Kauno „Oktoberfestas“ sužavėjo ir Bavarijos princą

Įtraukianti šventė
„Vokiškos šventės – tikros šventės. Jos visus įtraukia nuo pat pirmos akimirkos. Pasaka“, – kalbėjo savo apranga akį traukusi Aleksoto bendruomenės narė Nijolė Kablienė.
Šventinė nuotaika renginio dalyvius apgaubė vos įžengus į festivalio teritoriją. Kasdien ausims neįprastos, bet ūpą akimirksniu pakeliančios vokiškos melodijos ir dainos, puošniais tradiciniais bavariškais kostiumais pasipuošę žmonės, šypsenos, atsipalaidavimas, nusiteikimas smagiai praleisti laiką. O kur dar specialiai šiai šventei išvirtas naujasis karališkas gėrimas, kiti su apyniais gaminti gėrimai, klasikinės bavariškos vaišės: karkos, dešrelės, breceliai ir kt.!
N. Kablienė pasakojo jau seniai esanti sužavėta bavariškos dvasios. Šventinę aprangą ji ne nuomojosi, o turi nuosavą, ir tai ne vienintelė tokia suknelė jos garderobe. Buvusi ir „Oktoberfeste“ Bavarijoje, vokišką šventę su bendraminčiais yra rengusi Aleksoto bendruomenei. Pasakodama nusivedė iki savo kompanijos stalo didžiulėje 2000 kv. m palapinėje, kurioje tilpo ir šokių aikštelė, ir 300 stalų su beveik 2,5 tūkst. sėdimų vietų.
„Jis kaltas, – sakė Kablių šeimos draugas, rodydamas į savo draugą Edmundą, pakvietusį į renginį. – Tokioje šventėje dalyvauju pirmą kartą. Jaunystę primena.“
Kasmet vis geriau
„Čia labai draugiška atmosfera. Įdomu pamatyti tradicijas. Esame dalyvavę „Oktoberfeste“ Miunchene. „Volfas Engelman“ labai stengiasi ir per kelerius pastaruosius metus labai priartėjo prie vokiškojo festivalio. Kasmet vis geriau“, – kalbėjo dar vieni „Oktoberfesto“ gerbėjai, lankęsi ir pačiame pirmame Kauno „Oktoberfeste“.
Šis kauniečių ketvertukas taip pat vilkėjo nuosavą aprangą. Pasisiuvo po kelis kostiumus, tačiau vienam iš kolektyvo narių pasirengimui pritrūko paskutinės nakties – nerado tokios kepurės, kokios norėjo. „Oi, čia ne vokiška, oranžinė spalva – olandiška“, – neslėpė vyras.
Kompanija iš Druskininkų ir Vilniaus taip pat labiausiai į šventę traukiančiais dalykais įvardijoė aprangą ir bendrą atmosferą. Pernai Kauno „Oktoberfeste“ buvo jų draugai. Jų pasidalyti įspūdžiai paskatino dalyvauti šių metų festivalyje.
„Norėjome pasipuošti, pasižiūrėti, kaip kiti pasipuošė, smagiai praleisti laiką, išgerti skanaus alaus, pabūti su draugais“, – vardijo Greta, Saulius, Viktorija ir Eligijus, gyvendami Vokietijoje Miuncheno „Oktoberfeste“ taip ir nedalyvavę, tačiau mažesnių miestelių šventes išbandę.
Karališka partnerystė
Kaunietiškasis festivalis yra vienintelis „Oktoberfestas“ Baltijos šalyse, išsiskiriantis karališkosios šeimos partneryste.
Šventę atidaręs JKD Bavarijos princas Luitpoldas vėliau pasakojo, kad tai ne pirmas jo vizitas Kaune. Spėjo apžiūrėti ir miestą. Jam padarė įspūdį sutvarkyti senoviniai pastatai, senosios bažnyčios. Užpernai vietoj savęs į šį festivalį delegavo vieną iš savo sūnų princą Karlą von Bayerną.
Svečias valdo savo šeimos alaus daryklą, kuri buvo įkurta dar 1871 m., o vienas jo protėvių karalius Liudvikas I buvo legendinio „Oktoberfesto“ iniciatorius.
„Malonu bendradarbiauti su darykla, kurios vadovai ir darbuotojai supranta alaus kultūrą, sugeba išlaikyti mūsų nustatytus tikrai aukštus standartus. Tam reikia atsidavimo, žinių, tradicijųų, – apie „Volfas Engelman“ sakė Bavarijos princas ir pridūrė: – Nėra ką kalbėti, čia alus puikus.“
Pagal užpernai pasirašytą oficialią sutartį „Volfas Engelman“ įgijo teisę virti ypatingą karališką gėrimą, kurio kokybę prižiūri pats princas.
Svečias džiaugėsi, kad Kauno „Oktoberfestas“ vis didėja. „Nuostabu, kaip jis patinka žmonėms. Gera muzika, puikūs muzikantai, žmonės mėgaujasi, šoka, švenčia, labai draugiški. Ne, Vokietijoje nešokame. Per mažai vietos būna“, – sakė žymusis bavaras, kitą dieną išskubėjęs į Miuncheno „Oktoberfesto“ atidarymą.
Paskelbta data
„Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas taip pat akcentavo, kad šis festivalis Kaune – galimybė pabūti kartu, pašokti, pabendrauti, pasinerti į bavariškas tradicijas, ir dėkojo visiems susirinkusiems už puikią atmosferą.
Ne veltui susidomėjimas šia švente Kaune kasmet vis labiau auga. Šiemet renginiui teko statyti dvigubai didesnę palapinę lyginant su pernai.
Kitiems metams, atrodo, prireiks dar vienos tokios. Vietos alaus daryklos kieme dar yra. Numatyta jau ir kitų metų šventės data – rugsėjo 18–19 d.
