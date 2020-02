Kaune su „Limp Bizkit“ koncertuos vienas geriausių gitaristų pasaulyje Wes Borland

Švęsdami muzikanto jubiliejų ir su nekantrumu laukdami „Limp Bizkit“ koncerto, organizatoriai supažindina su mažai kam žinomais šio muzikanto gyvenimo ir karjeros faktais.

Wes Borland gimė 1975 m. vasario 7 d. Nešvilyje (Tenesio valstija). Vaikystėje jis svajojo groti mušamaisiais, tačiau tėvams pavyko perkalbėti sūnų pasirinkti kiek tylesnį instrumentą. Sulaukęs 12-os metų, kai su šeima persikėlė gyventi į Floridą, Wes gavo dovanų pirmąją gitarą. Nors iki tol jaunuolis domėjosi riedlenčių sportu ir kovos menais, netrukus grojimas gitara tapo pagrindine aistra. Neturėdamas daug draugų mokykloje, Wes vis daugiau laiko skyrė grojimui ir netrukus pasiekė gerų rezultatų.

Tapęs „Limp Bizkit“ muzikantu, Wes Borland netruko išgarsėti visame pasaulyje ir pelnė gitaristo virtuozo statusą. Koncertuose muzikantas pasirodydavo pasipuošęs įspūdingu grimu, kaukėmis, ekstravagantiškais kostiumais ir neatskiriama įvaizdžio dalimi tapusiais aksesuarais. Save muzikantas apibūdina kaip dailininką, kuris per atsitiktinumą groja gitara. Piešti jis pradėjo būdamas vos pusantrų metų amžiaus. Nuo tada menas jį lydi per visą gyvenimą.

„Aš kūriau skulptūras, gaminau meno dirbinius iš geležies, fotografavau, kūriau dizainą, tačiau labiausiai mane traukė tapyba“, – sako Wes Borland.

Scenoje Wes Borland persikūnija į pačius įvairiausius personažus. Kartais viršutinę kūno dalį dengia dažai, kitąkart jis dėvi bauginančias kaukes ir juodas kontaktines lęšius... Šiuos įvaizdžius muzikantas kuria pats, nes dar vaikystėje Wes svajojo apie grimuotojo darbą statant siaubo filmus.

Nepaisant įvaizdžio, bauginančiais pavidalais muzikantas pasirodo tik scenoje – gyvenime jis yra visai kitoks žmogus. Wes yra didelis kačių mylėtojas, todėl jo namuose gyvena net 11 keturkojų augintinių. Detroite, kur šiuo metu su žmona gyvena Wes, muzikantas atidarė kačių prieglaudą, kurioje pastogę gauna daug benamių gyvūnų.

Be muzikavimo grupėje „Limp Bizkit“, Wes Borland taip pat grojo su grupėmis „Big Dumb Face“ ir „Black Light Burns“. Be to, muzikantas kuria ir atlieka elektroninę muziką. Per ilgą karjerą jis dalyvavo daugybėje projektų, taip pat ir su Marilyn Manson, grupės „Korn“ lyderiu Jonathan Davis, grupe „The Crystal Method“ ir reperiu Tech N9ne.

Koncerte skambės patys garsiausi ir mylimiausi grupės hitai – „Nookie", „Break Stuff", „Take a Look Around", „My Generation", „Rollin'", „My Way", „Behind Blue Eyes", „Lightz", „Gold Cobra", „Lonely World" ir kiti.

