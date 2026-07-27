Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone liepos 27–rugpjūčio 2 d.

Liepos 27 d.
Eigirgalos biblioteka:
16 val. pažintinis žygis „Eigirgala laiko tėkmėje“.
Raudondvario stadionas:
18.45 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“.
Liepos 28 d.
Neries g. 18, Domeikava:
19 val. nemokamos krepšinio treniruotės po atviru dangumi įvairaus amžiaus dalyviams.
Kauno rajono sporto centras:
19 val. projekto „Teatro SPA | LAIKAS“ bendruomenės repeticijos su choreografu Mariumi Pinigiu.
Liepos 29 d.
Lapių bendruomenės virtuvės studija:
18.30 val. edukacija „Tvaraus verslo principai ir priežiūros priemonių gamyba iš kavos tirščių“ – Lapių tvarumo festivalio dalis. Edukaciją ves Goda Pomerancova. Būtina išankstinė registracija. Registracijos nuorodą rasite Lapių laisvalaikio salės feisbuko paskyroje, renginio aprašyme. Vietų skaičius ribotas.
Kauno rajono sporto centras:
19 val. projekto „Teatro SPA | LAIKAS“ bendruomenės repeticijos su choreografu Mariumi Pinigiu.
Liepos 30 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
17.30 val. bendruomeninės šventės „Kelelis veda vėl namo“ dekoracijų kūrimo edukacija, skirta pasirengti vasaros šventei.
Mauručiai (Prienų r.):
12 val. generolo Kazimiero Skučo 85-ųjų žūties metinių minėjimas.
Vandžiogalos miestelio parkas:
19 val. klasikinės muzikos vakarų ciklas „Liepos melodijos“. Gabija Bikulčiūtė (sopranas), Aurelija Turskytė (mecosopranas), Mykolas Mikšys (baritonas), Austėja Skorochodobaitė (fortepijonas).
Garliavos Kaimynystės parkas:
19 val. renginių ciklas „Skambantis parkas“. LMTA studentų Augustės Beniušytės ir Igno Icikevičiaus koncertas „Akustinis aidas“.
Liepos 31 d.
Ežerėlio senosios technikos ekspozicija (Sodų g. 49):
21 val. šiuolaikinių seniūnijų projekto „Pamatyta tapatybė 4“ muzikos, poezijos ir šokio spektaklis „Ežerėlis TECHNO“.
Raudondvario stadionas:
19 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Kretingos „Minija“.
Rugpjūčio 1 d.
Kauno rajono sporto centro stadionas:
13 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“ – Klaipėdos „Neptūnas“.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
Tarptautinis menininkų susitikimas VII „Be ribų 2026“ kūrybinėse vasaros menininkų dirbtuvėse „Istorinis šimtmečio peizažas“. Parodos atidarymas rugpjūčio 7 d. 17 val. Mėlynojoje salėje II a.
Rugpjūčio 2 d.
Raudondvario stadionas:
19 val. LFF TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“.
Garliavos Kaimynystės parkas:
18 val. šeimų piknikas „Išjunk TV-13“. Edukacijos, sportinė veikla, IMPRO teatro pasirodymas.
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