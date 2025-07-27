Jaunieji dailininkai pavertė „Angelo sapną“ tikrove

Pleneras „Aš ir tu“ yra apie du žmones, bendrystę kartu kuriant ir piešiant. Šis renginys įrodo, kad nepaisant skirtumų, galima kartu dalyvauti bendroje veikloje, atrasti panašumų, naujų draugų, geriau pažinti vienas kitą.
Mažuosius tapytojus pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys ir šio renginio iniciatorė – švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Labai džiaugiuosi, ši graži tradicija tęsiama ne vienus metus, kad ji suburia mus visus tapyti pačius gražiausius vaizdus ir kurti bendrystę. Nuo pat pirmojo karto svajojome, kad plenere dalyvaus daug savanorių ir moksleivių iš įvairių mokyklų – juk tai „Aš ir Tu“ – kartu, kaip viena stipri bendruomenė. Sveikinu visus susirinkusius į šį ypatingą renginį – tai ne tik kūrybos šventė, bet ir bendrystės simbolis. Linkiu gražių emocijų, įkvėpimo ir naujų draugysčių, gimstančių iš noro būti ir kurti kartu“, – kalbėjo R. Popovienė.
Plenero metu sukurta net penkiolika „Angelo sapnų“ piešinių – vaikų fantazija pavertė svajones tikrove. Juose atgyja paslaptingi vaizdiniai, vasaros nuotykiai ir šviesūs jausmai, kuriuos gali išvysti tik angelo sapne. Kaip ir kasmet, šie kūriniai papuoš Kauno rajono įstaigų erdves, nešdami šviesą, kūrybiškumą ir švelnią vasaros nuotaiką.
„Esu laimingas galėdamas dalyvauti šiame renginyje, kviečiančiame susiburti ne tik dėl meno. Tai kur kas daugiau – tai susitikimas, kuriame vaikų entuziazmas, energija ir savanorių širdys drauge kuria geresnį pasaulį. Žinote, angelai gyvena ne tik danguje – jų yra ir tarp mūsų. Nuoširdi pagarba Kauno rajono socialinių paslaugų centrui, kuris ne tik organizuoja šį plenerą, bet ir jungia žmones, kuria galimybes ir padeda vaikų svajonėms virsti tikrove “, – šiomis jautriomis mintimis dalijosi vicemeras L. Dilys.
Pasibaigus plenerui vaikų laukė ledai ir putų šou.
