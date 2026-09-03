Meno piknikas pasitinka su pojūčių gausumu

Įprasta manyti, kad dailė pirmiausia veikia regą ir lytėjimą, tačiau menas gali pažadinti visus penkis pojūčius – tiesiogiai arba per asociacijas, prisiminimus ir vaizduotę. Šių metų Meno pikniko tema kviečia kūrėjus ir lankytojus permąstyti įprastus meno suvokimo būdus, laužyti nusistovėjusias ribas ir ieškoti atsakymo į klausimą: kiek pojūčių gali pažadinti menas? Šiai idėjai įgyvendinti LDS Kauno skyriaus menininkai parengė įvairių edukacinių veiklų, kūrybinių dirbtuvių ir patirtinių užsiėmimų, kviesiančių meną patirti ne tik akimis, bet ir visais pojūčiais.
Per kvapą ir tyrinėjimą
Kartais sunku įsivaizduoti, kaip galime patirti meną per kvapą, tačiau LDS Kauno skyriaus narė Serena Pečiūnaitytė kartu su etnografe Dovile Kulakauskiene 11 val. pristatys edukaciją – vaistažolių muilo virimą „Nuo rankų nešvarios pėdutės išsileis“. S. Pečiūnaitytė – žinoma grafikė, kurios kūrybos laukas apima įvairaus formato grafikos darbus ir išsiplečia iki monumentalių sieninės tapybos projektų. Edukacijos metu lankytojai bus kviečiami ne tik stebėti senąją vaistažolių muilo virimo tradiciją, bet ir įsitraukti į kūrybos procesą. Edukacijos metu vaikai galės tapti ilgamečiais Meno pikniko talismanais – pelėdžiukais, kartu sužinos, kaip iš natūralių vaistažolių pasigaminti muilą, kuris pravers ir mažiesiems, ir jų tėvams.
Kauno dailės gimnazijos mokytojai ir mokiniai nuo 11 val. kvies pikniko lankytojus į veiklą „Ar galima pamatyti kvapą ir skonį?“. Dalyviai tyrinės penkis skirtingus kvapus, kuriuos perteiks spalvinėmis abstrakcijomis, o vėliau pažins penkis pagrindinius skonius: saldų, sūrų, rūgštų, kartų, umami – ir kurs juos atspindinčius grafinius ženklus iš linijų, formų ir tekstūrų.
Sukurti darbai bus eksponuojami bendrame stende, kuris viso Meno pikniko metu pildysis naujais kūriniais. Auganti ekspozicija taps kolektyviniu meniniu tyrimu, atskleidžiančiu, kaip skirtingai žmonės vizualizuoja pojūčius, kaip kvapai ir skoniai gali virsti vaizdais.
Mėgstantiems kurti rankomis
Nors žaidimų Meno pikniko metu yra buvę ir anksčiau, šiemet keramikai kvies išbandyti savo lytėjimo pojūtį. Ar įmanoma iš vienodo molio gabalo nužiesti aukščiausią cilindrą? O gal – plačiausią lėkštę? Atsakymų bus ieškoma keramikos žiedimo demonstracijose, vyksiančiose 11–13 val.
Renginio metu žiūrovai bus supažindinti su alternatyvia keramikos technika, kurioje sukasi ne žiedimo ratas, o pats kūrėjas. Iš Japonijos kilusi technika kviečia atrasti kitokį santykį su moliu – lėtesnį, jautresnį ir paremtą tiesioginiu prisilietimu. Keramikoje pirštai tampa pagrindiniu įrankiu, leidžiančiu ne tik formuoti, bet ir pajusti kuriamą objektą. Patyrę keramikai geba tiksliai valdyti medžiagą net ir užmerktomis akimis, todėl žiedimas reikalauja ypatingo jautrumo, tikslumo ir judesių koordinacijos. Jie prižada, kad veiklomis džiugins lankytojus iki 15 val.
Vis dėlto pajusti spalvą galima ne tik akimis, bet ir lytėjimu. Stiklo meistrių Valdos Verikaitės ir Audronės Andrulevičienės 12 val. vedama edukacija kvies pažinti stiklą tyrinėjant išskirtines spalvas. Dalyviai turės galimybę tyrinėti stiklo skaidrumą, spalvas ir storį, eksperimentuos derindami kelis stiklus ir naudodami spalvotą stiklą, lavindami gebėjimą atpažinti spalvų niuansus ir vizualinius efektus.
Tarp keramikos ir stiklo puikiai įsilieja ir kita taikomojo meno šaka – tekstilė. Žinodama, kad Kaunas garsėja tekstilės tradicijomis, LDS Kauno skyriaus narė Daiva Zubrienė nuo 12 val. mokys miestiečius austi unikalia baltiškąja ir skandinaviškąja technika – skieteliu. Skietelis – tai žiočių keitiklis, tradicinis įrankis, naudojamas juostoms austi. Metimo siūlai būdavo rišami net prie šalia augančio medžio, o pats skietelis išsiskiria savo paprastumu, universaliu pritaikomumu ir ilgaamžiškumu. Edukacijos metu dalyviai bus kviečiami išsiausti savo juostą – unikalų rankų darbo kūrinį.
Renginio metu žiūrovai bus supažindinti su alternatyvia keramikos technika, kurioje sukasi ne žiedimo ratas, o pats kūrėjas.
Grįžtant prie vizualiųjų ištakų
Vizualiųjų menų pirmasis pojūtis – regėjimas. Matome spalvas, formas, tekstūras ir galiausiai patį vaizduojamą motyvą. Netekę šviesos šaltinio, prarastume galimybę visa tai suvokti. Būtent iš šviesos ir gimė fotografijos menas. Analoginės fotografijos meistras Darius Petrulis nuo 12 val. kvies žiūrovus tapti aktyviais dalyviais – pažvelgti į pasaulį pro fotoaparato akutę ir iš arti pajusti, kaip šviesa virsta vaizdu. Šviesa gali kurti, auginti ir naikinti, tačiau kartu ji yra neatsiejama nuo regėjimo – vieno iš penkių pojūčių, padedančių suvokti mus supančią aplinką.
Tuo pačiu metu, 11 val., akvarelės sekcijos menininkai kvies susipažinti su klasikinėmis ir eksperimentinėmis akvarelės technikomis: akvarelės liejimu, spalvų maišymu ir suliejimu, monotipija, abstrakčių kompozicijų kūrimu šlapios ir sausos akvarelės technikomis, taip pat akvarelę derinant su vaško efektais, tušo elementais, druskos efektais, guašu ar akrilu.
Nuo akvarelės neatsilieka ir tapyba. Vizualiųjų menų pradžia – teptukas ir dažas. Meno pikniko metu nuo 11 iki 14 val. lankytojai turės galimybę gyvai stebėti tapybos procesą – kaip architektūros apsuptyje gimsta paveikslas su pozuojančiu modeliu. Modelis taps pagrindiniu kompozicijos akcentu, o jo įvaizdį papildys kruopščiai parinkti kostiumai, rekvizitai ir dekoracijos.
Dar daugiau veiklų
Meno pikniko metu organizatoriai pasiūlys ne tik fizinių veiklų, bet ir kūrybinių patirčių. Nuo 11 val. odos sekcijos menininkai kvies į lytėjimo pojūtį lavinančias dirbtuves „Matyti ir liesti“. Dalyviai galės užčiuopti kartoninėse dėžutėse paslėptas medžiagas, išsirinkti labiausiai patikusias ir, derindami jas su kitomis detalėmis, pasigaminti raktų pakabukų ar kitų aksesuarų.
12 val. tekstilininkė ir žemės meno kūrėja Greta Kardišiūtė-Kardi kvies į žemės meno pojūčių dirbtuves „Takelis rąžienose“, kurių metu kartu su lankytojais bus kuriamas bendras meno kūrinys iš medinių iešmukų. 14 val. Meno pikniko dalyvių lauks ir protiniai iššūkiai – vyks protmūšis, kuriame klausimai tikrins ne tik žinias apie pojūčius, bet ir meno istorijos išmanymą. Nuo 11 iki 16 val. Meno pikniko partneriai Prienų krašto muziejus mažuosius lankytojus kvies į pasakų pasaulį. Pasakos – tai ne tik žmonių bendravimo ir laisvalaikio forma, bet ir savotiška mokyklėlė, mokanti įveikti sunkumus, baimes, ugdanti pagarbą žmogui, gyvūnui ir gamtai. Iš pasakų svarbių pamokų gali pasisemti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Dalyviai susipažins su populiariausiomis lietuvių liaudies pasakomis ir atras, kad kiekviena pasakėlė slepia vertingą gyvenimo pamoką.
Popietinę Meno pikniko dalį vainikuos šokių trupė NO NAME, kuri ne tik pademonstruos savo meistriškumą ir energiją, bet ir pakvies publiką į judesį įsitraukti kartu. Profesionalų pasirodymą lydės galimybė patiems išbandyti šokio judesius ir pajusti kūną per ritmą ir judesį.
8-ąjį Meno pikniką lydės gausybė įvairių edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių. Šventės metu veiks maisto vagonėlis, tačiau lankytojai taip pat galės atsinešti savo vaišių ir jaukiai įsikurti – renginyje laukiami ir svečių augintiniai.
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