Lietuvos atlikėjai kviečia susivienyti: čia yra mūsų visų karas

Padėti – mūsų pilietinė pareiga

Pasak koncerte pasirodysiančio žinomo operos solisto Merūno Vitulskio, padėti mūsų kaimynams – broliams ir sesėms iš Ukrainos – yra pilietinė pareiga. „Neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip. Tai turėtų būti kiekvieno piliečio pareiga, nes čia nėra mano, tavo ar kito žmogaus karas. Čia yra mūsų visų, visos Europos karas“, – sakė M. Vitulskis.

Dainininkas teigia negalintis įsivaizduoti, kokį siaubą tenka išgyventi ukrainiečiams, ir meldžiantis, kad to nereikėtų patirti mūsų šalies gyventojams. „Turime būti labai stiprūs ramsčiai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Kai kurie iš tų žmonių su ginklu kovoje stovi pirmą kartą gyvenime. Niekas nenorėtų tokios patirties“, – tvirtina operos solistas.

Žinomi šalies atlikėjai Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, Saulius Urbonavičius-Samas ir kiti grupės „LT United“ nariai koncerto metu legendinę „Eurovizijos“ dainą skirs Ukrainai, drąsiai dainuodami – „You Are The Winners, Ukraina“.

Pasak A. Mamontovo, palaikyti Ukrainą yra kiekvieno žmogaus apsisprendimas, ir jis šiuo metu yra labai paprastas: „už“ arba „prieš“.

A. Mamontovas palaiko organizatorių tikslą visas koncerto lėšas skirti būtent nukentėjusių Ukrainos karių ir kovotojų reabilitacijai Lietuvoje: „Ukrainai ir jos žmonėms, o ypač kariams, dabar reikalinga pagalba. Jie kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų visų laisvę ir saugumą.“

Atlikėjo vaidmuo karo akivaizdoje

Muzikantas, dailininkas, televizijos projektų ir laidų prodiuseris S. Urbonavičius-Samas atkleidžia, kokia karo akivaizdoje yra atlikėjų bei kūrėjų pozicija: „Gali atrodyti, kad dainos yra be prasmės, o kūryba neatneš jokių vaisių, nes praktiškai mūsų kaimynystėje žūsta žmonės, kenčia vaikai, griūna pasaulis ir tamsa užgožia šviesą. Bet po to supranti, kad kiekviename kare ir kovoje, muzika žmonėms išlieka be galo svarbi. Ji palaiko sunkiomis akimirkomis, įkvepia geriems darbams ir ryžtingai kovai. Todėl mūsų pareiga – įkvėpti žmones nepamiršti to, kas vyksta, nepriprasti prie karo naujienų tarsi prie orų prognozės. Negalime prarasti jautrumo ir mikrofonais turime suteikti įkvėpimo kovai ir pergalei“, – nelikti abejingais kviečia Samas.

Prie paramos koncerto jungiasi keturios Ukrainos scenos žvaigždės: Ruslana, Tina Karol, NK-Nastya Kamenskich, Nadya Dorofeeva ir būrys žinomiausių Lietuvos atlikėjų.

Koncerte dalyvaus: Marijonas Mikutavičius, A. Mamontovas, M. Vitulskis, Liepa Mondeikaitė ir Alana Šport, Natalija Bunkė su sūnumi Kristupu, Inga Valinskienė, : „G&G Sindikatas“, Saulius Urbonavičius-Samas, „Violin beats“, Rositos Čivilytės ir Onos Mingės Slušnytės duetas, legendinės grupės „LT United“ bei „Hiperbolė“, šokių studijos „Infinitum“ šokėjai ir kt.