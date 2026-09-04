Kauno „Oktoberfestas“ pasiruošęs svečių apgulčiai: saugumu ir tvarka rūpinsis ilgamečiai partneriai

Rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro prieigose laukiama rekordinio „Oktoberfesto“ dalyvių skaičiaus – net iki 10 tūkst. Pagal specialų užsakymą tik šiai šventei gaminamoje daugiau kaip 2 tūkst. kv. m ploto palapinėje bus įrengta net 350 ilgų stalų, prie kurių galės įsitaisyti po aštuonis žmones. Taip pat planuojama dar mažiausiai 100 sėdimų stalų ir papildomų stovimų staliukų lauko erdvėje.
Kaip pasakoja „Volfas Engelman“ aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė, pasiruošimas tokio masto Kauno „Oktoberfestui“ trunka ne vieną mėnesį, o lankytojais šiemet ir vėl rūpinasi ilgamečiai ir patikimi šventės partneriai.
„Praėjusiais metais festivalio lankytojai išgėrė beveik 20 tūkst. litrų įvairių gėrimų. Siekiant užtikrinti, kad renginio metu netrūktų nei maisto, nei gėrimų, bravoro gamykloje pasiruošimas prasideda gerokai anksčiau. Planuojant gamybą atsižvelgiama į ankstesnių festivalių rezultatus, lankytojų poreikius ir numatomas šių metų apimtis. Renginio metu mūsų bei partnerių aptarnaujančio personalo komandą iš viso sudaro daugiau nei 100 žmonių, tad intensyvūs pasirengimo darbai prasideda dar likus keliems mėnesiams iki šventės“, – sakė A. Saulėnienė.
Bavariško maisto žada sočiai
Vienas „Oktoberfest“ šventės Kaune akcentų – ne tik gėrimai, bet ir ypatingas dėmesys bavariškai virtuvei. Nors dalis tokių patiekalų kaip karka, dešrelės, rauginti kopūstai ar kepta kiauliena lietuviams yra gerai pažįstami, festivalyje jie įgauna visiškai kitokį charakterį. Čia maistas ruošiamas pagal tradicinius bavariškus receptus, naudojant šiai virtuvei būdingus prieskonius bei gamybos būdus – kai kurie patiekalai ruošiami ne vieną valandą, kad mėsa būtų minkšta ir sultinga.
Festivalio maisto partnerių MB „Ramosas“ vadovė Kristina Baronaitienė atskleidžia, kad be tradicinių bavariškų patiekalų, kaip ir kasmet, visų laukia kone svarbiausias šventės simbolis – kepta kiaulė, kuri renginio pradžioje bus iškilmingai patiekiama, o vėliau jos galės paragauti visi šventės svečiai.
„Šiemet lauks ir naujiena – bavariškas sumuštinis su plėšyta kiauliena, raugintų kopūstų salotomis, garstyčių padažu ir traškiais svogūnais. Tai Vokietijoje per „Oktoberfest“ populiarus patiekalas, kuris renginyje Lietuvoje bus pristatytas pirmą kartą. Tikimės, kad naujasis pasirinkimas papildys jau pamėgtą klasikinį meniu ir leis svečiams atrasti dar vieną bavariškos virtuvės skonį“, – teigė K. Baronaitienė.
Iš viso planuojama paruošti apie 1,5 tonas maisto ir maždaug 15 tūkst. pagrindinių patiekalų porcijų, taip pat numatyti papildomi tiekimo sprendimai, jei šventės metu paklausa būtų didesnė nei planuota.
Tokio masto renginiui reikia ir gausios, net 45 darbuotojų komandos. Prie maisto ruošimo ir patiekimo dirbs virtuvės šefai bei jų padėjėjai, aptarnaujantis personalas. Iš anksto užsakoma ir speciali įranga – įvairūs griliai bei kiti maisto gaminimui reikalingi įrenginiai.
Švara ir saugumas – ilgamečių partnerių rankose
Renginio švarą prižiūrėsiančios valymo paslaugų bendrovės „Top Clean“ inspektorė Džiuginta Petraškienė pasakoja, kad nors šventės metu komanda nuolat palaiko tvarką, didžiausias darbymetis prasideda tik jai pasibaigus. Po viso vakaro atliekamas kruopštus grindų, sanitarinių zonų, bendro naudojimo paviršių valymas bei dezinfekcija.
„DėI ilgametės partnerystės puikiai pažįstame renginio specifiką, lankytojų srautus, didžiausio intensyvumo zonas ir organizacinius procesus, todėl galime efektyviai planuoti darbus bei resursus. Geriausiai atliktas valymo darbas yra tas, kurio lankytojai net nepastebi, todėl mūsų komandos tikslas – užtikrinti švarą ir komfortą netrukdant renginio atmosferai“, – pažymėjo D. Petraškienė.
Viso festivalio metu dirbs net kelios valymo komandos – viena rūpinsis viešosiomis erdvėmis, kita – sanitarinėmis zonomis, trečia – atliekų surinkimu ir operatyviu reagavimu į nenumatytas situacijas.
Kaip ir anktesnių švenčių metu, už „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ saugumą ir viešąją tvarką bus atsakingas „Ekskomisarų biuras“ – per dvi renginio dienas dirbs daugiau nei 70 apsaugos darbuotojų. Bendrovė turi ilgametę patirtį užtikrindama saugą didžiausiuose Lietuvos renginiuose – Eurolygos rungtynėse „Kauno Žalgirio“ arenoje, Ed Sheeran koncerte Dariaus ir Girėno stadione ir daugelyje kitų.
„Prie įėjimo bus vykdoma lankytojų amžiaus ir įsinešamų daiktų kontrolė. Į renginio teritoriją negalima neštis ginklų, peilių, sprogstamųjų ar pirotechnikos priemonių ir kitų daiktų, kurie gali kelti grėsmę žmonių saugumui, taip pat gėrimų, užkandžių. Kad patikra vyktų greičiau, rekomenduojame nesinešti nereikalingų daiktų, didelių krepšių ar kuprinių“, – teigė „Ekskomisarų biuro“ Kauno regiono vadovas Marius Stoškus.
Pasak jo, ankstesnių metų patirtis rodo, kad kauniečiai ir Kauno svečiai į renginį ateina gerai nusiteikę, švenčia atsakingai, o lankytojų elgesio kultūra pastebimai gerėja.
„Su „Volfas Engelman“ bendradarbiaujame nuo pirmojo šio renginio ir vertiname organizatoriaus pasitikėjimą „Ekskomisarų biuro“ komanda, o lankytojams linkime saugiai mėgautis renginiu, gyva muzika ir bavariška atmosfera“, – pridūrė M. Stoškus.
Kviečia atvykti pasipuošus tradiciniais drabužiais
Septintą kartą Kaune rengiamas „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ vyks rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. Renginys nemokamas, į jį įleidžiami asmenys nuo 20 metų.
Šventės programoje numatoma gyva muzika, DJ programa, bavariškos tradicijos, vokiškos virtuvės patiekalai, specialiai šventei ruošiami gėrimai ir tradiciniai žaidimai, taip pat – specialios staigmenos.
Dalyvių iš Vilniaus patogumui Rugsėjo 18 ir 19 dienomis po šventės iš Kauno į sostinę taip pat kursuos papildomas „LTG Link“ traukinys – jis išvyks 23.57 val., netrukus po oficialios šventės pabaigos, o Vilnių pasieks 1.16 val.
Kad šventinė nuotaika prasidėtų dar prieš atvykstant į festivalį, dalyviai kviečiami pasipuošti tradiciniais bavariškais „Oktoberfesto“ kostiumais. Specialią šventinę aprangą galima išsinuomoti: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/ ir https://www.karnavalas.lt/index.html. Norintys įsigyti nuosavą aprangą „Oktoberfesto“ šventei gali taip padaryti adresu https://dirndl.com/en.
Praėjusiais metais vykusio renginio akimirkas pamatykite čia.
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