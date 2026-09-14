 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 14–20 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 14–20 d.

2026-09-14 06:00 klaipeda.diena.lt inf.
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<span>Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 14–20 d.</span>
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 14–20 d. / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Rugsėjo 14 d.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

VDU Žemės ūkio akademijos iškilmių salės priesalis-fojė:

18 val. Sūduvos kanklių muzikos festivalio „Staniulio kanklės 2026“ patirtinis kanklių pažinimo vakaras.

Rokų laisvalaikio salė:

19 val. gongų sesija. Veda „Garsas kaip upė“. Renginys mokamas.

Rugsėjo 15 d.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. mankšta su terapiniais gimnastikos kamuoliais.

Rugsėjo 16 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16 val. filmo peržiūra. Drama „Atsiprašau“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Rugsėjo 17 d.

Aikštė prie Vilkijos atviros jaunimo erdvės:

15 val. atviros jaunimo erdvės 1-asis gimtadienis – „Atviras kiemo gimtadienis“.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

18 val. Lilijos Kalibataitės-Jaudegienės poezijos knygos „Tiems, kuriuos mylėjau“ pristatymas.

Ramučių kultūros centras:

18.30 val. Garliavos kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis visai šeimai „Ragana M. ir varliukai“.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. koncertas – padėka liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ šokėjams, dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Laiku, ratu, kartu“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. muzikinio filmo „Kažkas atsitiko“ peržiūra.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Čekiškės laisvalaikio salės prieigos:

18 val. akcija „Visa Lietuva šoka“.

Kauno rajono sporto centras:

18 val. akcija „Visa Lietuva šoka“. Šokių užsiėmimai su folkloro ansambliu „Gegutala“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“.

Raudondvario stadionas:

19 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ B – Alytaus DFK „Dainava“.

Rugsėjo 19 d.

VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:

10 val. XI respublikinė mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. mokamas edukacinis užsiėmimas „Baltojo molio magija“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

11 ir 13 val. ekskursija „Ivanauskai ir Obelynė“.

Kauno rajono muziejus:

11 val. ekskursija / edukacija „Nuo Raudondvario iki Rytų kultūros: pasaulis grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus akimis“. Būtina registracija.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai ,,Vizualaus meno edukacijos“.

Raudondvario dvaro parkas:

12 val. Kauno rajono rudens šventė ,,Rudens kraitė“.

Kauno rajono muziejus:

14 val. ekskursija po Kauno rajono muziejų.

Padauguvos laisvalaikio salė:

16 val. Padauguvos krepšinio istorija. Paroda ir susitikimai su buvusiais Padauguvos krepšinio komandos žaidėjais.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. projekto „Garsų potvynis Senojoje Zapyškio bažnyčioje: radijo bangos“ elektroakustinė programa „Bangos“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

19 val. užsiėmimai „Tvarus antrinės tekstilės perkūrimas: siuvimo pagrindai“. Būtina registracija iki rugsėjo 14 d. tel. +370 699 28 451 arba e. p. [email protected]

Kultūros laivas „Nemuno7“, Zapyškis:

20 val. Kultūros laivo „Nemuno7“ sezono uždarymo koncertas.

Rugsėjo 20 d.

Kulautuvos bažnyčia:

11 val. sakralinės muzikos koncertas.

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventorius:

12 val. etnokultūrinis renginys „Šv. Mato ragautuvės“.

Raudondvario stadionas:

14.15 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.

Paroda

Rugsėjo 14–27 d.

Kultūros laivas „Nemuno7“, Galerijos erdvė, Zapyškis:

Julijos Pociūtės paroda „Šakelės“. (Lankymas: IV–VI 11–19 val., VII 11–18 val).

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