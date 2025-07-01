Kulautuvos miškai skambėjo nuo bardų dainų

Vienas jautriausių momentų – filmas, skirtas „Akacijų alėjos“ signatarui Algirdui Svidinskui atminti. Festivalio prodiuseris Kazimieras Likša pabrėžė, kad organizatoriai tęsia tai, ką jis pradėjo prieš 25 metus – saugo gyvos muzikos tradiciją ir išskirtinę šventės dvasią.
Scenoje netrūko nei ryškių naujų vardų, nei ilgamečių scenos bičiulių: pasirodė Gintarė Bauerytė, Justė Kraujelytė, Vitražai, Petunija, Kristijonas Ribaitis, Andrius Kaniava, Andrius Zalieska-Zala, neatsiejamas festivalio simbolis Virgis Stakėnas, o vakarą vainikavo grupė „Atika“ ir Domanto Razausko su grupe koncertas.
Festivalio metu įteiktos Kauno rajono mero padėkos organizatoriams ir atlikėjams, perduoti sveikinimai visiems susirinkusiems. Kauno rajono savivaldybė džiaugiasi šia gražia, ketvirtį amžiaus gyvuojančia tradicija, puoselėjančia bendrystę, kūrybą ir „Akacijų alėjos“ dvasią.
