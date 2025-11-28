Į Nacionalinio Kauno dramos teatro premjerą „Lietuviškos Vėlinės“ rinkosi tarptautinė publika

Tarp svečių – Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Grzegorzas Marekas Poznańskis, Adomo Mickevičiaus instituto, Lenkijos instituto Vilniuje, Wilamo Horzycos teatro iš Torunės, Miuncheno teatro „Münchner Kammerspiele“ meno vadovė ir kitų teatrų bei festivalių atstovai.
J. Skrzywanekas, remdamasis lenkų ir lietuvių romantizmo klasiko A. Mickevičiaus kūriniu, sukūrė šiuolaikinį socialinį ritualą, reflektuojantį istorines ir kultūrines nuodėmes, jų pasekmes bei įsitvirtinimą kolektyvinėje sąmonėje. Režisierius dėmesį sutelkė į žemę – kaip Lenkiją ir Lietuvą jungiantį istorinį kraštovaizdį, nuolat alinimą karų, okupacijų ir patriarchalinės prievartos, ir į žemę kaip gyvybės pradą, kuri maitina ir kartu priglaudžia mirusiuosius.
„Spektaklio idėja kilo iš intrigos“, – teigė J. Skrzywanekas. „Išgirdęs kvietimą kurti Nacionaliniame Kauno dramos teatre sužinojau, kad „Vėlinės“ čia niekada nebuvo pastatytos. Dirbu Krokuvos Senajame teatre – vietoje, kurioje gimė legendiniai lenkiški „Vėlinių“ pastatymai. Tad mano apsisprendimas imtis šio kūrinio Kaune yra ir tam tikra asmeninė žinutė, nes Lenkijoje turime daugybę Konradų ir Gustavų. Be to, šis pastatymas man svarbus ir asmeniškai – mano šeima kilusi iš senųjų Rytų teritorijų, daugiausia iš Ukrainos. Tai suteikia kūriniui ypatingą asmeninį kontekstą.“
Režisierius taip pat pažymi, kodėl pasirinko statyti antrąją ir ketvirtąją „Vėlinių“ dalis. „Šios dalys laikomos vilnietiškomis-kaunietiškomis“, – aiškino jis. „Mickevičius jas parašė čia – gyvenant tarp Kauno ir Vilniaus. Norėjau kalbėti ne tik apie jose atsispindinčią nuodėmės koncepciją, bet ir apie platesnį Vidurio Europos kontekstą: istorines nuodėmes, kančias, traumas. Tai ypač svarbu dabar, kai baimė dėl galimo karo su Rusija Lietuvoje yra net stipresnė nei Lenkijoje. Manau, būtina atsigręžti į ankstesnius karus ir okupacijas, suvokti, kaip jos keitė mūsų žmones, kaip traumos, tremtys ir kančios keliauja iš kartos į kartą.“
Kūrybinė komanda
Spektaklio režisierius ir dramaturgas – Jakubas Skrzywanekas, dramaturgijos asistentė – Daiva Čepauskaitė, scenografijos ir šviesų dailininkė – Agata Skwarczyńska, kostiumų dailininkė – Ugnė Tamuliūnaitė, choreografė – Agnieszka Kryst, kompozitorius – Karolis Nepelskis, vaizdo projekcijų dailininkas – Ridas Beržauskas, intymumo koordinatorė – Virginija Vareikytė.
Vaidina: Povilas Barzdžius, Saulius Čiučelis, Motiejus Ivanauskas, Gytis Laskovas, Inga Mikutavičiūtė, Pijus Narijauskas, Miglė Navasaitytė, Kęstutis Povilaitis, Irena Sikorskytė, Egidijus Stancikas, Dainius Svobonas, Ugnė Žirgulė.
Spektaklio sukūrimą finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, Adomo Mickevičiaus institutas ir Lenkijos institutas Vilniuje. Premjera vyksta lapkričio 28, 29 ir 30 dienomis.
