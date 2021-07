„Kvapų naktis“ atvėrė duris: renginio programa – iki vidurnakčio

„Įdomiausia tai, jog jau aštuntąkart vykstanti „Kvapų naktis“ pritraukia gausų žmonių srautą, o ypač tuos, kurie sugrįžta ieškodami to paties, ką išvydo praeitais metais: floristų darbus, augalų parodas, t. y. tai, kuo Botanikos sodas ir žavi. Tiesa, tradicinę šventę, atsižvelgiant į pandeminę situaciją, teko šiek tiek pakoreguoti. Pavyzdžiui, šiemet nebus kvapniausio augalo rinkimų, tad labai gaila. Taip pat įvairiomis edukacinėmis veiklomis, kurios vyks vidinėse patalpose, galės džiaugtis tik labai ribotas Galimybių pasą turinčių žmonių skaičius. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, nėra padėties be išeities, apgalvojome visas smulkmenas. Net ir tie, kurie būti viduje negalės, turės galimybę pasiklausyti visų įdomybių per garsiakalbius. Taigi, tikimės, jog kiekvienas jausis komfortiškai, nepaisant alinančio karščio. Beje, laukia tikrai turininga diena: ir vėl bandysime pretenduoti į ilgiausio augalų kilimo, besitęsiančio 114 metrų, rekordą!“ – prieš pat šventės pradžią mintimis dalinosi VDU Botanikos sodo paslaugų ir edukacijų skyriaus vadovė Kristina Mulevičienė.