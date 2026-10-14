Jurgiui Mačiūnui – 150! Paroda „Patirti Jurgį Mačiūną“

18.30 val. Anton Lukoszevieze atliks Jurgio Mačiūno 1962 m. sukurtą performansą „Solo kūrinys balionams“. Tai eksperimentinės muzikos kūrinys, kuriame garsas gimsta iš paprastų veiksmų ir jų atlikimo.
Ši paroda nėra pasakojimas apie praeitį. Tai kvietimas per šiuolaikinių Lietuvos menininkų darbus iš naujo patirti Jurgio Mačiūno idėjas šiandien: menas gali būti pats gyvenimas, o gyvenimą galime kurti kaip meno kūrinį – čia ir dabar.
Fluxus nėra tik dar vienas meno stilius, tai – gyvenimo ir mąstymo būdas, savita filosofija, siekianti kasdienybę paversti kūrybiška, žaisminga ir kupina netikėtumų bei pokštų. Fluxus kelia klausimus, kurie išlieka aktualūs ir šiandien: kas yra menas? koks jis turėtų būti? kur baigiasi menas ir prasideda gyvenimas?
Parodos autoriai, savo darbais atskleidžia individualią kūrybinę dvasią. Tai nėra bandymas atkartoti fluxus – veikiau tai skirtingos naujų formų reakcijos į šio judėjimo idėjas ir keliamus uždavinius.
Jurgis Mačiūnas gimė 1931 m. Kaune, tuometinėje laikinojoje Lietuvos sostinėje. Augęs lietuviškos kultūros ir europinio modernizmo aplinkoje, kur menas buvo neatsiejama kasdienybės dalis, vėliau Niujorke jis tapo Fluxus judėjimo pradininku ir pagrindine jo figūra.
Siekdamas meną padaryti elementaria kasdienybės dalimi, Jurgis skelbė: „Lietus yra antimenas, minios šurmulys yra antimenas, čiaudulys yra antimenas, drugelio skrydis ar mikrobų judėjimas yra antimenas. Jie tokie pat gražūs ir verti dėmesio kaip ir pats menas.“
Jurgis Mačiūnas subūrė menininkus, muzikus, poetus ir mąstytojus, kuriems menas nebuvo atskira gyvenimo sritis, o pats gyvenimas tapo kūriniu. Dar mokykloje užsimezgusi Jurgio ir Vytauto Landsbergio draugystė išliko visą gyvenimą, o Landsbergio dėka radikalios fluxus idėjos pasiekė Lietuvą dar sovietmečiu, vėliau tapdamos svarbia mūsų kultūros istorijos dalimi.
Niujorke Jurgis sutiko Joną Meką, kuris, pastebėjęs jo talentą, patikėjo jam kultinio avangardinio kino žurnalo „Film Culture“ dizainą. Vėliau Mekas tapo vienu pirmųjų „Fluxhouse“ kooperatyvo gyventojų Niujorko SoHo rajone, o jo žmona Hollis Melton prisidėjo prie fluksnamių administravimo. Kita svarbi pažintis užsimezgė su Almu Šalčiumi, AG galerijos bendrakūriu, su kuriuo jie sumanė leisti lietuvių kultūros žurnalą „Fluxus“.
Šie ryšiai nėra atsitiktiniai – jie buvo svarbi Mačiūno biografijos dalis. Bendravimas, bendradarbiavimas, dalinimasis idėjomis ir nuolatinė kaita buvo neatsiejami nuo jo kūrybinės praktikos, kaip ir pašto meno plėtojimas.
Jurgis Mačiūnas buvo išskirtinio išsilavinimo vizionierius, talentingas dizaineris ir architektas. Cooper Union institute jis studijavo grafiką ir architektūrą, Carnegie technologijų institute –
architektūrinę inžineriją, o Niujorko universiteto Dailiųjų menų institute gilinosi į meno istoriją. Nepaisant elitinių žinių ir tarptautinės reputacijos, Jurgis pasirinko stulbinamai paprastą, asketišką kasdienybę – dėl savo aprangos stiliaus ir gyvenimo būdo amžininkų neretai lygintas su vienuoliu.
Gyvenimo pabaigoje Jurgis sutiko poetę Billie Hutching. Šalia Billie jis atsivėrė, rado artumą ir žmogų, su kuriuo galėjo vienas kitą papildyti – ši meilė jo gyvenimui suteikė pilnatvės. Jų radikalus juodai baltas vestuvių performansas „Black and White“, skambant Jurgio mylimo kompozitoriaus Claudio Monteverdi madrigalui „Zefiro Torna“, tapo jo gyvenimo ir kūrybos kulminacija. Tai buvo jo paskutinis viešas pasirodymas, kuriame menas ir gyvenimas galutinai tapo viena.
Menininkai: Jurgis Mačiūnas (George Maciunas), Billie Maciunas, Hollis Melton, Monika Žaltė, Julija Račiūnaitė, Inga Navickaitė-Drąsutė, Rimantas Plungė, Romualdas Požerskis, Barbora Gediminaitė, Austėja Auškalnytė, Julius Ziz, Anton Lukoszevieze, Vytautas Buinevičius.
Parodos kuratorė: Vilma Dobilaitė
Partneriai: Valencia Photo, Billie Maciunas, Kauno menininkų namai
Parodos koordinatorės: Lina Pranaitytė, Gintarė Žaltauskaitė-Mikutavičienė Fluxus kolekcijos konsultantė: Miglė Morkūnaitė-Vervečkienė
Parodos dizaineris: Jonas Vaikšnoras
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