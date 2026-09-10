Kaune – jaunosios teatro kartos susitikimai

Kaip gimsta menas
Viena svarbiausių festivalio programos dalių – nuo 2019 m. organizuojamas spektaklių eskizų konkursas. Jis suteikia jauniems kūrėjams galimybę pristatyti dar tik besiformuojančius scenos darbus, o žiūrovams – pirmiesiems susipažinti su idėjomis, kurios ateityje gali pavirsti repertuariniais Kauno miesto kamerinio teatro spektakliais.
Šiemet konkurse – keturi skirtingi darbai, kalbantys apie pilietiškumą, karą, totalitarizmą ir žmogaus atsiribojimą. Teatro trupės „Tarp“ kuriamas „Kodėl aš nebalsuoju?“, panaudodamas asmenines kūrėjų istorijas, kvies kalbėtis apie pilietiškumą ir atsakomybę, o režisieriaus Dominyko Matulionio „Misija“, paremta tikra lietuvės savanorės patirtimi Ukrainoje, kvies pasigilinti į karo fronte atsidūrusių žmonių tikrovę.
Režisieriaus Augusto Gudelio „Helverio naktis“ tyrinės neįgaliųjų vietą visuomenėje ir žmogaus trapumą totalitarizmo sąlygomis. Kabo Abės romano įkvėptas režisierius Paulius Juška, pasitelkdamas kartoninę dėžę, kalbės apie perdegimą, vienatvę ir tapatybės paieškas.
Eskizų konkursas „Išeities taške“ svarbus ne tik kaip jaunųjų menininkų darbų pristatymas. Tai – galimybė stebėti kūrinį jo tapsmo metu, kai dar nėra galutinio atsakymo, tačiau jau yra klausimas, idėja ir bandymas ją perkelti į sceną.
Tarptautinėje festivalio programoje šiemet – svečiai iš Čekijos. Peterio Gondos „Lil Drama“ – spektaklis, kurio metu scenoje paaugliai kreipiasi į suaugusiuosius ir kalba apie pasaulį, kuriame jiems tenka augti. Nuo 2024 m. kuriamas darbas gimė iš jaunų dalyvių ir kūrėjų tyrinėjimų, gilinantis į tai, kas yra priespauda, smurtas ir pasipriešinimas. Tai – paauglių sukurtas spektaklis suaugusiesiems, kviečiantis bent trumpam pakeisti įprastą santykį tarp tų, kurie kalba, ir tų, kurie klausosi.
Kitas festivalio svečių iš Čekijos darbas – FRAS trupės pristatomas spektaklis „Kawloon: didžiausias namas pasaulyje“. Tai lėlių ir objektų teatro spektaklis, įkvėptas Honkonge kadaise egzistavusio itin tankiai apgyvendinto Kouluno kvartalo, kuris ilgainiui tapo savotišku miestu mieste. Panaudodamas lėles, projekcijas, garsą ir gyvą muziką, spektaklis pasakoja apie žmogaus bandymą atrasti savo vietą nepažįstamoje aplinkoje ir svetimą erdvę galiausiai paversti namais.
Tai – skirtingos teatrinės kalbos ir skirtingų žanrų kūriniai, kuriuose atsispindi jaunosios kartos kūrėjams rūpimos temos.
Būsimųjų meistrų kūryba
Festivalio programoje reikšmingą vietą užima Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentų diplominiai spektakliai. Tai – skirtingos teatrinės kalbos ir skirtingų žanrų kūriniai, kuriuose atsispindi jaunosios kartos kūrėjams rūpimos temos.
Režisieriaus P. Juškos ir jo bendrakursių diplominis darbas „Viltis“ pasakoja apie šeimą, kurioje neišspręstos problemos ir skausmingi išgyvenimai perduodami kartai iš kartos. Šiemet LMTA baigusių aktorių kurso diplominis darbas „Į naktį“ (rež. Aleksandras Špilevojus) pagal Ingmarą Villqistą grįžta prie propagandos, neapykantos ir totalitarizmo temų. Dabartinių trečiakursių (kurso vadovas – Gintaras Varnas) pavasarinis kursinis darbas, režisuotas Balio Švedo, „Pabaigos ugnis“ pagal Dea Loher, nagrinėja vieno vaiko mirties sukrėstos bendruomenės santykius ir tai, kas juose lieka po skaudžios tragedijos.
Kiek kitokį santykį su tapatybe siūlo P. Juškos režisūros diplominis spektaklis „Tu, kas?“. Tai – lėlių ir objektų teatro darbas, kuriame gyvas žmogus susitinka su dirbtinio intelekto sukurtu atvaizdu. Spektaklis kelia klausimą, kiek mūsų įvaizdis priklauso nuo mūsų pačių, o kiek – nuo to, kaip mus mato ir formuoja aplinka.
Festivalį atidarys Gildo Aleksos režisuotas „Grimmasos“ – Kanta Company ir „Teatrono“ šiuolaikinio cirko spektaklis, įkvėptas pirmojo necenzūruoto brolių Grimmų pasakų leidimo. Kūrinyje, pasitelkus cirką, šokį ir pasakų pasaulį, žaismingai pažvelgiama į tamsesnes žmogaus prigimties puses.
Šių metų festivalio programą papildo ir kiti tarpdisciplininiai kūriniai, tarp jų – vizualinio teatro „Kosmos Theatre“ pristatoma eko-logiška muzikinė pasaka „Kompostas“, kurioje muzika, cirkas ir folkloras susiburia aplink tris senus pianinus.
Menininkės Kristinos Marijos Kulinič „Karštos naujienos – paskutinis šokis laisvei?“ – performatyvus monospektaklis, kuriame biblinis Salomės archetipas tampa atspirties tašku kalbėti apie šiuolaikinio žmogaus vienatvę, tiesos paieškas ir ryšio poreikį. Tuo metu „Sarabanda“ šių metų festivalį užbaigs garso ir vaizdo paskaita, kurioje susitiks mokslas, mitai ir vaizduotė.
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