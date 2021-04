Kaune BBC filmuos dokumentinį filmą „Nacių iškilimas II“

Nuo trečiadienio iki sekmadienio Kaune Didžiosios Britanijos prodiuserinė kompanija „72Films“ ir Lietuvos kino gamybos įmonė „Virtus Mediae“, BBC Two televizijos užsakymu, filmuos atkuriamosios dokumentikos filmą „Rise Of The Nazis II“ (liet. „Nacių iškilimas II“).