Kauno knygų mugės leidėjų erdvėje – ryškūs vardai ir klausimas, ar galima vartoti literatūrą

Kauno knygų mugė rugsėjo 18–20 dienomis vyks Kauno „Žalgirio“ arenoje. Mugės programoje – ir naujų knygų pristatymai, ir aktualios diskusijos, ir susitikimai su žinomais autoriais, kultūros srities atstovais, žurnalistais bei visuomenės veikėjais.
LLA renginių salė per tris dienas aprėps itin skirtingas temas bei auditorijas. Knygos čia taps ne pokalbio pabaiga, o jo pradžia – kartais rimta ir provokuojančia, kartais jautria, o kartais – palydėta juoko ar šuns vizito.
„Šiais metais Kauno knygų mugėje pirmą kartą įkūrėme LLA renginių salę – erdvę, skirtą ne tik knygoms pristatyti, bet ir gyvam pokalbiui apie literatūrą. Kalbėsime apie jos kūrėjus, apie tai, kaip knygos atspindi mūsų laiką. Neabejoju, kad šią erdvę praturtins diskusijos apie tai, kaip šiandien keičiasi literatūros vartojimas, skaitytojo santykis su turiniu, skirtingais literatūros žanrais keliaujančio vertėjo vaidmuo“, – sakė LLA prezidentė Dovilė Zaidė.
Ar tinklalaidės pakeis knygas?
Viena aktualiausių LLA salės diskusijų mėgins atsakyti į klausimą, ar sparčiai populiarėjančios tinklalaidės gali pakeisti knygas. Knyga reikalauja laiko ir dėmesio, o tinklalaidės prisitaiko prie kasdienybės – jų galima klausytis keliaujant, sportuojant ar gaminant vakarienę. Ar pokalbis apie knygą gali atstoti šimtus knygos puslapių? O gal jis kaip tik skatina atsiversti knygą?
Mugės mecenato knygynų tinklo „Pegasas“ inicijuotoje diskusijoje apie naujų turinio formatų poveikį skaitymo įpročiams ir dėmesiui kalbės neuromokslininkė Ramunė Dirvanskienė, knygų turinio kūrėja Akvilė Knyguolis, istorikas, autorius ir tinklalaidininkas, Kauno miesto muziejaus direktorius Simonas Jazavita bei knygynų tinklo „Pegasas“ vadovė Jurga Sakalauskaitė. Pokalbį moderuos LRT žurnalistė ir laidų vedėja Audra Avižiūtė.
Dar kitoks žvilgsnis į literatūrą atsivers Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ciklo „(Ne)matomi vertėjai“ diskusijoje „Keliaujant žanro paribiais“. Vertėjai Marius Burokas, Emilija Ferdmanaitė ir Toma Gudelytė pasakos, kaip verčiami tarp prozos ir filosofijos, mokslo ir poezijos balansuojantys tekstai, kaip svarbu tokiame darbe gilintis į skirtingas disciplinas ir ką reiškia į lietuvių kalbą versti ne tik žodžius, bet ir mintį. Diskusiją moderuos rašytojas Marijus Gailius.
Intelektualus šnipų romanas ir pykčio dekonstrukcija
Vienas labiausiai laukiamų literatūrinių susitikimų mugėje – naujausio Manto Adomėno romano „Barbarų įsiveržimai“ pristatymas. Romane politinės intrigos, žvalgybos operacijos ir priešiškų jėgų planai susipina su filosofiniais klausimais, kurie kyla stovintiems ant barbarystės amžiaus slenksčio. Naujojo intelektualaus šnipų romano veiksmas plėtojasi toje pačioje literatūrinėje erdvėje kaip ir skaitytojų pamėgta dilogija „Moneta & labirintas“. Autorių kalbins kultūros žurnalistė Jūratė Žuolytė.
Detektyvų mėgėjų lauks susitikimas su žurnaliste, LRT laidos „Įeiti draudžiama“ kūrėja Aurelija Savickiene. Šeštoji jos knyga „Namo šnabždesiai“ – pirmasis autorės detektyvinis romanas. Pokalbį su autore moderuos knygų apžvalgininkė Nora Žaliukė, skaitytojams labiau pažįstama kaip Knygų dama.
Atvirą ir asmenišką pokalbį LLA erdvėje žada Ingridos Alonderės knygos „Pykstu, vadinasi, esu“ pristatymas. Muzikologė, Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ vadovė ir pirmojo Lietuvoje virtualaus choro kūrėja knygoje tyrinėja kiekvienam pažįstamą emociją. Autorė pasakoja apie savo bandymus suprasti pyktį, įvairias terapijas ir dvasines praktikas. Susitikimą moderuos LRT radijo vyresnioji redaktorė Rasa Murauskaitė-Juškienė.
Gražinos Balandytės ir Kauno istorijos
Ypatingas susitikimas mugėje bus skirtas žiūrovų pamėgtai teatro ir kino aktorei Gražinai Balandytei. Žurnalistė Jurgita Lieponė knygoje „Mūsų brangioji Gražina. Gražinos Balandytės gyvenimo istorija“ aktorės portretą sukūrė iš artimųjų bei kolegų prisiminimų, vyro Andriaus Čygo sukaupto archyvo, laiškų, dienoraščių ir spaudos iškarpų. Knygą kartu su autore pristatys režisierius Gytis Padegimas.
Net dviejų knygų pristatymai skirti Kauno istorijai. Leidinio „Miestas po vandeniu: 1946 metų didysis Kauno potvynis“ pristatyme istorikas Gediminas Kasparavičius skaitytojus perkels į vieną dramatiškiausių miesto epizodų, o žurnalistė, gidė Viktorija Vitkauskaitė kvies praverti dešimties tarpukario namų duris. Metų knygos rinkimuose praėjusiais metais jos knyga „Namai ir likimai“ pelnė geriausios knygos apdovanojimą negrožinės literatūros kategorijoje. Šiame susitikime dalyvaus architektas ir medinio paveldo puoselėtojas Povilas Konkulevičius, pokalbį moderuos Kotryna Lingienė.
Į LLA salę kviečiami ir mažieji mugės lankytojai. Rašytoja, dėmesingo įsisąmoninimo mokytoja ir meno terapijos praktikė Vitalija Maksvytė pristatys knygą vaikams „Liutė, Mikas ir paslaptingai dingusi tėčio žuvis“. Knygoje svarbų vaidmenį atlieka gyvūnai, todėl į susitikimą autorė atvyks kartu su pasienio pareigūne, šunų dresuotoja Ieva Vaicekauskaite ir jos šunimi.
Kur šiandien ieškoti milžinų?
LLA renginių salės programą rugsėjo 20 dieną, 15 valandą, užbaigs ansamblio „Lietuva“ inicijuota diskusija „Pažadinkime milžinus: kas padėtų šiuose istoriniuose lūžiuose?“.
Istorikas Alfredas Bumblauskas, ansamblio „Lietuva“ vadovė Edita Klaunauskaitė ir vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė į šiandienos iššūkius žvelgs per istorijos, lyderystės, kultūros ir organizacijų veiklos perspektyvas. Pokalbį moderuos istorikė Barbara Stankiewicz.
Diskusijos atspirties tašku taps milžino – žmogaus, gebančio savo pasirinkimais, vertybėmis ir veiksmais daryti įtaką kitiems bei keisti istorijos kryptį – idėja. Tai bus pokalbis apie nerimo ir grėsmių kupiną laiką, bet kartu ir apie atramas, kurias gali suteikti istorijos pažinimas ir kultūra.
„Ansamblis „Lietuva“ jau ne vienus metus sąmoningai eina gyvos istorijos keliu – istorines asmenybes ir įvykius prikeliame profesionalioje scenoje šiuolaikine kalba. Kuo geriau pažįstame savo istoriją, tuo tvirčiau galime kurti tai, kas bus po mūsų“, – sakė ansamblio „Lietuva“ vadovė E. Klaunauskaitė.
Antroji Kauno knygų mugė rugsėjo 18–20 d. užims visą „Žalgirio“ areną. Skaitytojų ir autorių susitikimai bei diskusijos vyks „Pegaso“ amfiteatre, LLA renginių salėje, Skaitytojų erdvėje ir Bibliotekų forume. Kauno knygų mugę organizuoja LLA ir „Ekspozicijų centras“. Mugės mecenatas – didžiausias šalies knygynų tinklas „Pegasas“. Informacinis partneris – LRT. Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Išsamesnė informacija – čia.
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