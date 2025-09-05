Kaune vyks Kultūros mugė

Tai profesionali platforma, skirta pažymėti kultūros sezono pradžią, skatinti kultūros prieinamumą ir megzti ilgalaikes partnerystes.
Mugėje dalyvaus muziejai, teatrai, galerijos, bendruomeninės iniciatyvos bei kultūros edukatoriai, renginių organizatoriai – visi, kurie formuoja gyvą ir įtraukiančią kultūros erdvę.
Šiemet į mugę pakviesta apie 30 dalyvių, pranešė savivaldybė.
Penktadienį ir šeštadienį taip pat vyks pokalbių savaitgalis, skirtas diskusijoms apie kultūrą ir Kauną.
Naujausi komentarai