seniūnijų“ programą. Projektą „Pamatyta tapatybė 4“ įgyvendina Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras.
Renginys nemokamas. Jo metu bus fotografuojama, nuotraukos viešinamos.
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