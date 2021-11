Lapkričio renginiai Kaune: ko nepraleisti?

Jau rugsėjį ir spalį neretai krikštijame „festivalių mėnesiais“, tačiau lapkritis šiemet nė neketina jiems nusileisti. Žinoma, nemažai prie to prisideda nenumaldomai artėjantys 2022-ieji, Kaunui ir Kauno rajonui būsiantys vienais svarbiausių istorijoje.

Sausio 22-ąją įvyks grandiozinis projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ atidarymas, taigi ir šių metų pabaigoje – nemažai renginių, įvedančių į kitų metų programą, ar tiesiog puikių progų pasimėgauti kultūra ir menu, garsais, vaizdais, premjeromis. Štai kelios rekomendacijos.

P. S. Visą lapkritį 50-ąjį gimtadienį švęs Kauno menininkų namai. Jubiliejaus kulminacija – vakarėlis lapkričio 26 d.

11 05–01 23

TARPTAUTINĖ PARODA „MAGIC CARPETS LANDED“

ĮVAIRIOS VIETOS

Kauno bienalė ir keturiolika Kūrybiškos Europos platformos „Stebuklingi kilimai“ partnerių kviečia į parodą, tapusią vienu pagrindinių vizualiojo meno renginių, atidarančių „Kaunas 2022“ programą. Paroda, pristatanti atrinktus tarptautinių menininkų, kartu su vietos bendruomenėmis sukurtus darbus, įsikurs Kauno paveikslų galerijoje, Kauno geležinkelio stotyje ir įvairiose viešosiose miesto erdvėse.

„Stebuklingų kilimų“ platformos rezultatus pristatančią parodą kuruoja profesorė, menotyrininkė, kuratorė ir Romoje įsikūrusio „Latitudo Art Projects“ meno vadovė Benedetta Carpi de Resmini. „Tai daugiaprasmis renginys, kuriuo siekiama permąstyti parodos kaip santykio kūrimo idėją. Meno kūriniai tampa bendrų veiksmų įrankiais, interpretuojančiais mūsų šiuolaikinę visuomenę, didinančiais bendrą supratimą ir atsakomybę bei plečiančiais jos ribas skirtingomis kryptimis,“ – teigia platformos pavadinimą ir koncepciją sukūrusi kuratorė.

Programa: www.magiccarpets.eu

Jacob Bray. / B. Tilmantaitės nuotr.

11 05–11 07

„KAUNAS ART BOOK FAIR“

GALERIJA „MENO PARKAS“, ROTUŠĖS A. 27

Kauno fotografijos galerija ir šiuolaikinio meno knygynas „Six Chairs Books“ kviečia į jau trečią kartą Kaune vyksiančią meno leidinių mugę kurios metu bus pristatomi istoriniai ir šiandien kuriami meno leidinių archyvai, ypatingą dėmesį teikiant iki šiol neišgirstiems pasakojimams – bendruomenių istorijoms bei kūrybos formoms, kurios savo laiku nebuvo pristatomos menininkų parodose. Mugė ragins diskutuoti, ar galima į archyvą žvelgti ne kaip įvietintą ir įlaikintą saugyklą, bet transformuoti jį į dialogo, bendrystės, mainų ir diskusijų erdvę.

„Kaunas Art Book Fair“ metu leidinius pristatys 19 leidėjų, menininkų ir knygynų, vyks paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, knygų pristatymai, ekskursijos ir skaitymai, bus eksponuojami dizainerio Jurgio Griškevičiaus šiuolaikiškai permąstyti „Post Ars“ plakatai.

A. Staniulio nuotr.

11 07, 18 val.

ŠOKIO SPEKTAKLIS „MEILĖS ERDVĖ | AMOUR ESPACE 2021“

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS, LAISVĖS AL. 71

Kauno šokio teatras „Aura“ pristato choreografo Ben J. Riepe (Vokietija) kūrinį, paremtą 2007 m. sukurtu spektakliu „amour espace“. Ben J. Riepe darbai žinomi dėl savo „klaidžiojimo“ tarp šokio, choreografijos ir vizualiųjų menų, taip pat dėl vis efektyviau scenoje panaudojamo muzikos, kompozicijos bei dainos derinio. Naujoji „amour espace“ versija sujungs gyvą muziką ir sodrią šviesų, garso bei atlikimo atmosferą, kuri suteiks žiūrovams juslinę patirtį.

Teatro archyvo nuotr.

11 04–11 14

EUROPOS ŠALIŲ KINO FORUMAS „SCANORAMA“

„FORUM CINEMAS KAUNAS“, KARALIAUS MINDAUGO PR. 49

Šių metų kino forumo programoje išskirtinis dėmesys skiriamas istorinės atminties ir stiprių asmeninių pasirinkimų temoms. Festivalio organizatoriai pabrėžia būtinybę susigrąžinti saugias profesinio ir žmogiško bendravimo teritorijas, įvardydami tai kaip pagrindinę meno ir kultūros misiją. Sinefilai kviečiami žiūrėti filmus, atrinktus svarbiausiuose pasaulio kino festivaliuose – Berlyne, Kanuose, Venecijoje, San Sebastiane, Lokarne, Karlovi Varuose, Varšuvoje. Bus pristatyta ir nauja lenkų kinui skirta programa.

Organizatorių nuotr.

11 12–02 22

13-OJI KAUNO BIENALĖ „ONCE UPON ANOTHER TIME… GYVENO JIE JAU KITAIP“

ĮVAIRIOS VIETOS

Kauno bienalės vadovė Neringa Kulik pabrėžia, jog šių metų parodos tema yra reikšminga ne tik vietos, bet ir globaliu mastu. „Once Upon Another Time… gyveno jie jau kitaip“ – tai nuoroda į pasakojimo, gyvos istorijos svarbą. Retai visą pasaulį vienu metu apima tokia krizė, kurios padariniai – socialiniai visuomenės gyvenimo sferų pertvarkymo rezultatai. Tamsiausiais žmonijos istorijos etapais išlieka gyvos istorijos, iš kurių mes mokomės įveikti gyvenimo mums skirtus iššūkius, surasti išeitį iš sudėtingų situacijų, tikėti šviesios ir taikios ateities vizija. Pristatydami pasakojimus iš įvairių pasaulio šalių – nuo Lietuvos iki Kanados – siekiame atrasti sąlyčio taškus tarp skirtingų (o gal ir ne?) asmeninių ar kolektyvinių patirčių. Man be galo džiugu, kad daugeliui užsienio menininkų Lietuva yra atradimas, o kai kurie mato ją kaip vilties pavyzdį savo gimtosioms (Kosovas, Baltarusija) šalims“, – parodos temą pristato N. Kulik.

Programa: www.bienale.lt

R. Ghiazza nuotr.

11 15–11 21

ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ

KAUNO VINCO KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKYRIAI IR PADALINIAI

Kasmet vykstanti Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia pačiu tamsiausiu metų laiku užsidegti žvakes ir skaityti. Šiųmetės savaitės tema – „Svajonės ir ilgesys“. Tai dalykai, kurie mus jungia ir vienija šiame laikmetyje, paženklintame didesnių atstumų ir užvertų sienų. Knygos visais laikais leisdavo nuklysti į svajones, o per pandemiją tai tapo ypatingai svarbu. Todėl ir Šiaurės šalių literatūros savaitė šiemet kviečia pokalbiams apie svajones ir ilgesį. Mažųjų skaitytojų bibliotekose lauks ryto skaitymai „Auštant“, o suaugusių – „Sutemų valanda“.

Šiaurės šalių literatūros savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ sąjungos vykdomas projektas, skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra.

11 18, 19 val.

11 19, 19 val.

PREMJERA. SPEKTAKLIS „VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NET LAPKRITĮ“

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS, LAISVĖS AL. 71

Nacionaliniame Kauno dramos teatre kuria jauna, tačiau debiutiniu spektakliu Sakartvele pripažinimą pelniusi režisierė Nino Maglakelidze. Ilgojoje salėje žiūrovus pasitiks jos spektaklis pagal Ivano Vyrypaevo pjesę, kuriame personažus įkūnys puikus aktorių trio: Goda Petkutė, Sigitas Šidlauskas ir Dainius Svobonas.

Siužetas iš pirmo žvilgsnio primena detektyvinę istoriją – vyras, žmona ir judviejų šeimos draugas mėgina išsiaiškinti, kur pirmadienio vakarą buvo jų bičiulis Markusas. Kiekvienas tvirtina, kad jis buvo su juo, turi akivaizdžių įrodymų ir liudininkų. Kiekvienas stengiasi įtikinti kitus, kad tiesa yra jo pusėje. Kiekvienu iš jų galima patikėti, tačiau Markusas negalėjo būti keliose vietose vienu metu, tad kur gi jis iš tiesų buvo?

D. Stankevičiaus nuotr.

11 20, 18 val.

KONCERTAS „ĄĄĄĄĄĄŽUOLISSIMO! #60“

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA, L. SAPIEGOS G. 5

Didingą 60-metį švenčiančio Kauno pučiamųjų orkestro „Ąžuolynas“ gimtadienio koncerte – Richardo Wagnerio, Philipo Sparke’o, Erico Whitacre’io kompozicijos ir speciali Raimundo Martinkėno premjera – pagal Vytauto Mačernio tekstą parašytas kūrinys „Songs for Myself“. Naująjį kūrinį atliks Giedrius Prunskus (baritonas), koncerte kartu su legendiniu Kauno kolektyvu pasirodys ir jaunosios kartos solistė Dovilė Kazonaitė (sopranas).

Orkestro nuotr.

11 27, 19 val.

KAUNO KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS

ROTUŠĖS A.

Kaip ir kasmet, Kauno rotušės aikštėje įsikurs Kalėdų miestelis, kurio epicentre – unikali Kalėdų eglė. Šiemet ją ir vėl kuria menininkė Jolanta Šmidtienė, žadanti, kad kauniečiams ir miesto svečiams padovanos… žaliuojantį vidurvasarį.