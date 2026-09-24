Kaune prasideda Istorijų festivalis: programoje – parodos, diskusijos, koncertai

Festivalis prasidėjo 2019 metais kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis, nuo pat pradžių jis jungė muziejininkus, menininkus, istorijų pasakotojus, bendruomenes ir miesto istorijomis besidominčius žmones, kviesdamas Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir netikėtas miesto vietas.
Šią festivalio idėją tęsia Kauno miesto muziejus.
„Keturias dienas mieste istorijos keliaus skirtingais kanalais: per kiną, muziką, paveikslą, pasivaikščiojimą ar tylą. Vienur signalas bus labai aiškus, kitur – trūkinės, pasimes ar pareikalaus įsiklausyti. Festivalis kvies pastebėti, kaip kuriame santykį su miestu, kitais žmonėmis ir mus supančia aplinka“, – sako Kauno miesto muziejaus komunikacijos vadovė Toma Buivydaitė.
Pasak organizatorių, festivalio programa sudėliota kaip keturių dienų kelionė, kurioje „ryšys palaipsniui keičia savo formą“.
Festivalį ketvirtadienį atidarys Lietuvos radijo 100-mečiui skirtas renginys, atidarymo vakare pasirodys Martynas Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras.
Penktadienio programoje – technologijos, miesto atmintis, kinas ir muzika. Lietuvos aviacijos muziejuje bus atidaryta specialiai Istorijų festivaliui sukurta paroda, kurioje istoriniai radijo aparatai ir orlaivių prietaisų skydelių fragmentai pasakos apie ryšį tarp žemės ir dangaus.
Parodą lydės diskusija apie tai, kas iš tiesų vyksta piloto kabinoje, kai ryšys tampa ne patogumu, o būtinybe. Diskusiją moderuos Kauno miesto muziejaus vadovas Simonas Jazavita.
Tą pačią dieną Kauno rotušėje bus pristatytas naujausias Kauno miesto muziejaus albumų serijos leidinys „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: Žmogus (ne) savo laike“, kviečiantis miestą pamatyti per fotografo žvilgsnį.
Kino centre „Romuva“ filmo „Slaptasis agentas“ peržiūrą lydės sociologės Mildos Pivoriūtės ir kinotyrininkės, kino kritikės ir kuratorės Mantės Valiūnaitės diskusija apie tai, ar kino salė vis dar geba sukurti bendrumo jausmą. Jų pokalbį moderuos Kotryna Lingienė.
Penktadienį užbaigs akustinis Luko Pilausko koncertas M. ir K. Petrauskų namų muziejaus kieme.
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