Kaune protus valdė alkoholis: į girtas moteris skriejo vyrų kumščiai

Kaip pranešė Kauno apskrities policijos pareigūnai, rugsėjo 28 d. apie 17.30 val. Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte neblaivus (2,16 prom.) vyras, gimęs 1983 metais, smurtavo prieš neblaivią (3,36 prom.) moterį, gimusią 1991 metais.
Tą pačią dieną, apie 19.20 val. Kaune, Sukilėlių prospekte, neblaivus (0,68 prom.) vyras, gimęs 1985 metais, smurtavo prieš neblaivią (2,55 prom.) moterį, gimusią 1980 metais.
O rugsėjo 29 d. naktį, apie 1.20 val., Kaune, H. ir O. Minkovskių, neblaivus (2,29 prom.) vyras, gimęs 1992 metais, smurtavo prieš neblaivią (2,74 prom.) moterį, gimusią 1989 metais.
