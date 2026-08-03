Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 3–8 d.

Rugpjūčio 3 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. projekto ,,Adatėlė devyndarbė“ edukacinis makrame užsiėmimas ,,Pelėdžiuko pynimas“.
Rugpjūčio 4 d.
Vilkijos kultūros centras:
14 val.,,Sukčiavimo ir vagysčių prevencija“ – susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiuoju tyrėju Linu Rudžiu.
Rugpjūčio 5 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16-20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Lapių bendruomenės virtuvės studija:
18.30 val. edukacija „Dialogas su kūnu: asmeninis tekstilės aksesuaras“ (Lapių tvarumo festivalio programos dalis). Vadovė – Olesė Kekienė. Būtina išankstinė registracija per „Facebook“ renginio aprašyme pateiktą nuorodą. Vietų skaičius ribotas.
Rugpjūčio 6 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16-20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Poilsio ir laisvalaikio zona prie Neveronių tvenkinio:
20 val. moderniosios klasikinės muzikos koncertas „Vandens simfonija“. Scenoje – Kanklių metams skirta kanklininkės Gabijos Žilienės programa, Kauno jaunimo simfoninio orkestro „Da Capo al Fine“ styginių kvartetas, Jeronimo Miliaus ir Karinos Krysko koncertinė programa bei fakyrų trupės „Ugningai“ ugnies šou.
Vilkijos biblioteka:
14 val. edukacija vaikams: „Viduramžių dailė“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
11 val. meninių rankdarbių kūrimo užsiėmimų ciklas suaugusiesiems „Susitikime kūryboje“.
Rugpjūčio 7 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
19 val. monospektaklis „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. Pagal V. V. Landsbergio apsakymą. Vaidina Dalius Skamarakas. Renginys mokamas.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
17 val. tarptautinis menininkų susitikimas VII „Be ribų 2026“ kūrybinėse vasaros menininkų dirbtuvėse „Istorinis šimtmečio peizažas“. Parodos atidarymas rugpjūčio 7 d. 17 val. Mėlynojoje salėje II a.
Kačerginės Liepų parkas:
18 val. svingo muzikos grupės „Remio Rančio TRIO“ koncertas. Muzikinę, kurortinę emociją kurs:
Remis Rančys – saksofonai, vokalas, melodionas, gitarėlė, Aidas Tamulevičius – gitara, pritariantis vokalas, Aistis Kondratas – kontrabosas, pritariantis vokalas.
Raudondvario stadionas:
19 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – „FK Garliava“.
Rugpjūčio 8 d.
Kauno rajono muziejus:
11 val. edukacija „Žolinių magija: vasaros atvirukai gratažo technika“. Būtina registracija: https://forms.gle/qH7TQxNkszLVMW847 https://forms.gle/oLF4skDNUxCwRNsEA
Kaina 4 Eur/asm.
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualaus meno edukacijos „Kūrybos namai“ – gamtos dovanos. Edukatorė – Ona Žilinskienė.
Prie Padauguvos laisvalaikio salės:
16 val. kraštiečių šventė „Kelelis veda vėl namo“. IX-asis buvusių ir esamų kraštiečių susitikimas, koncertinė programa.
Rugpjūčio 9 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
15 val. vargonų muzikos koncertas „Vargonų atsiradimo istorija“. Groja vargonininkas Vilimas Norkūnas.
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