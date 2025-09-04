Kaune vyksiančiame Lietuvos tautinių bendrijų festivalyje – ekskursijos, pramogos

Organizatorių teigimu, didžiausias festivalio renginys vyks kitą savaitę, rugsėjo 13-ąją, Istorinės Prezidentūros sodelyje.
Čia lankytojai galės išgirsti skirtingų šalių muziką ir poeziją, pamatyti tautinius šokius, dalyvauti edukacijose bei kūrybinėse dirbtuvėse, paragauti tradicinių patiekalų.
„Festivalis skatina tarpkultūrinį dialogą, toleranciją ir supratimą, o Kauną paverčia daugiakultūre erdve, kurioje skirtingos tautos dalijasi savo istorijomis, skonių ir spalvų įvairove bei kviečia atrasti bendrystę“, – rašoma kvietime.
Iki tol rengiamos ekskursijos mieste, Kauno mečetėje, choralinėje sinagogoje, Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvėje, taip pat vyks diskusija istorinių tautinių mažumų Lietuvoje tema.
Pirmą kartą Istorinės Prezidentūros sodelyje tautinių bendrijų festivalis vyko 2018-aisiais.
