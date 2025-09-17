Festivalio dalyvių saugumu rūpinsis policija ir didžiausia saugos tarnyba Lietuvoje „Ekskomisarų biuras“, turinti daugiametės masinių renginių, susibūrimų ir sporto rungtynių, tokių kaip Eurolyga, saugojimo patirties. Pasak renginyje budėsiančio „Ekskomisarų biuro“ komandos atstovo, renginio saugumu rūpinsis apie 35 profesionalius apsaugos darbuotojus.
„Kaip ir kituose tokio pobūdžio dideliuose renginiuose, bus atliekama atsinešamų daiktų patikra – į teritoriją draudžiama atsinešti gėrimų, užkandžių, taip pat ginklų, peilių ir kitų daiktų, kurie gali būti pavojingi aplinkiniams. Į festivalį rekomenduojame pasiimti tik būtiniausius daiktus nedidelėse rankinėse ar mažose kuprinėse. Teritorija bus aptverta apsaugine tvora, nuolat patruliuos mūsų darbuotojai, o pareigūnai bus pasirengę reaguoti. Mūsų tikslas – užtikrinti saugią ir malonią šventės atmosferą visiems „Oktoberfesto“ dalyviams“, – sakė Marius Stoškus, Kauno regiono vadovas.
Renginio tvarka rūpinsis valymo paslaugų bendrovė „Top Clean“. Inspektorė Džiuginta Petraškienė teigia, kad jų komanda pasiruošusi užtikrinti švarą visos šventės metu: „Turime ilgametės patirties dirbant įvairiuose renginiuose, todėl nuo pirmojo iki paskutinio svečio pasirūpinsime, kad teritorija išliktų tvarkinga ir jauki. Be to, renginio teritorijoje bus gausu šiukšliadėžių.“
Specialiai ruošiamas skanėstas
Festivalio maisto partnerių MB „Ramosas“ vadovė Kristina Baronaitienė pasakoja, kad pasiruošimas tokio masto šventei reikalauja ypatingo atidumo, o, siekiant užtikrinti aukščiausią maisto kokybę ir šviežumą, visi patiekalai ruošiami vietoje.
„Kaip ir kiekvienais metais, festivalio lauko erdvėje kepsime paršiuką. Jis kepamas apie 12 valandų ir patiekiamas visas, o vėliau supjaustomas. Visų mėsos patiekalų gamybai per dvi festivalio dienas šiemet reikės 7–8 kiaulių. Apskritai festivalyje svečiai suvalgo apie toną bavariško maisto“, – įspūdingais skaičiais dalijosi K. Baronaitienė.
Šiųmečio festivalio pažiba – pagal specialų užsakymą gaminamos Bratwurst veršienos dešrelės. K. Baronaitienės teigimu, būtent šios dešrelės yra festivalio publikos favoritas, jų ypač rekomenduojama paragauti šventėje lankantis pirmą kartą. Festivalyje šiemet pirmą kartą bus galima paragauti ir mėlynųjų kopūstų, ruoštų pagal originalų bavarišką receptą.
„Oktoberfesto“ dalyvių labai mėgstama ir kiaulienos karka. Viena karka sveria apie 500 g, o per dvi dienas jų suvalgoma net 200–230 kg. Tai reiškia, kad dviem festivalio dienoms paruošiame apie 400–460 porcijų, o tam prireikia maždaug 100–115 kiaulių“, – pasakojo K. Baronaitienė.
Gausybė pramogų ir naujiena iš Kaltenbergo pilies
„Volfas Engelman“ aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė primena, kad šventė, kaip ir kasmet, nemokama, tad joje laukiami visi.
„Vietos užteks visiems – didelėje palapinėje stalų nerezervavusiems lankytojams bus palikta 10 laisvų stalų, prie kurių iš viso galės susėsti 80 žmonių. Vietos gausiai bus ir lauke: čia turėsime 30 tokių stalų bei 50 stovimų stalų, išdėstytų per visą teritoriją. Tad norintys prisėsti, patogiai atsigerti, pavalgyti ar tiesiog pasidėti bokalą tikrai ras vietos. Čia pat bus įsikūrusi ir žaidimų zona, kur lauks „Margo miško“ įtraukiantys mediniai žaidimai ir daugybė kitų pramogų“, – sakė A. Saulėnienė.
Šventėje lankysis ir Bavarijos princas Luitpoldas, festivalio metu skambės „Allegreto Band“ atliekamos bavariškos melodijos, o vakarui ruošiama DJ programa. Ant vaišių stalo lauks ne tik specialiai ruošiami apyniuoti gėrimai, bet ir karališka putojanti naujiena iš Kaltenbergo pilies. „Be to, vyks geriausio kostiumo rinkimai, tad raginame puoštis ir taip dar labiau įsijausti į šventinę atmosferą. Šventės dienomis žadamas šiltas oras be lietaus, belieka atsinešti gerą nuotaiką“, – kvietė ji.
Kauno „Oktoberfestas“ vyks rugsėjo 19 ir 20 d. „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.
