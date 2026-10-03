Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Kauną: ką pamatyti?

Tad jau spalio 5-ąją, pirmadienį, prasidėsiantis festivalis ir vėl pakvies kauniečius atrasti šias tikrų žmonių tikrų gyvenimų istorijas, paskatinsiančias į pasaulį pažvelgti kitomis akimis.
Tris savaites vyksiančio festivalio programoje – apie pusšimtis filmų, kuriuos bus galima pamatyti kino centre „Romuva“, „Forum Cinemas Kaunas“, Ąžuolyno bibliotekoje, „Mokslo salos“ planetariume, Kauno bibliotekose ir internete. Nors didelę dalį festivalio filmų galima žiūrėti patogiai įsitaisius prie savo namų ekrano, tačiau kai kuriuos „Nepatogaus kino“ seansus kinuose lydės įdomūs pokalbiai ir susitikimai, tad skaitytojų dėmesiui – keletas rekomendacijų, kur būtina nukeliauti ir ko vertėtų nepraleisti.
Jubiliejinio festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas šiemet bus atviras kiekvienam žiūrovui – jo rengėjai spalio 5-osios vakarą kauniečius kviečia į Ąžuolyno biblioteką. Prie tiesioginės atidarymo renginio transliacijos jungsis daugybė šalies bibliotekų ir festivalio komanda, kuri pakvies drauge pasitikti 20-ojo festivalio pradžią ir kartu žiūrėti atidarymo filmą. Norintys prisijungti kviečiami registruotis, informaciją galima rasti bibliotekos socialiniuose tinkluose.
„Kosmoso tyrinėtojai“
„Nepatogus kinas“ šiemet pakvies į išskirtinę erdvę – vieninteliame šalyje veikiančiame „Mokslo saloje“ įsikūrusiame planetariume šešis vakarus bus rodomas sferinis filmas „Kosmoso tyrinėtojai" (rež. Félixas Lajeunesse’as, Paulas Raphaelis). Žiūrovai turės galimybę leistis į kelionę po Tarptautinę kosminę stotį ir iš arti pažinti kasdienį astronautų gyvenimą orbitoje. Tai didžiausias kada nors kosmose nufilmuotas dokumentinis projektas, kurį spalio 8-osios seanse pristatys mokslo žurnalistė Goda Raibytė-Aleksa.
„Didžioji patriotų kelionė“
Tai, ko gero, nepatogiausias šiemetės festivalio programos filmas. Į režisieriaus skelbimą „Manai, kad karas Ukrainoje – apgaulė? Tapk filmo herojumi“ atsiliepė trys Rusijos propaganda ir keisčiausiomis sąmokslo teorijomis tikintys filmo veikėjai. Režisierius Robinas Kvapilas kartu su jais vyko į karo niokojamą Ukrainą tikėdamasis, kad kelionė į pafrontės zoną išsklaidys jų abejones. Ar jam tai pavyko, bus galima pamatyti filme, o apie kelionę bus galima paklausinėti paties režisieriaus – spalio 9 d. po seanso „Forum Cinemas Kaunas“ jis susitiks su žiūrovais.
„Daktaras iš Amerikos“
Poh Si Teng režisuotame filme trys gydytojai iš JAV savanoriškai išvyksta į Gazą – visko mačiusius profesionalus realybė šokiruoja. Bandydami padėti į ligoninę plūstantiems žmonėms jie suvokia, kad, vykstant tokio dydžio humanitarinei katastrofai, jų pastangų neužteks – gydytojai atsigręžia į JAV ir reikalauja politikų nedelsiant imtis veiksmų. Spalio 13 d. šią sukrečiančią dokumentiką „Forum Cinemas Kaunas“ pristatys pavojingiausiuose pasaulio kraštuose dirbantis lietuvis gydytojas Andrius Slavuckis.
„Love-22-Love“
Ar pasaulį suktis gebanti priversti meilė gali išgelbėti nuo savęs paties? Šį klausimą spalio 15 d. bus galima užduoti filmo „Love-22-Love“ režisieriui ir pagrindiniam veikėjui Jeroenui Kooijmansui – jis lankysis „Forum Cinemas Kaunas“. Šiame itin atvirame filme jis atveria visą savo gyvenimą, kuriame meilė ir depresija egzistuoja kartu, o buvimas mylimam nereiškia, kad būsi išgelbėtas nuo savo paties demonų. Tačiau menininkas vėl ir vėl bando pažinti ir priimti save.
Studentų filmų programa
„Nepatogus kinas“ tiki, kad vienas geriausių būdų paminėti festivalio dvidešimtmetį – paskatinti ir palaikyti savo bendraamžius jaunuosius kūrėjus. Todėl rengėjai pirmą kartą festivalio istorijoje sudarė konkursinę studentų filmų programą, kurioje – šešių jaunųjų režisierių trumpametražiai filmai, jautriai prisiliečiantys prie nepatogių, tačiau aktualių klausimų ir temų. Spalio 16 d. vyks specialus šių šešių filmų seansas „Forum Cinemas Kaunas“, kuriame lankysis ir su žiūrovais susitiks patys jaunieji kūrėjai.
„Meilės ratais“
Romantiškiausias šių metų festivalio filmas (rež. Orlando von Einsiedelis) įrodo, kad dėl meilės įmanoma padaryti viską – net ir dviračiu numinti nuo Indijos iki Švedijos. 1970-aisiais neturtingas gatvės menininkas Indijoje atsitiktinai sutinka merginą iš Švedijos – lygiai taip, kaip jam vaikystėje išpranašavo astrologė. Jai išvykus namo, jis griebia porą teptukų, parūdijusį dviratį ir leidžiasi į 10 tūkst. km kelionę. Pasikalbėti apie šią meilės kelionę spalio 17 d. į kino centrą „Romuva“ užsuks filmo prodiuseris Harri Grace’as.
„Bialiackis“
Garsaus disidento, žmogaus teisių gynėjo ir Nobelio taikos premijos laureato Alesio Bialiackio gyvenimas ir veikla teikia vilties, kad Baltarusijos visuomenė pakils į kovą už demokratiją. Lietuvis režisierius Eimantas Belickas sukūrė intymų šio iškilaus žmogaus portretą, kurį spalio 18 d. „Nepatogus kinas“ pristatys Ąžuolyno bibliotekoje. Beje, į filmo premjerą Kaune atvyksta ne tik filmo kūrėjai, bet ir pats A. Bialiackis.
„Žmogus už 6 mlrd. dolerių“
Julianą Assange’ą – vieną ryškiausių ir prieštaringiausių šiuolaikinės žurnalistikos figūrų – vieni garbino, o kiti keikė, bet apie „WikiLeaks“ žinojo visi. Šis prikaustantį trilerį primenantis filmas (rež. Eugene Jareckis) privers dar neregėtu kampu pažvelgti į žmogų, kuris sudrebino pasaulį, ir atvers dar niekur nematytą užkulisinę medžiagą, o spalio 19 d. pokalbio su žiūrovais po seanso „Forum Cinemas Kaunas“ pasiliks filmo prodiuserė Kathleen Fournier.
„Gražiausias Suomijos lopinėlis“
Nykiame Suomijos užkampyje tėtis moko sūnų vairuoti. Nors pirmasis – nuolat kauštelėjęs, o antrasis niekaip neišlaiko teisių, šeimoje nėra vietos nusivylimams – kaurismakiško humoro kupinas filmas fiksuoja švelnų tėvo ir sūnaus ryšį, kurį neišvengiamai keičia laikas. Filmo režisierius Jukka Kärkkäinenas po filmo seanso spalio 20 d. „Forum Cinemas Kaunas“ susitiks su žiūrovais ir atskleis, kaip jam pavyko užmegzti tokį šiltą ir ilgalaikį ryšį su savo herojais, kurie leido jam iš labai arti ir su kamera stebėti jų gyvenimus.
„Vyro išpažintis“
Kodėl vyrų savitarpio pagalbos stovyklos, suvažiavimai, „genčių“ susitikimai sulaukia vis daugiau populiarumo? Į šį klausimą savo kailiu mėgina atsakyti feministu save vadinantis režisierius Hampusas Linderis – kartu su savo hipiu tėvu jis vyksta į tik vyrams skirtą suvažiavimą. Filme – subtilaus humoro kupina jų kelionė į vyriškumą ir emocinį artumą, o po spalio 23 d. seanso „Forum Cinemas Kaunas“ festivalis apie vyriškumą pakvies pakalbėti dar plačiau ir giliau – vyks įdomi diskusija.
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