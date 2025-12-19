Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų atminimui – muzikinė-poetinė kelionė

2025 m. gruodžio 21 d., 15.30 val., Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje šiai progai skirta muzikinė-poetinė programa „Dainuokie, dainiau, viltį…“, kviečianti į prasmingą kelionę per žodį, muziką ir atmintį, įprasminant Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų dvasinį palikimą. Programa bus nušviesta meniniu trispalviu apšvietimu, išryškinančiu sakralinės erdvės architektūrą ir nacionalinį tapatumą.
Programoje dalyvauja: solistai – Justina Tomkutė-Petraitienė, Neringa Nekrašiūtė, Rytis Janilionis, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (koncertmeisteris Narimantas Murauskas), Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ varinių pučiamųjų grupė, aktoriai – Inga Mikutavičiūtė, Saulius Čiučelis.
Muzikinėje-poetinėje kelionėje perteikiama Lietuvos valstybingumo tąsa – nuo tautinio atgimimo šviesuolio, poeto ir vertėjo Prano Vaičaičio romantinės būsimos Lietuvos vizijos iki Kovo 11-osios Akto signatarų laikmečio ir jų idėjų, aktualių ir šiandien.
Programoje skambės signatarų mintys, tapusios moraliniais orientyrais valstybei kurti: „Atvesti Lietuvą iki galutinio tikslo – laisvės“ (Algirdas Patackas), „Kai reikia, mes sugebame taip susispausti, kad tas garas sprogdina net imperijos katilą…“ (Kazys Saja), „Žmogus turi laisvą valią, jis gali daug ką pakeisti…“ (Vidmantė Jasukaitytė), „Statykime ir tobulinkime savo šalį teisingumo ir meilės pagrindu“ (Vytautas Landsbergis), „Ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis Lietuvoje“ (Romualdas Ozolas).
Šios įžvalgios ir vizionieriškos mintys, aktorių balsais skambėsiantys poetiniai tekstai bei lietuvių liaudies dainos ir lietuvių kompozitorių kūriniai, atliekami Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ ir solistų, kurs gyvą dialogą tarp praeities ir dabarties – tarp svajonės ir atsakomybės.
2025 m. gruodžio 21 d., 17 val., po muzikinės-poetinės programos, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje vyks šv. Mišios Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimui, kurių metu bus meldžiamasi už anapilin iškeliavusius signatarus.
Ši išplėstinė muzikinė-poetinė dedikacija – koncertas ir malda – kviečia susitelkti, prisiminti ir iš naujo apmąstyti laisvės kainą bei prasmę, stiprinant tikėjimą prasminga būtimi kuriant ir auginant Lietuvą.
