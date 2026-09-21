Kaune – XVIII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų Raštai 2026“

Festivalyje šiemet daugiausia dėmesio skiriama pasakojimo tradicijai, kanklių muzikai, tautiniam kostiumui ir jo detalėms, tradiciniams amatams.
Festivalio programa apims rudens lygiadienio šventę, pasakotojų popietę, koncertus, kanklių metams skirtus renginius, edukacines dirbtuves, parodų pristatymus, seminarus ir tradicinę šokių vakaronę.
Festivalio programą papildys reikšmingos šių metų sukaktys
2026-ieji paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus ir Kanklių metais. Šiemet sukanka 120 metų nuo pirmojo kanklių ansamblio įkūrimo Skriaudžiuose. Šios reikšmingos sukaktys atsispindės ir festivalio renginių programoje.
Prisiminus Motiejaus Valančiaus rašytinį palikimą, festivalyje dėmesys bus skiriamas pasakojimo tradicijai. Minint Kanklių metus, festivalio programoje bus plačiau pristatomos kanklės, šio instrumento skambesys, gyvoji kankliavimo tradicija. Taip pat bus atskleidžiama tautinio kostiumo ir audimo tradicijų reikšmė lietuviškajai tapatybei.
Festivalio pradžia – pasakojimai ir rudens lygiadienis
Rugsėjo 24 d. festivalis prasidės Kauno tautinės kultūros centre. Festivalio atidarymas bus pažymėtas vėliavos pakėlimu ir pasakotojų popiete „Juzės takais“.
Festivalio pirmąją dieną užbaigs 19 val. Kauno Palemono gimnazijoje vyksianti Rudens lygiadienio šventė. Joje bus tęsiama festivalio tradicija rudens lygiadienį pasitikti drauge, buriantis aplink ugnį ir taip prisimenant išlikusius baltų kultūros papročius bei tradicijas.
Parodos pristatys gyvąsias tradicijas
Rugsėjo 25 d. Kauno tautinės kultūros centre bus pristatytos dvi parodos. Lankytojai galės susipažinti su Kauno krašto audėjų paroda „Tautinės juostos“ ir tautodailininkės Alės Deksnienės paroda „Vyriškos veltinės kepurės“. Parodų pristatymas atskleis skirtingas amatų sritis, puoselėjimo aktualijas ir tęstinumą šiandien.
Viso festivalio metu taip pat bus galima aplankyti virtualią parodą „Pasaulis po Saule“, skelbiamą Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje ir „Facebook“ puslapyje.
Gyvosios tradicijos dienos – Kauno mokyklose
Į festivalio renginius bus įtrauktos ir Kauno miesto mokyklos. Spalio 5 – 9 d. ten vyks Gyvųjų tradicijų dienos. Skirtingų edukacinių veiklų metu, mokiniai bus supažindinti su popierinių užuolaidėlių karpymu, skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tautiniu kostiumu. Vyks lietuviškų tradicinių šukuosenų pynimo, juostų audimo ir siuvinėjimo ant popieriaus edukacijos. Patyriminės-praktinės veiklos mokiniams leis dar geriau įsitraukti į tradicijų pažinimo procesus.
Kanklių muzika – vienas svarbiausių festivalio akcentų
Kanklių tradicijai šių metų festivalyje skirta ypatinga vieta. Spalio 9 d. Kauno tautinės kultūros centre vyks Kanklių ratas su Agota Zdanevičiūte. Vėliau Kauno miesto muziejaus padalinyje, Tautinės muzikos muziejuje, susitiks Lietuvos ir Latvijos kanklininkai – čia vyks lietuvių–latvių kanklininkų sambūris „Laimī(n)gi“.
Tą pačią dieną Kauno evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčioje vyks interaktyvus vyksmas „Linamynis“, o vakare čia skambės Agotos Zdanevičiūtės koncertas „Gyvasčia“. Kanklių temą tęs spalio 10 d. Kauno tautinės kultūros centre vyksiančios muzikantų dirbtuvės.
Festivalio programoje – teatras, dainos ir tradiciniai žaidimai
Spalio 7 d. Kauno tautinės kultūros centre vyks „Dainuokim: vakarynos su Kauno miesto folkloro ansambliais“.
Spalio 8 d. Kauno kultūros centre teatro „Labas“ laukia vaikai ir jaunimas – čia bus rodomas interaktyvus edukacinis spektaklis „Rybokėlis“. Tą pačią dieną Kauno tautinės kultūros centre vyks seminaras „Baltų kultūros ir kūrybos palikimas: tęstinumas šiandien“.
Spalio 10 d. festivalio programa bus užbaigta dainomis, žaidimais ir šokiais. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyks dainų ir žaidimų varžytuvės „Palangos Juzės raštai“, vyrų dainų koncertas „Šimtų kartų“ ir Didžioji tradicinių šokių vakaronė „Baltų pirtis“.
Festivalis kviečia gyvai pažinti baltų kultūrą
Nuo 2009 metų Kaune rengiamas festivalis „Baltų raštai“ siekė skatinti vaikus, jaunimą ir plačiąją visuomenę domėtis senąja ir šiuolaikine baltų kultūra, istorija, tradicine muzika, gyvensena, amatais ir autentišku folkloru.
Festivalis taip pat sudarė galimybes vaikams ir jaunimui tradicijas pažinti per tiesioginę patirtį – klausantis, dainuojant, grojant, pasakojant, kuriant ir dalyvaujant bendrose veiklose. Svarbi festivalio dalis – Lietuvos ir Latvijos kultūriniai ryšiai bei folkloro kolektyvų bendradarbiavimas.
Visi festivalio renginiai nemokami.
Festivalį organizuoja Kauno miesto savivaldybė ir Kauno tautinės kultūros centras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Partneriai: Kauno miesto muziejus, Švietimo inovacijų centras, Kauno evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčia, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Kauno kultūros centras, Žaliakalnio progimnazija, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Kauno Palemono gimnazija.
Informaciniai partneriai: „Kauno diena“, „Pūkas“, „Kaunas pilnas kultūros“, „Kas vyksta Kaune“, „Kauno alėja“, „We Love Lithuania“.
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