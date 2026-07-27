 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone liepos 27–rugpjūčio 2 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone liepos 27–rugpjūčio 2 d.

2026-07-27 06:00 klaipeda.diena.lt inf.
Įamžinimas: prieš beveik devynerius metus Mauručiuose buvo įkasta kapsulė su žemėmis, atvežtomis iš generolo K. Skučo žūties vietos pamaskvėje.
Įamžinimas: prieš beveik devynerius metus Mauručiuose buvo įkasta kapsulė su žemėmis, atvežtomis iš generolo K. Skučo žūties vietos pamaskvėje. / Organizatorių nuotr.

Liepos 27 d.

Eigirgalos biblioteka:

16 val. pažintinis žygis „Eigirgala laiko tėkmėje“.

Raudondvario stadionas:

18.45 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“.

Liepos 28 d.

Neries g. 18, Domeikava:

19 val. nemokamos krepšinio treniruotės po atviru dangumi įvairaus amžiaus dalyviams.

Kauno rajono sporto centras:

19 val. projekto „Teatro SPA | LAIKAS“ bendruomenės repeticijos su choreografu Mariumi Pinigiu.

Liepos 29 d.

Lapių bendruomenės virtuvės studija:

18.30 val. edukacija „Tvaraus verslo principai ir priežiūros priemonių gamyba iš kavos tirščių“ – Lapių tvarumo festivalio dalis. Edukaciją ves Goda Pomerancova. Būtina išankstinė registracija. Registracijos nuorodą rasite Lapių laisvalaikio salės feisbuko paskyroje, renginio aprašyme. Vietų skaičius ribotas.

Kauno rajono sporto centras:

19 val. projekto „Teatro SPA | LAIKAS“ bendruomenės repeticijos su choreografu Mariumi Pinigiu.

Liepos 30 d.

Padauguvos laisvalaikio salė:

17.30 val. bendruomeninės šventės „Kelelis veda vėl namo“ dekoracijų kūrimo edukacija, skirta pasirengti vasaros šventei.

Mauručiai (Prienų r.):

12 val. generolo Kazimiero Skučo 85-ųjų žūties metinių minėjimas.

Vandžiogalos miestelio parkas:

19 val. klasikinės muzikos vakarų ciklas „Liepos melodijos“. Gabija Bikulčiūtė (sopranas), Aurelija Turskytė (mecosopranas), Mykolas Mikšys (baritonas), Austėja Skorochodobaitė (fortepijonas).

Garliavos Kaimynystės parkas:

19 val. renginių ciklas „Skambantis parkas“. LMTA studentų Augustės Beniušytės ir Igno Icikevičiaus koncertas „Akustinis aidas“.

Liepos 31 d.

Ežerėlio senosios technikos ekspozicija (Sodų g. 49):

21 val. šiuolaikinių seniūnijų projekto „Pamatyta tapatybė 4“ muzikos, poezijos ir šokio spektaklis „Ežerėlis TECHNO“.

Raudondvario stadionas:

19 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Kretingos „Minija“.

Rugpjūčio 1 d.

Kauno rajono sporto centro stadionas:

13 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“ – Klaipėdos „Neptūnas“.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:

Tarptautinis menininkų susitikimas VII „Be ribų 2026“ kūrybinėse vasaros menininkų dirbtuvėse „Istorinis šimtmečio peizažas“. Parodos atidarymas rugpjūčio 7 d. 17 val. Mėlynojoje salėje II a.

Rugpjūčio 2 d.

Raudondvario stadionas:

19 val. LFF TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“.

Garliavos Kaimynystės parkas:

18 val. šeimų piknikas „Išjunk TV-13“. Edukacijos, sportinė veikla, IMPRO teatro pasirodymas.

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