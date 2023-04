Jau šį šeštadienį „Žalgirio“ arenoje bus surengta didžiausia diskoteka Baltijos šalyse!

Tai nebus įprastas koncertas – renginys vyks išskirtiniu formatu, jame galės maksimaliai dalyvauti 7 tūkst. svečių.

Renginių organizatoriai „Legends Concerts Europe“ turėjo išpildyti įspūdingus techninius reikalavimus. Kadangi tą vakarą arenoje koncertuos net keturios žvaigždės, tarp kurių – tikra pasaulinė legenda iš Suomijos Darude – buvo nurodyti itin aukšti reikalavimai: 8 tonos garso, 160 apšvietimo prožektorių, 16 kv. m. LED ekranas. Taip pat specialiai tam vakarui bus sumontuotos milžiniškos erdvinės skulptūros ir šaldančios azoto patrankos.

Kaip jau minėta, šeštadienį su tūkstantine minia „Žalgirio“ arenoje šėls Suomijos superžvaigždė Darude, todėl klausytojai galės gyvai išgirsti jo žinomiausią kūrinį „Sandstorm“. Nors tai tik vienas iš keturių „Millennium 2000‘s fest“ atlikėjų, bet didžiausias susidomėjimas yra būtent šiuo didžėjumi.

Ne ką mažiau garsūs ir kiti festivalio dalyviai. Scenoje pasirodys ir atlikėjas DJ Sash!. Pirmasis jo singlas „Its My Life“ buvo išleistas 1995 metais ir iškart tapo Europos klubų hitu. Atlikėjas scenoje su visais dalinsis savo auksiniais hitais: „Equador“, „Encore Une Fois“, „Mysterious Time“, „Adelante“ ir kt. Kita vakaro grupė „Groove Coverage“ – Vokietijos euro-trance/hands up stiliaus grupė. Projektą „Groove Coverage“ sudaro Dj Novus ir Axelis Konradas. Melanie Munch (geriau žinoma kaip Mell) yra pagrindinė vokalistė. Grupė sukūrė daug dainų, kurios išgarsėjo visame pasaulyje, o ypač Vokietijoje. Lietuvoje ir visoje Europoje populiariausios ir „Žalgirio“ arenoje skambėsiančios „Groove Coverage“ dainos: „Moonlight Shadow“, „Poision“, „God Is a Girl“ ir kt..

Dar viena vakaro žvaigždė, kuri po keturių metų pertraukos sugrįžta į Lietuvą – viena geriausių Britanijos didžėjų ir atlikėjų Sonique. Ji su tokiais hitais kaip „It Feels So Good“ ir „Sky“ ketina priversti pakelti tūkstančius rankų į viršų.