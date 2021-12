Internete – parodos „A. Newman: Masterclass“ videoturas

W. A. Ewingas gimė 1944 m. Monrealyje, Kanadoje, šiuo metu gyvena ir dirba Šveicarijoje. 1996-2010 m. W. Ewingas vadovavo Eliziejaus muziejui Lozanoje (Šveicarija). Šiuo metu jis yra Mineapolio (JAV) fotografijos parodų fondo ir Carène fondo (Šveicarija) kuratorius. Jis rengė parodas MoMA (Niujorkas), Centre Georges-Pompidou (Paryžius), Serpentine Gallery (Londonas) ir Folkwang muziejuje (Esenas), C/O (Berlynas) ir kitose institucijose. Autorius parengė daugybę leidinių, neseniai išleistos jo publikacijos apie Edwardą Burtynsky ir Williamą Wegmaną.

Tarp parodos „Arnold Newman: Masterclass“ pozuotojų fotografijoms – gausus garsių asmenybių būrys: pradedant dailininkais, rašytojais ir muzikantais, baigiant verslininkais, bankininkais ir pramonės lyderiais. Nuotraukose galime išvysti Andy Warholą, Twylą Tharp, Trumaną Capote, Marcą Chagallą, Marilyn Monroe, Pablo Picasso ir Igorį Stravinskį. Newmanas dažnai laikomas pirmuoju fotografu, pasitelkusiu vadinamąjį aplinkos portretą (angl. environmental portraiture), kai fotografas įkomponuoja subjektą paties parinktoje ir kruopščiai kontroliuojamoje erdvėje.

Marcelis Duchampas. / A. Newmano nuotr.

A. Newmanas (1918–2006) buvo vienas produktyviausių, kūrybingiausių ir sėkmingiausių XX amžiaus portreto fotografų. Savo menui bei amatui atidavė šešiasdešimt šešerius gyvenimo metus, o jo darbai buvo plačiai pripažinti ir skelbiami įtakingiausiuose to meto žurnaluose, eksponuoti svarbiose personalinėse parodose ir įtraukti į daugelį svarbiausių pasaulio fotografijos kolekcijų.

Parodą organizuoja Mineapolyje ir Lozanoje įsikūręs Fotografijos parodų fondas (Foundation for the Exhibition of Photography, FEP).

Paroda veikia iki 2022 m. sausio 9 d.