Kaunas vėl tapo scena po atviru dangumi – prasidėjo „ConTempo“ festivalis

Į Kauną sugrįžo tarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“. Rugpjūčio 1-9 dienomis vyksiantis renginys šiemet pasiūlys daugiau kaip 40 pasirodymų ir beveik 40 valandų šiuolaikinio scenos meno patirčių. Programoje – kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, JAV, Lietuvos, o spektakliai, performansai ir šiuolaikinio cirko pasirodymai pakvies į miesto gatves, kiemus, industrines erdves ir kitas netikėtas vietas.
Pirmąją festivalio dieną renginiai prasidėjo prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, kur publiką pasitiko katalonų menininkas Cris Clown su gatvės cirko spektakliu „U.F.A.“. Vos prasidėjus pasirodymui aplink artistą ėmė buriuotis smalsuoliai – vieni stabtelėjo trumpam, kiti liko iki pat pabaigos.
„Ėjau apsipirkti į prekybos centrą, o netikėtai atsidūriau teatre. Nerealu!“ – nuostatos neslėpė viena žiūrovė.
Plojimų ir palaikymo netrūko viso pasirodymo metu, o daugelis netikėtą susitikimą su menu įamžino telefonais.
Vakare festivalio programa persikėlė į buvusios „Drobės“ teritoriją, kur pristatytas lietuvių kūrėjų darbas „Nulis“, o oficialiu festivalio atidarymu tapo prancūzų trupės „Gratte Ciel“ spektaklis „RoZéO“, surengtas „Kauno grūdų“ gamyklos kieme.
„RoZéO“ – vienas įspūdingiausių šių metų programos akcentų. Skambant gyvai muzikai, artistai pasirodo maždaug dešimties metrų aukštyje, balansuodami ant lanksčių metalinių stiebų. Reginys balansuoja tarp šiuolaikinio cirko, šokio ir vizualiosios poezijos, o žiūrovus kviečia trumpam sustoti ir pakelti akis į dangų.
Festivalio organizatoriai ir šiemet lieka ištikimi idėjai priartinti scenos meną prie žmonių. Todėl nemaža dalis renginių vyks viešosiose miesto erdvėse, kur atsitiktiniai praeiviai netikėtai taps žiūrovais, o kasdienės Kauno vietos bent trumpam virs scena.
Šių metų programoje – ne tik tarptautiniai vardai, bet ir keturios jaunųjų Lietuvos kūrėjų premjeros, jungiančios teatrą, šokį, šiuolaikinį cirką, performansą ir garso meną. Organizatoriai tikisi, kad jos taps vienu ryškiausių šių metų festivalio atradimų.
Iki rugpjūčio 9-osios „ConTempo“ pakvies į dešimtis renginių Kaune, o dalis programos pasieks ir Kaišiadoris, Visaginą ir Užutrakį. Tačiau būtent Kaunas ir vėl taps pagrindine scena, kurioje šiuolaikinis menas kvies ne tik stebėti, bet ir patirti.
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