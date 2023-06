Kauną užlies „Audra“: sugrįžta didžiausias šalyje šiuolaikinio miesto festivalis

Visą miestą apjungsiantis, dieną ir naktį šiuolaikinę kultūrą dovanosiantis festivalis šiais metais keliaus nuo „Pergalės“ plieno perdirbimo gamyklos iki Ąžuolyno parko, nuo M. Žilinsko dailės galerijos iki Kauno Muzikinio Teatro sodelio ar Kauno menininkų namų – gerai pažįstamose ir netradicinėse miesto erdvėse vyks parodos, naktinės perklausos, meno užsiėmimai, mados pristatymai, ekskursijos ir didžiausi šalyje šiuolaikinės muzikos koncertai. Žymiausi šalies ir užsienio menininkai bei atlikėjai jau visai netrukus susiburs tam, kad miestas keturias paras gyventų minčių, jausmų ir kultūros „Audroje“.

Įvairiose miesto vietose – house, rave ir disco vakarėliai

Birželio 29 d. „Audros“ festivalio muzikinę programą atidarys nemokamas koncertas pačioje Kauno širdyje – M. Žilinsko dailės galerijoje. Iki pat paryčių scenoje skambės house, ambient, trance ir disco ritmai, o pradėti festivalį pakvies 4 gerai žinomi Lietuvos ir Europos elektroninės muzikos atlikėjai: tiesiai iš Berlyno atkeliaujantis, Refuge Worldwide stoties įkūrėjas Richard Akingbehin, hipnotizuojančiais pasirodymais garsėjanti Aiste Regina, Jungtinės Karalystės rave istoriją plečiantis Gramrcy ir vienas aktyviausių Lietuvos naktinės scenos veikėjų Roe Deers.

Organizatorių nuotr.

Birželio 30 d. „Audra“ užlies „Pergalės“ perdirbimo gamyklą. Industrinė miesto erdvė atsivers vienam didžiausių visų laikų koncertui, kuriame susitiks net 17 elektroninės muzikos atlikėjų iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Ispanijos scenų bei svarbiausių elektroninės muzikos renginių Lietuvoje. Tarp svečių iš užsienio – Lietuvoje jau viešėjusi naujosios prancūzų DJ kartos figūra, menininkė ir architektė Anetha, Europos ir Australijos šokėjų pamiltas vizionieriškasis Skin On Skin ir Jungtinės karalystės DYI vakarėlių siela I. Jordan. Į „Pergalės“ gamyklos sceną taip pat lips Emilija, Hector Oaks, Justautas B2B Kaubrys, Karkasas Live, Less Feeling B2B Richard Akingbehin, Loraine James Live, Lovers Live, Mario Moretti, Nosedrip, S13, SHN, Santaka Live, Under Black Helmet B2B Interiors ir Užimtumo Tarn¥ba.

Muzika skambės ir liepos 1–ąją – šeštadienį. Lengvesni alternatyviosios muzikos ritmai visą dieną suksis Ąžuolyno parke ir kvies keliauti nuo Malio iki Nyderlandų, nuo Vilniaus gatvių iki Lietuvos pajūrio. Gamtos ir miesto apsuptyje garsų diapazonas plėsis nuo elektroninės iki hiphopo, džiazo ir pasaulio muzikos. Dienai pasibaigus, naktinis veiksmas sugrįš į „Pergalės“ gamyklą, o scenoje susitiks dar 17 atlikėjų. Nuo galybės elektroninių instrumentų, tamsiausių Techno garsų iki pogrindžio vakarėliuose iškilusių šiuolaikinės muzikos žvaigždžių – tokią programą šeštadienį siūlo festivalio „Audra“ organizatoriai. Vakarėlyje pasirodys atvirai apie karą kalbanti Ukrainos didžėja Nastia, vienu drąsiausių šiuolaikinės šokių muzikos vardų laikomas Ben UFO, B2B pasirodymus surengsiantys Alex Krell B2B OBCDN, IP:VIII B2B Phase Line, Indré B2B VVVitalijus, Maria Paskevic B2B Meri Hov, Kode9 – Escapology Live, Mantas T, Pakas B2B Manfredas, Patricia Kokett B2B Hìldå, o šokių aikštele gamyklą pavers Scalping Live, Spectrum Gemini, VHS Library, Vladas Dieninis Live, 3Ddancer Live, Avalon Emerson ir NVST.

Organizatorių nuotr.

Liepos 2 d. programa sugrįš namo – paskutinis vakarėlis vyks elektroninės muzikos klube „Lizdas“. Nuo australiško House, Memfyje užgimusių klubams skirtų takelių iki Lietuvoje gerai pažįstamų muzikos eksperimentų – festivalį sekmadienį išlydės Bored Lord, Elboe, Guy Contact, Lizdas Sound Institute, Mamiko Motto ir Onis.

Miestą užplūs pamėgtos ir naujos meninės veiklos

Nemažiau spalvinga žada būti ir meninių veiklų programa. M. Žilinsko dailės galerijos fasadas nušvis spalvingomis audio festivalio „Banguoja“ vizualizacijomis, čia pat per bevieles ausines bus galima klausytis ir tarptautinių bei vietos audio menininkų kūrinių. Jau trečius metus iš eilės vyks madų šou KOMODA, šįkart pristatysiantis septynias kylančių Lietuvos dizainerių kolekcijas. Pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis kvies ekskursija „Kauno klubų istorija“, kurią ves netikėtas duetas – Kauno miesto gidas, buvęs žurnalo „Ore“ redaktorius Jonas Oškinis ir didžėjus, radijo laidų vedėjas, pirmųjų 90–taisiais „Pakalnėje“ vykusių reivų organizatorius Povilas Pauplys.

Vytauto Didžiojo universiteto vidinis kiemelis „Audros“ festivalio metu virs hipnotizuojančios naktinės tapybos sesijos erdve, o Kauno menininkų namuose bus galima patyrinėti klasikinę jaunųjų autorių muziką – „Kylančio Kauno“ komandos organizuojamo renginio garsiniai ir vaizdiniai kūriniai bei performansai pažadins ne tik klausą, bet ir apmąstymus apie tai, kaip klausomės. Renginiams atsivers ir dar viena gerai pažįstama miesto erdvė – Velnių muziejaus vidiniame kiemelyje laukia fotografijos menas, seniai girdėta gyva muzika bei laisva vieta atsigulti medžių pavėsyje. Drąsiausių „Audros“ gerbėjų laukia „Pusės dainos festivalis“ – galimybė patiems užlipti ant scenos ir išlaisvinti balsą.

Nuo instaliacijų, virtualių erdvių iki dirbtinio intelekto

Meno gerbėjų laukia ir kruopščiai atrinkta parodų, instaliacijų, dirbtinio intelekto, video kūrinių ir parodų programa, šiemet kviečianti pasinerti į „lašėjimo“ temą. Inspiruota Kauno miesto konteksto bei festivalio vietos, programa tyrinės tai, kaip vanduo ir kiti skysčiai sklinda šiuolaikinio miesto infrastruktūroje.

Tarpdisciplininiai menai birželio 28–liepos 2 d. užlies dvi miesto erdves – „Pergalės“ plieno perdirbimo gamyklą ir M. Žilinsko dailės galeriją. Išplėstinė realybė, meno bienalėse visame pasaulyje pristatyti kūriniai, virtualios erdvės ir tekstilės eksperimentai – tai tik dalis to, ką lankytojai išvys ilgojo savaitgalio metu. Nuo Šanchajaus iki Londono, Velso ir gilyn į pasąmonės erdves – „Audros“ festivalio meninė programa kvies į kultūrinę kelionę tarp realaus ir įsivaizduojamo pasaulio.