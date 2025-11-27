Kauno valstybinis lėlių teatras ruošiasi magiškoms Kalėdoms

„Sniego karalienė“ – šiuolaikiškas žvilgsnis į klasikinę pasaką
Didžiojoje teatro scenoje jau šį šeštadienį, lapkričio 29 d., įvyks spektaklio „Sniego karalienė“ premjera. Spektaklio metu žiūrovai kartu su drąsiąja Gerda leisis į nuotykių kupiną kelionę, kurioje ji ieškos savo draugo Kajaus, pagrobto šaltos ir nepermaldaujamos Sniego karalienės. Gerdai teks įveikti tolimą, stebuklų ir iššūkių pilną kelią, tapsiančiu draugystės, pasitikėjimo ir drąsos išbandymu. Pakeliui ji sutiks daugybę pasakiškų personažų, kuriuos įkūnys itin originalios dailininkės Julijos Skuratovos sukurtos lėlės.
Įdomu tai, kad šiame poetiškame pastatyme neišvysime pačios Sniego karalienės – ją reprezentuos gamtos stichijos. Žiūrovų laukia įdomi, šiuolaikiška ir intriguojanti režisierės iš Vengrijos Katos Csató pasakos interpretacija. Šio spektaklio kūrėjų tandemas jau ne vieną kartą buvo įvertintas prestižiniu Lietuvos teatralų apdovanojimu – „Auksiniu scenos kryžiumi“.
„Lapiukas ir žiema“ – jaukus teatrinis nuotykis visai šeimai
Mažojoje scenoje laukia švelni ir šilumos kupina premjera „Lapiukas ir žiema“, skirta patiems mažiausiems teatro lankytojams ir jų tėveliams. Spektaklis sukurtas pagal lietuvių kilmės menininkės, iliustratorės ir erdvinių knygų autorės Elenos Selenos kūrinį „Sniegas“. Ši autorė – gerai žinoma Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose šalyse, bendradarbiaujanti su svarbiausiomis pasaulio leidyklomis, tačiau Lietuvoje jos kūryba dar tik pradedama atrasti.
Spektaklio režisierė – Jūratė Trimakaitė, taip pat gyvena ir kuria Prancūzijoje, yra vienintelė lietuvė baigusi prestižinę Šarlevilio-Mezjero nacionalinę lėlininkystės menų mokyklą, kuri pelnytai laikoma vienu svarbiausiu lėlių teatro centrų pasaulyje. Jūratė Prancūzijoje dirba ne tik kaip režisierė, bet ir vadovauja Nacionaliniam marionečių centrui „Le Tas de Sable“.
Kalėdinė tradicija tęsiasi
Kaip ir kasmet, gruodžio mėnesį po spektaklių žiūrovų laukia susitikimas su geraširdžiu Kalėdų Seneliu, kuris tradiciškai įkurs savo būstinę Kauno valstybiniame lėlių teatre. Kalėdinis laikotarpis Kauno valstybiniame lėlių teatre prasidės jau šį šeštadienį, lapkričio 29 d., ir tęsis iki 2026 m. sausio 6 d.
