Kauno „Oktoberfeste“ laukiama įspūdingo skaičiaus lankytojų, planuojamos papildomos erdvės

Rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro prieigose Kaune iš viso laukiama net iki 10 tūkst. „Oktoberfesto“ dalyvių. Šventės programoje numatoma gyva muzika, DJ programa, bavariškos tradicijos, vokiškos virtuvės patiekalai, specialiai šventei ruošiami gėrimai ir tradiciniai žaidimai, taip pat – specialios staigmenos.
„Volfas Engelman“ aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė primena, kad renginyje galima dalyvauti ir nerezervavus staliuko pagrindinėje palapinėje.
„Mums labai smagu matyti tokį žmonių susidomėjimą, tačiau kartu suprantame ir savo atsakomybę užtikrinti geriausią įmanomą šventės atmosferą. Lauko kiemelyje bus įrengtos papildomos nemokamos lauko erdvės su skėčiais, mažiausiai 100 sėdimų stalų ir stovimų staliukų, o vietos šokiams užteks visiems. Viso renginio metu kartu su ilgamečiais festivalio partneriais rūpinsimės sauga ir švara bei kad nei vienam lankytojui nepritrūktų nei maisto, nei gėrimų“, – teigė A. Saulėnienė.
Festivalio maisto partneriai MB „Ramosas“ be tradicinių bavariškų patiekalų, kaip ir kasmet, pristatys svarbiausią „Oktoberfesto“ šventės simbolį – keptą kiaulę, kuri renginio pradžioje bus iškilmingai patiekiama, o vėliau jos galės paragauti visi šventės svečiai.
Šiemet lauks ir naujiena – bavariškas sumuštinis su plėšyta kiauliena, raugintų kopūstų salotomis, garstyčių padažu ir traškiais svogūnais. Tai Vokietijoje per „Oktoberfest“ populiarus patiekalas, kuris renginyje Lietuvoje bus pristatytas pirmą kartą.
Tvarką ir komfortą viso festivalio metu prižiūrės ilgamečiai „Oktoberfesto“ partneriai. Valymo paslaugų bendrovė „Top Clean“ pasirūpins švara, o viešąją tvarką ir saugumą garantuos daugiau nei 70 patyrusių apsaugos darbuotojų iš saugos tarnybos „Ekskomisarų biuras“.
Viena didžiausių Kauno švenčių
Iš nedidelės palapinės iki vieno laukiamiausių Kauno rudens festivalių per septynerius metus užaugęs „Oktoberfestas“ kasmet suburia vis daugiau žmonių. Šiemet vos per pirmąjį bilietų prekybos mėnesį buvo rezervuota daugiau nei pusė renginio stalų, o dalis lankytojų vos pasibaigus festivaliui pradeda planuoti apsilankymą kitais metais.
„Kauniečių ir miesto svečių meilę fetivaliui geriausiai atspindi tai, kad vis daugiau žmonių į ją atvyksta ne tik dėl muzikos ar skanaus maisto, bet ir dėl bendrystės ar tradicijų. Bavariška apranga, šventinis statinės atkimšimo ritualas, muzika, šokiai ir bendri stalai jau tapo neatsiejama Kauno „Oktoberfesto“ dalimi“, – pridūrė A. Saulėnienė.
Dalyvių iš Vilniaus patogumui rugsėjo 18 ir 19 dienomis po šventės iš Kauno į sostinę taip pat kursuos papildomas „LTG Link“ traukinys – jis išvyks 23.57 val., netrukus po oficialios šventės pabaigos, o Vilnių pasieks 1.16 val.
Kad šventinė nuotaika prasidėtų dar prieš atvykstant į festivalį, dalyviai kviečiami pasipuošti tradiciniais bavariškais „Oktoberfesto“ kostiumais. Specialią šventinę aprangą galima išsinuomoti: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/ ir https://www.karnavalas.lt/index.html. Norintys įsigyti nuosavą aprangą „Oktoberfesto“ šventei gali tai padaryti adresu https://dirndl.com/en.
Praėjusiais metais vykusio renginio akimirkas pamatykite čia.
Naujausi komentarai