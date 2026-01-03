Šiauliuose girtas nepilnametis smurtavo prieš neblaivią moterį

Pasak Šiaulių apskrities pareigūnų, 2009 metais gimęs jaunuolis (1,94 prom.) prieš 1985-aisiais gimusią moterį (1 prom.) smurtavo penktadienį, apie 2.30 val., Tilžės gatvėje esančiuose namuose.
Nukentėjusiąją medikai apžiūrėjo įvykio vietoje.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Psichologinė pagalba ir emocinė parama
|Organizacija
|Kontaktai
|Pagalbos moterims linija
|
Telefonu 8 800 66366 (visą parą)
El. paštu [email protected]
|Jaunimo linija
|
Telefonu (visą parą) 8 800 28888.
|Vilties linija
|
Telefonu (visą parą) 116 123
El. paštu [email protected]
|Tėvų linija
|Telefonu darbo dienomis (nuo 17.00 iki 21.00) 8 800 90012
|Bendrakeleiviai
|
El. paštu [email protected]
Telefonu 8 617 53501
|Vaikų linija
|Telefonu (nuo 11.00 iki 21.00) 116 111
Specializuotų pagalbos centrų (SPC) sąrašas
|Savivaldybė
|Organizacija
|Kontaktai
|Akmenės raj.
|Moterų veiklos informacijos centras
|
8 652 24 232
|Alytaus m. ir raj.
|Alytaus miesto moterų krizių centras
|
8 645 45 287
|Anykščių raj.
|Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
|
8 615 45 464
|Birštono raj.
|Moterų teisių asociacija
|
8 603 89 833
|Biržų raj.
|Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
|
8 699 86 866
|Druskininkų raj.
|Alytaus miesto moterų krizių centras
|
8 645 45 287
|Elektrėnų raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Ignalinos raj.
|Visagino šeimos krizių centras
|
8 699 20 069
8 686 60 657
|Jonavos raj.
|Moters pagalba moteriai
|
8 618 40 044
|Joniškio raj.
|Moterų veiklos informacijos centras
|
8 652 24 232
|Jurbarko raj.
|Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras
|
(8 446) 61 565
8 616 55877
|Kaišiadorių raj.
|Moterų teisių asociacija
|
8 603 89 833
|Kalvarijos raj.
|Marijampolės apskrities moterų veiklos centras
|
(8 343) 59 525
8 633 55 007
|Kauno m.
|Kauno apskrities moterų krizių centras
|
8 679 31 930
|Kauno raj.
|Moterų teisių asociacija
|
8 603 89 833
|Kazlų Rūdos raj.
|Marijampolės apskrities moterų veiklos centras
|
(8 343) 59 525
8 633 55 007
|Kelmės raj.
|Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras
|
(8 446) 61 565
8 616 55877
|Kėdainių raj.
|Moters pagalba moteriai
|
8 618 40 044
|Klaipėdos m.
|Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
|
(8 46) 350 099
8 650 60 094
|Klaipėdos raj.
|Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
|
(8 445) 78 024
8 605 82 331
|Kretingos raj.
|Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
|
(8 445) 78 024
8 605 82 331
|Kupiškio raj.
|Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
|
8 699 86 866
|Lazdijų raj.
|Alytaus miesto moterų krizių centras
|
8 645 45 287
|Marijampolės raj.
|Marijampolės apskrities moterų veiklos centras
|
(8 343) 59 525
8 633 55 007
|Mažeikių raj.
|Telšių krizių centras
|
(8 444) 74 282
8 609 02 636
8 682 29 459
|Molėtų raj.
|Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
|
8 615 45 464
|Neringos m.
|Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
|
(8 46) 350 099
8 650 60 094
|Pagėgių raj.
|Koordinacinis centras „Gilė“
|
8 610 10 715
|Pakruojo raj.
|Moterų veiklos informacijos centras
|
8 652 24 232
|Palangos m.
|Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
|
(8 46) 350 099
8 650 60 094
|Panevėžio m. ir raj.
|Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
|
8 699 86 866
|Pasvalio raj.
|Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
|
8 699 86 866
|Plungės raj.
|Telšių krizių centras
|
(8 444) 74 282
8 609 02 636
8 682 29 459
|Prienų raj.
|Moterų teisių asociacija
|
8 603 89 833
|Radviliškio raj.
|Moterų veiklos informacijos centras
|
8 652 24 232
|Raseinių raj.
|Raseinių krizių centras
|
8 657 87 475
|Rietavo raj.
|Telšių krizių centras
|
(8 444) 74 282
8 609 02 636
8 682 29 459
|Rokiškio raj.
|Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
|
8 699 86 866
|Skuodo raj.
|Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
|
(8 445) 78 024
8 605 82 331
|Šakių raj.
|Marijampolės apskrities moterų veiklos centras
|
(8 343) 59 525
8 633 55 007
|Šalčininkų raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Šiaulių m. ir raj.
|Moterų veiklos informacijos centras
|
8 652 24 232
|Šilalės raj.
|Koordinacinis centras „Gilė“
|
8 610 10 715
|Šilutės raj.
|Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
|
(8 445) 78 024
8 605 82 331
|Širvintų raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Švenčionių raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Tauragės raj.
|Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras
|
(8 446) 61 565
8 616 55877
|Telšių raj.
|Telšių krizių centras
|
(8 444) 74 282
8 609 02 636
8 682 29 459
|Trakų raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Ukmergės raj.
|Moters pagalba moteriai
|
8 618 40 044
|Utenos raj
|Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
|
8 615 45 464
|Vilkaviškio raj.
|Marijampolės apskrities moterų veiklos centras
|
(8 343) 59 525
8 633 55 007
|Vilniaus m.
|Vilniaus moterų namai
|
(85) 2616380;
(85) 2696391;
(85) 2465555
|Vilniaus m. ir raj.
|Moterų informacijos centras
|
(85) 262 9003
8 65095 216
|Visagino raj.
|Visagino šeimos krizių centras
|
8 699 20 069
8 686 60 657
|Varėnos raj.
|Alytaus miesto moterų krizių centras
|
8 645 45 287
|Zarasų raj.
|Visagino šeimos krizių centras
|
8 699 20 069
8 686 60 657
Naujausi komentarai