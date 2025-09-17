 Kviečia paroda „Gyvulininkystė 2025“

Kviečia paroda „Gyvulininkystė 2025“

2025-09-17 16:03 klaipeda.diena.lt inf.

VDU Žemės ūkio akademija rugsėjo 25–27 dienomis organizuoja parodą „Gyvulininkystė 2025“. Tris dienas Akademijoje, Kauno rajone, vyksiantis renginys suburs ūkininkus, verslo atstovus, mokslininkus ir visus, norinčius iš arti pamatyti šiuolaikinę gyvulininkystę. Lankytojai galės susipažinti su ūkinių gyvūnų ekspozicijomis, modernia gyvulininkystės technika, apsilankyti seminaruose ir diskusijose, dalyvauti edukacijose, degustacijose bei įvairiose kitose veiklose.

Kviečia paroda „Gyvulininkystė 2025“ / Organizatorių nuotr.

Lankytojų lauks gausi įvairių veislių ir spalvų žirgų ekspozicija, išskirtinė jų parodomoji programa, skaitlingos paukščių ir triušių ekspozicijos. Parodos atidarymas vyks rugsėjo 25 d., 10 valandą. Jo metu bus įteikti medaliai „Geriausiems parodos eksponatams“.

Organizatorių nuotr.

Šiemet juos pelnė:

• UAB „Laumetris“ už traktorinę puspriekabę ritiniams vežti PTL-15R.

• AB „Lytagra“ už LELY automatinį pieno filtrą.

• UAB „Rovaltra“ už ratinį traktorių „Valtra A115 H4“.

Organizatorių nuotr.

Parodoje vyks tradicinė amatų ir sodinukų mugė, geriausių Lietuvos drožėjų grandininiais pjūklais dirbtuvės, žemės ūkio technikos demonstracijos realiomis sąlygomis. Paskutiniąją parodos dieną, šeštadienį, lankytojams prisistatys Lietuvos kariuomenė – demonstruos moderniausią techniką, supažindins jaunimą su karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybėmis.

Lankytojai laukiami rugsėjo 25–26 dienomis nuo 9 iki 17 valandos, o rugsėjo 27 dieną – nuo 9 iki 16 valandos. Susipažinti su parodos dalyviais ir renginio programa galima interneto svetainėje https://expoacademia.lt/.

Organizatorių nuotr.

Įėjimas į parodą nemokamas.

Straipsnis užsakytas
