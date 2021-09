Kaune – nemokama filmo „Visos nemiegotos naktys“ peržiūra: elektroninė muzika, meilė ir melancholija

Kauno gyventojai ir svečiai du penktadienius iš eilės kviečiami žiūrėti „Meno avilio“ komandos atrinkus filmus visiškai nemokamai. Pirmasis renginys, skirtas pasaulinei jaunimo dienai, vyks šį penktadienį, rugsėjo 3 d., 20 val. Kauno kultūros centro terasoje, kur bus pristatytas daugelio kino apdovanojimų sulaukęs Michalo Marczako filmas „Visos nemiegotos naktys“. Filmą pristatys nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos "Galiu gyventi" atstovas Girvydas Duoblys.

„Visos nemiegotos naktys“ tai dokumentikos ir fikcijos hibridas, kuriame vaizduojamos dviejų Varšuvos dvidešimtmečių naktys pilnos vakarėlių, meilės, elektroninės muzikos ir kažko ypatingo laukimo. Šis pusiau dokumentinė kino patirtis įgalina kartu su filmo herojais svarstyti apie sunkiai apibrėžiamas jaunystės ribas, laikinumą ir tai, kokios ypatingos yra nemiegotos naktys.

Filmo „Visos nemiegotos naktys“ stop kadras.

Vienas pagrindinių filmo veikėjų yra miestas. Lenkijos sostinėje Varšuvoje vykstantis veiksmas tampa puikia scenografija jaunuolių melancholijai ir paieškai kažko naujo ir netikėto, lakstančius iš vakarėlio į vakarėlį ir juos sekančioms kameros. Režisierius Michalas Marczakas besiruošdamas šio filmo kūrimui, skyrė daug laiko vaikščiodamas po vakarėlius ir ieškodamas tikrų ir charizmatiškų personažų, todėl žiūrint filmą dažnai kyla klausimas ar tai suvaidinta ar yra tikri nakties pojūčių įrašai. M.Marczakui„Visos nemiegotos naktys“ idėja kilo stebint jaunąją Lenkijos kartą, kuri nebijo kurti, švęsti ir gyventi net ir radikalėjant šalies politiniam klimatui.

Šiame dviejų jaunuolių naktines klajones fiksuojančiame filme nebijoma rodyti viso to beprasmybės, grožio ir liūdesio. Judantys vaizdai ekrane yra atmosferiški, o jausmas po filmo primena tą, kai atsiminimai iš praėjusios nakties vakarėlio vis sugrįžta tarytum netikėti šviesos blyksniai ar ritmai. Muzika šiame filme taip pat užima labai svarbią dalį, o „Caribou“ dainos „Can‘t do Without you“ remiksas išėjus iš kino salės skambės visai kitaip.

Filmas bus rodomas originalo kalba su lietuviškais subtitrais, į seansą reikalinga išankstinė registracija.